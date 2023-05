La discusión más importante según JA. Kast: “Estado o persona”

A una semana de que el Partido Republicano lograra elegir 23 consejeros de un total de 50 que compondrán el Consejo Constitucional, el ex candidato presidencial José Antonio Kast salió a poner paños fríos y aclarar que no quería que su sector produjera una Constitución partisana: “No vamos a hacer una Constitución partisana al estilo frenteamplista”. También señaló que no le gustó que el Comité de Expertos sacara el capítulo de las Fuerzas Armadas, que la paridad de salida es un “tremendo error” y que no estaba de acuerdo con incluir listas cerradas en la reforma del sistema político. Criticó al expresidente Sebastián Piñera por “un mal gobierno” y dijo que el presidente Gabriel Boric tiene que poner “acelerador a los temas urgentes, que son los de seguridad”. Respecto al plebiscito de salida: “Lo del 7 de mayo es mucho más fácil que lo del 17 de diciembre”.

El ex candidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, decidió salir a comentar la elección del domingo 7M por La Tercera en una larga entrevista que intentó colocar paños fríos a quienes señalan que podría repetirse una propuesta constitucional partisana con 23 consejeros del Partido Republicano y los tres quintos de los consejeros provenientes de la Derecha.

“No vamos a hacer una Constitución partisana al estilo frenteamplista”, aclaró Kast. Al ser consultado respecto a si iban a respetar los 12 bordes constitucionales señaló: “Las reglas están fijadas, y nosotros nunca nos hemos salido del marco. Hemos ganado todas nuestras elecciones de manera democrática”.

Respecto a los que dicen que republicanos podrían pasar la máquina, Kast dejó algo de incertidumbre: “A ver, esto está por desarrollarse. No puedo hoy día vaticinar cuál va a ser el día a día de esto. Pero espero que nadie diga que aquí hubo una pasada de máquina, porque nosotros no actuamos así. Siempre vamos a estar abiertos a un debate, a un diálogo, a fijar prioridades. Lo que pasa es que desde el mundo político siempre tratan de irse a la caricatura, a decir por nosotros lo que vamos a hacer. Y creo que hasta ahora siempre los hemos sorprendido”.

Temas republicanos

Consultado sobre las prioridades de la colectividad en la propuesta de nuevo proyecto de Constitución, la periodista le pregunta: “¿Cuál es la discusión más importante que se va a dar a nivel constitucional?” y José Antonio Kast responde: “Lo que le he planteado: Estado o persona”. Para el ex diputado de la UDI y fundador de republicanos, “yo espero que aquí el enunciado y la bajada respeten la persona, respeten la iniciativa individual de las personas, que se vea que el Estado puede resolver el problema y los privados también pueden resolver el problema”.

Sobre el desarrollo de la discusión que ha realizado el Comité de Expertos que está trabajando desde el 6 de marzo, Kast advierte que hay una discusión que no comparte y es que las Fuerzas Armadas no contarán con un capítulo dentro del nuevo texto constitucional: “Los expertos votaron y se perdió por un voto que se mantuviera el capítulo. Bueno, a mí sí me interesaría que mantengan un capítulo que deje establecido que las Fuerzas Armadas son estas, las Fuerzas de Orden son estas, y quizás definir mucho más que las instituciones que pueden usar fuerza y armas son las Fuerzas Armadas, considerando siempre que la persona tiene derecho a la legítima defensa, todas esas cosas. Creo que sería un punto importante que quede claro: ¿Cuáles son las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles son las Fuerzas de Orden? ¿Las fuerzas de seguridad?”.

En el tema de la paridad fue categórico: “La paridad de salida, creo que fue un tremendo error porque impide que la ciudadanía ejerza la libertad de elegir (…) Más que la discusión de la paridad, es la igualdad de condiciones. Hoy día uno puede hacer muchas cosas para que haya mayor participación de las mujeres en política que no necesariamente van por la paridad obligatoria”. Kast termina el tema señalando: “Creo que va a ser sujeto de la discusión de los consejeros”.

En el tema del sistema político señaló estar en contra de las listas cerradas: “No sé si la solución es la lista cerrada, porque si hay algunos que dicen que los partidos tienen mucho poder, eso les da a los partidos poder total”.

Presidencial

Consultado sobre los efectos de esta elección en su eventual candidatura presidencial, dijo: “Creo que la derecha está más cerca de llegar a La Moneda, y si es un republicano, feliz”. Y sobre si él sería ese candidato de la derecha, dijo: “A mí me encantaría competir de nuevo. Sería un honor para mí poder ser Presidente de la República, pero no se me va la vida y creo que falta mucho tiempo. Lo importante es hacer bien las cosas en cada tiempo que corresponda. Nosotros hemos hecho bien las cosas hasta ahora, y si eso se mantiene así, claro, tengo una posibilidad mayor de ser candidato”, para volver a mencionar la frase de su campaña presidencial del 2021: “Siempre hemos dicho que no estamos preocupados de la próxima elección, estamos preocupados de la próxima generación”.

Sobre el gobierno del Presidente Gabriel Boric, criticó su manejo en el tema seguridad, señalando: “Que le ponga acelerador a los temas urgentes, que son los de seguridad. O sea, yo esperaría después de lo que ha ocurrido que el Presidente evalúe cambiar personas en el área de seguridad, como el subsecretario de Prevención del Delito, que nadie sabe quién es. Esperaría que el Presidente evalúe tener en la subsecretaría de Desarrollo Regional a un señor que odia a los Carabineros porque hay un sesgo anti carabineros y fuerzas de seguridad”.

También criticó al gobierno de Sebastián Piñera y lo responsabilizó del magro resultado que obtuvo Chile Vamos en la elección del domingo: “Creo que le cobró un mal gobierno de Sebastián Piñera, porque la gente tiene en la retina, de nuevo, promesas incumplidas y, más que promesas incumplidas, cero explicación por qué no se puede llevar adelante. Hay una mezcla entre un gobierno ineficiente y una parte de la oposición que no considera la opinión de la ciudadanía”.