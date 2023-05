Exministra Albornoz defiende paridad y dice que a Republicanos no le conviene “darse un gustito”

La extitular del Sernam defendió la corrección por paridad de género en el Consejo Constitucional y afirmó que el mecanismo es crucial para lograr una nueva Constitución equilibrada. La abogada declaró que hay barreras invisibles que hacen que las mujeres sean “invisibilizadas”, lo que se ve agravado por el “amiguísimo” en los partidos políticos reacios a la paridad. Además, Laura Albornoz advirtió al Partido Republicano que si no se interesa por los avances culturales de la sociedad chilena, tendrá posiciones mayoritariamente en contra de la propuesta que redacte.

Los hermanos Kaiser, Johannes (diputado republicano) y Axel (abogado y cabeza de la Fundación para el Progreso), además de la secretaria general de la UDI María José Hoffman y la hermana de Juan Sutil (Josefina Sutil), se lanzaron en contra de la corrección por paridad que afectó al Consejo Constitucional.

De acuerdo con el mecanismo aplicado, resultaron electos 25 mujeres y 25 hombres, sumando un escaño de pueblos originarios con Alihuen Antileo. Pero originalmente, considerando los votos emitidos, el resultado daba la victoria a 32 hombres y 19 mujeres, en donde seis hombres debieron ceder su cupo; entre ellos el ex líder de la CPC.

Ivonne Mangelsdorff, quien obtuvo un 1,69% en la región de O’Higgins, estará en el Consejo Constitucional en lugar de Juan Sutil, que obtuvo un 13,76% de las preferencias, lo que detonó las críticas de la derecha y el empresariado.

Ante los dardos de la oposición, la abogada, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y ex ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Laura Albornoz, defendió la paridad, recalcando que es completamente necesaria.

“Hay que entender que la paridad es necesaria”, sostuvo la ex ministra Albornoz, en conversación con Mirna Schindler, durante el programa Al Pan Pan de El Mostrador Radio. Volver sobre esta discusión duele, reconoce, pero aclara que “hay un fin mayor que tiene que ver con lograr igual cantidad de hombres y mujeres que puedan elaborar la nueva Constitución”.

La abogada es enfática en señalar que existen barreras invisibles que pueden ser imperceptibles para partidos políticos que son reacios a este tipo de prácticas, donde predomina el “amiguismo” y al mismo tiempo las mujeres son “invisibilizadas”. Sin embargo, mediante la corrección por paridad, “se trata de tener mejores expectativas de vida y de calidad de la democracia”, declaró.

“La presencia de mujeres no tiene que ver con caprichos”, sentenció la extitular del Sernam. En ese sentido, planteó que a Republicanos “darse un gustito en el Consejo Constitucional no les va a convenir mucho”. Los procesos democráticos y de evolución de la sociedad, agregó, “no se producen de un día para otro ni tampoco se pueden destruir de un día para otro”.

Por lo tanto, el Partido Republicano enfrenta un tremendo desafío. “Si no representa interés por avances culturales de la sociedad chilena, va a tener posiciones mayoritariamente en contra de la Constitución que redacte”, advirtió la exministra Albornoz.

Y concluyó: “Es legitimo escuchar todas las opiniones, siempre que se traduzca en un debate de idas y no en un debate personificado y denostativo, como nos tienen acostumbrados muchos personajes de este partido, para no generalizar, porque no son todos iguales”.