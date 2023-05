“Fue una funesta declaración”: la reflexión de Helia Molina (PPD) ante dichos de Natalia Piergentili

La parlamentaria del PPD se refirió a las declaraciones de su timonel, Natalia Piergentili, calificándolas como desafortunadas y no representativas de la colectividad. Afirmó que, a pesar de las discrepancias, su grupo dentro del oficialismo sigue comprometido con el Gobierno y busca su éxito. Descartó que el partido esté incómodo con estar en La Moneda, pero sí están preocupados por la situación actual, especialmente después de los últimos resultados electorales. Helia Molina enfatizó que no se siente representada por las declaraciones de Piergentili y afirmó que, en general, se siente parte del gobierno y comparte el 80% del programa del Presidente Gabriel Boric.

La presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, criticó al Gobierno por su falta de agenda y por enfocarse en demandas identitarias en una entrevista con La Tercera. También mencionó que el Ejecutivo perdió credibilidad en seguridad al otorgar indultos. Ante esto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, del mismo partido, calificó sus declaraciones como incómodas y enojosas, y afirmó que este tipo de polémicas no contribuyen en absoluto a la labor del gobierno. Además, enfatizó en la importancia de evitar disputas internas y centrarse en implementar políticas públicas y proyectos de inversión que beneficien a sectores que no han votado por el partido en el pasado.

“Si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Sigues apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leseras…”, declaró la timonel del PPD, durante el fin de semana, detonando el fuego amigo de parte del oficialismo.

Quien también se refirió a los dichos de Natalia Piergentili fue su también correligionaria, la diputada Helia Molina. Según la exministra, la líder oficialista, a quien le tiene mucho cariño y respeto, emitió una desafortunada frase que no representa a la mayoría del PPD. “Fue una funesta declaración, creo que cuando uno preside un partido, uno tiene que ser muy cuidadosa con lo que dice, porque en el fondo su voz es la del PPD y a mí no me representa en absoluto su declaración, no me siento parte de eso”, expresó la diputada Molina durante el programa Al Pan Pan de El Mostrador Radio.

En conversación con Mirna Schindler, la diputada Helia Molina señaló que la declaración de Piergentili “representa a muy pocos, si es que los hay”, pero manifestó que a su grupo dentro del PPD no los representa, “porque en el fondo, primero, somos parte de este Gobierno”. Y, en su opinión, “uno tiene que ser consecuente, no obsecuente; no somos incondicionales, cuando hay cosas que no nos gustan hay que decirlas, pero somos parte del gobierno y queremos que le vaya bien”.

Descartando un daño colateral, la diputada Molina planteó que, en general, en el 98% de los casos el PPD ha estado alineado con La Moneda. Aseguró que el PPD no está incómodo con estar en el Gobierno, sino que “está incómodo con cómo están las cosas”, sobre todo después de los resultados de la última elección, en la que no lograron instalar a ningún militante en el Consejo Constitucional.

Sin embargo, para la diputada Helia Molina, “puede ser ella (Natalia Piergentili) y un grupo” quienes están incómodos en el Gobierno. Pero ella, al menos, reitera, “no me siento representada por sus declaraciones”.

“Hay incidentes, pero en general me siento parte del Gobierno. El 80% del programa del Presidente Gabriel Boric lo comparto y es suficiente”, concluyó.