Economía y seguridad marcan la Cuenta Pública menos frenteamplista del Presidente Boric

El jueves 1 de junio el Presidente de la Republica realizará su segunda rendición de cuentas ante el Congreso. Allí, por primera vez tendrá que dar cuenta de los avances que se han concretado bajo su gestión. Los timoneles de los partidos oficialistas anticiparon que el discurso tendrá un “carácter ciudadano” y en La Moneda señalan que será prioridad mostrar logros concretos. Las circunstancias han hecho que el Mandatario tenga como dos de sus principales logros el buen manejo de la economía y el despliegue de una intensa agenda de seguridad, temas que habrían sido motivo de orgullo en la Cuenta Pública de un Gobierno de derecha.

Faltando poco más de una semana para el 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric prepara una Cuenta Pública donde los principales logros están lejos del ADN original del Frente Amplio (FA). Los avances en una intensa agenda de seguridad y la capacidad de revertir un pesimista escenario económico con un leve crecimiento y un estricto manejo fiscal, constituyen temas que podrían figurar como grandes logros en la rendición de cuentas de un Gobierno de derecha. La coyuntura de recrudecimiento de la delincuencia y el buen manejo económico del Ministerio de Hacienda encabezado por el ministro Mario Marcel, serán centrales en el balance del primer año de Gobierno del actual Mandatario.

Tanto los presidentes de partidos oficialistas como en el Gobierno remarcan que la diferencia estará en el tono ciudadano de esta Cuenta. “Tendrá mucho énfasis en resolver los problemas de las personas, la idea es que sea una Cuenta Pública ciudadana, con orientación en las necesidades y urgencias de las personas”, dice Juan Carlos Urzúa, presidente del Partido Liberal (PL).

Fuentes al interior del Ejecutivo explican que estará presente una idea que ha aparecido en varias de las últimas intervenciones del Primer Mandatario, como es la idea de alcanzar ciertas características de un “Estado de bienestar” y que se ha dado cumplimiento al programa de Gobierno: desarrollo con cara humana, con aporte a las personas, “no es solo crecimiento, es también 40 horas, dos aumentos del salario mínimo”, explican. Pero este foco en el crecimiento económico no fue algo que el FA destacara como fortaleza en los inicios de su campaña presidencial.

“Reconozco que una parte de nuestro programa, en el corto plazo, no es pro crecimiento, es evidente. Cuando uno redistribuye, en el corto plazo, eso genera menos crecimiento”, señaló Nicolás Grau, el entonces asesor económico del candidato Gabriel Boric.

En una exposición ante 70 ejecutivos de AFP, bancos y de la Bolsa de Valores, el hoy ministro de Economía admitió que las medidas redistributivas afectarían el crecimiento económico en el corto plazo. Sin embargo, la evidencia reciente ha demostrado que el manejo fiscal es una de las materias donde el Gobierno ha tenido mayor éxito.

Es la economía

Javier Sajuria, doctor en Ciencia Política y académico de la Queen Mary University of London, en una entrevista publicada en BBC Mundo, marcó a este como un punto relevante para la gestión de Boric: “Definitivamente el manejo de la economía, en un tiempo muy turbulento, es el principal logro del Gobierno de Boric”, señaló.

A contrapelo de las predicciones de diversos economistas, el Gobierno logró cerrar el 2022 con un superávit fiscal de 1,1% del PIB, el mejor resultado que ha tenido el país desde el 2011, lo que permitió un equilibrio en las cifras macroeconómicas tras el intenso gasto fiscal realizado en pandemia.

Ese mismo año la inversión extranjera superó los US$17 mil millones y alcanzó el registro más alto desde el 2015. En febrero de este año, la cifra saltó a un 46% respecto al mismo periodo de 2022. El control inflacionario fue otro aspecto destacado de la gestión del actual Gobierno, que ha sabido actuar en coordinación con el Banco Central. En este aspecto ha sido clave la capacidad mostrada por el Ejecutivo para detener los retiros impulsados por algunos parlamentarios oficialistas.

El último o más reciente éxito económico fue la aprobación del royalty minero, que recaudará cerca de US$ 450 millones y distribuirá en distintas regiones y comunas del país, privilegiando a las comunas mineras (US$ 55 millones) y a cerca de 300 de las comunas más vulnerables del país (US$ 170 millones). “Estos recursos se van a invertir en cosas concretas, en hospitales, infraestructura”, puntualiza un importante funcionario gubernamental involucrado en el trámite.

El punto bajo y complejo en medio de este exitoso manejo económico del Gobierno fue el rechazo a la reforma tributaria en marzo pasado. La fracasada tramitación en la Cámara dejó sin financiamiento a importantes promesas y programas relevantes, por lo menos por ahora. Como alternativa, el Jefe de Estado anunciaría el 1 de junio una propuesta más acotada y menos robusta, la que comenzará a ser negociada con la oposición en el Senado. Esto podría afectar algunas promesas de campaña, entre las que estaría la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), que fue una de las banderas que en su tiempo movilizó e instaló en la política a Gabriel Boric, a la actual ministra vocera, Camila Vallejo, y al hoy ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Sin embargo, el Ejecutivo no tiene recursos disponibles y, por eso, la condonación de la deuda no tiene un horizonte claro. Así lo sostuvo recientemente el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila: “Ciertamente no tenemos los recursos y sería importante que la ciudadanía reconociera de quienes rechazan muchas veces las reformas asociadas a contar con mayores tributos, claramente están obstaculizando este tipo de medidas”.

El tema ambiental será muy relevante, con anuncios en el tema del hidrógeno verde y sobre la implementación de la Estrategia Nacional del Litio. Una elemento complejo en esta lista de logros será el de la aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP11, un tema que no apoyó Gabriel Boric cuando era diputado y que significó importantes roces entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático.

“Perros en la persecución de la delincuencia”

El primer programa de gobierno del entonces candidato Gabriel Boric, incluía medidas contra el narcotráfico y el crimen organizado, con su principal foco en el mejoramiento de inteligencia. Para la segunda vuelta actualizó su programa, y su campaña tuvo más presente el tema de la seguridad como parte de su compromiso electoral.

El 21 de noviembre de 2021, el actual Mandatario pasó a segunda vuelta contra el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. La mañana del martes 23 del mismo mes, se encontraba en La Pintana junto a la alcaldesa DC, Claudia Pizarro, para materializar su giro en la campaña: “El tema de la seguridad durante mucho tiempo ha sido ajeno a las fuerzas progresistas y no se ha abordado con la importancia que corresponde”, expresó el entonces candidato Boric. También agregó que era consciente de que la ciudadanía lo consideraba un asunto urgente y se comprometía a hacerse cargo del mismo. “Por eso este tema es prioritario hoy día en nuestra campaña”, aseguró en noviembre del 2021. Hoy, este es el tema principal en la agenda del Gobierno y, en tal sentido, pretende realizar un detallado recuento de lo avanzado en esta materia.

Luego de la polémica de los indultos, la agenda de seguridad se puso cuesta arriba, sumándose a esto el asesinato de tres carabineros mientras realizaban sus labores policiales, lo que terminó por instalar definitivamente a la seguridad como una prioridad de la administración del Presidente Boric. Con poca credibilidad en la materia y una oposición que exigía avances sin contratiempos, La Moneda tuvo que hacer propia una agenda que había estado más asociada a la derecha.

Esa reacción hizo que, entre otras cosas, el Ejecutivo buscara acuerdos con la oposición para ponerles urgencia a los proyectos de seguridad que habían estado esperando en el Congreso. Ese fue el caso de la tramitación de dos iniciativas que venían del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y que, fusionadas, dieron lugar a la Ley Naín-Retamal.

En la actualidad existen 11 proyectos despachados desde el 15 de abril, día en que se anunció el llamado “fast track legislativo”. Entre esas iniciativas figura la reforma constitucional que permite la protección de infraestructura crítica por las Fuerzas Armadas, la actualización de delitos que sancionan el crimen organizado, mejoramiento de la persecución del narcotráfico, mayores facultades a Gendarmería en investigación, aumento de penas por porte de armas sin permiso en lugares altamente concurridos y la ley que sanciona el sicariato. La mayoría de estas leyes son un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, muchas inspiradas en proyectos de la derecha.

Una ley clave que logró el Gobierno será la que amplía la responsabilidad penal a quienes cometan delitos económicos o “delitos de cuello y corbata”. Lo evidente –y que pretende ser el plato fuerte de la Cuenta Pública– estará en los proyectos que apoyen la idea del “Estado de bienestar” y “el desarrollo con cara humana”. Ahora, revelan al interior del Palacio que estas ideas se acompañan de ejemplos concretos y se consideran entre los grandes legados que dejará el Gobierno del Presidente Boric: el primer aumento del salario mínimo, el segundo aumento del salario mínimo a $500.000, el royalty minero, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el Copago Cero. Voces al interior de La Moneda precisan que esos son proyectos clave para su sector. “El hecho de haber cumplido con las promesas de campaña en el primer año entrega estabilidad programática”, señalan.

Entre las actividades relevantes que quedan para el año y a las que el Presidente les dedicará especial cuidado, esta la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de septiembre de 1973, que tiene una importante carga simbólica para el Mandatario y el ADN del Frente Amplio. El otro evento relevante en los meses que siguen será la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que dejará un importante legado en infraestructura deportiva y de obras públicas, señalan.