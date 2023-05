Por dichos contra Presidente Boric: Comisión de Ética sanciona a diputada Cordero con 2% de su dieta

En el fallo, se estableció que “no corresponde que la diputada, en tal calidad, exprese opiniones que califica como médicas, sin haber realizado un examen de las personas a las que alude”.”Se verifica el uso de un diagnóstico médico para realizar declaraciones que tienen un efecto injurioso, las cuales se dotan de una credibilidad especial ante la opinión pública, en función de la calificación profesional de quién las emite”, sostiene el documento.

El pasado 31 de enero, las diputadas Camila Rojas (Comunes) y Javiera Morales (CS), solicitaron al Comisión de Ética de la Cámara de Diputados que se pronunciara y sancionara a la legisladora María Luisa Cordero por eventuales faltas a la ética parlamentaria. Lo anterior, luego de referirse en duros términos al Presidente Gabriel Boric.

En medio del programa “Sentido Común” de radio El Conquistador, Cordero calificó al jefe de Estado como “enfermo mental descompensado”, que sufre “delirios lúcidos” y que “debe retirarse”. A raíz de aquello, la instancia determinó multarla con un 2% de la dieta, considerada proporcional a la gravedad de las declaraciones realizadas en un medio de comunicación, además de aplicar la medida disciplinaria de llamado al orden.

En el fallo, la Comisión de Ética estableció que “no corresponde que la diputada, en tal calidad, exprese opiniones que califica como médicas, sin haber realizado un examen de las personas a las que alude”. “Se verifica el uso de un diagnóstico médico para realizar declaraciones que tienen un efecto injurioso, las cuales se dotan de una credibilidad especial ante la opinión pública, en función de la calificación profesional de quién las emite”, sostiene el documento.

Tras la determinación, la parlamentaria Camila Rojas indicó que “lamentablemente, desde que llegaron los republicanos y la ultraderecha al Congreso, han sido constantes las faltas de respeto, los exabruptos y la poca capacidad de dialogar democráticamente. En ese sentido, lo que hace la diputada Cordero es algo a lo que no debemos acostumbrarnos, no podemos normalizar que ella haga supuestos diagnósticos a gente que no conoce y menos aún que denoste a personas en función de aquello, y menos aún al Presidente de la República”.

Por su parte, la diputada Javiera Morales sostuvo que “si bien el Comité de Ética no es un órgano que tenga muchas atribuciones, pensamos que es una buena señal. No corresponde que una parlamentaria se dirija de esa manera al Presidente de la República, ni en contra de otro parlamentario, ni en contra de ninguna persona, conducta que es habitual en la doctora Cordero”.

Cabe destacar que desde el Frente Amplio también presentaron un requerimiento ante la Comisión de Ética frente a los dichos de Cordero sobre la senadora Fabiola Campillai, tras afirmar que había mentido respecto de su ceguera. La réplica no tardó en llegar y fue el propio Presidente Boric quién la emplazó y comentó que “no permitamos el negacionismo ante violaciones a los DD.HH.”.