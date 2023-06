General Yáñez por carabineros involucrados en caso Knightsbridge: “Derechamente son delincuentes”

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, sostuvo un encuentro telemático con todos los oficiales y altos mandos del país para exigirles que “cuiden la institución”. Lo anterior, luego de los dos carabineros dados de baja y posteriormente detenidos por liderar una estafa piramidal en el marco del caso “Knightsbridge”, y los otros dos exfuncionarios en prisión preventiva por extorsionar a víctimas de la banda criminal “Los Pulpos”.

En conversación con Emol, Yáñez entregó su punto de vista respecto a las situaciones y apuntó que “cuando hechos así afectan a uno de sus integrantes, lamentablemente impacta en toda la institución. Y no solamente impacta, sino que nos duele y nos duele en lo profundo de nuestra alma. Derechamente son delincuentes vestidos de uniforme y eso no puede ocurrir ni lo vamos a permitir”.

En cuanto al caso de estafa piramidal, mejor conocido como Knightsbridge y que habría registrado cerca de 5 mil víctimas, el general Yáñez aseguró que a su parecer “es una situación que afecta a personas naturales, no a la institución”.

“Hay miembros que se vieron involucrados, que es absolutamente lamentable; pero aquí, por suerte, los que están afectados se vieron involucrados con su patrimonio personal, ya sea en calidad de víctimas o aquellos que se vieron favorecidos, cierto, y se beneficiaron a través de un modelo que es una estafa, afectando a otros, enriqueciéndose ilícitamente, y obviamente será el Ministerio Público y los tribunales quienes los condenen, y nosotros tomaremos las medidas expulsivas que sea necesario hacer con todos aquellos que sean responsables de estos delitos”, complementó.

Sobre los funcionarios que cobraban para proteger a víctimas de la banda criminal “Los Pulpos”, donde al comerciante le exigían $800 mil diarios por la extorsión, Yáñez sostuvo que “son dos funcionarios que están involucrados en una red de delincuentes. Serán finalmente los tribunales que determinen y califiquen si es extorsión. Lo que sí estamos claros es que cobraban por prestar un servicio de seguridad a una organización criminal. No sé si efectivamente cometían delitos de extorsión o no”.

En vista de estos casos, el general director de la institución se reunió con los mandos del país, donde reforzó “algunos conceptos que tienen que ver con la gestión interna, particularmente del nivel de mando. Segundo, los controles de línea que deben ejercerse por parte de los mandos, la comunicación que debe haber interna entre el superior con el subalterno para crear vínculos de confianza que permita que exista una buena transferencia de información”.

“Reiterarles que existen canales de información que son absolutamente anónimos donde pueden efectuar sus denuncias, canalizar, y aquí, caiga quien caiga, denunciar a uno más antiguo o menos antiguo, o a un igual, pero no podemos dejar pasar ni podemos aceptar cierto que se incurran esto. Les exigí, porque así se los dije, les exijo que deben cuidar la institución. Y eso es una orden. Y cuidar la institución significa que cumplan con sus obligaciones, con sus responsabilidades, tanto administrativas como normativas”, expresó.

“Yo creo que ya no existe ninguna institución en el mundo que esté exenta de ser permeable por el crimen organizado y por la corrupción y por eso hemos generado nosotros todos estos mecanismos para poder tratar de evitarlo. Caiga quien caiga, aquí son delincuentes con uniformes y eso no pueden no tienen cabida la intuición”, sentenció Yáñez.

Cabe recordar que en mayo de 2022 se conoció una estafa piramidal mediante la aplicación “KnightsBridge” (puente de caballeros en español), que prometía a sus inversores altas rentabilidad en la compra de productos en el extranjero. Luego de la compra, los usuarios deben recibir la devolución de impuestos pagados en el país de la compra, los que estaban en la cúspide reciben las ganancias medida se captan clientes.

En junio de 2022 la Fiscalía Metropolitana Occidente recibió 410 denuncias relacionadas con esta empresa. El fiscal Sergio Soto, jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, confirmó que a esa fecha el monto de la estafa era cercano a los $612 millones. Dicho monto creció hasta -según las informaciones preliminares- a más de $5 mil millones.