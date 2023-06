Parte segundo tiempo: Consejo Constitucional se instala en ambiente muy distinto a proceso anterior

“Estoy convencido que a nuestro país le hará bien cerrar este ciclo, y confío en que en estos meses de intenso trabajo que les espera, piensen en esas personas que se han comprometido a representar en sus necesidades, en sus sueños, angustias y esperanzas. Y que esta propuesta logre contenerlos e incluirlos. Porque por nuestro pueblo es este trabajo y a quienes nos debemos”, señaló el Presidente Boric en el acto inaugural. Mientras que el presidente interino de la entidad, Miguel Littín expresó que “la historia no perdonará a quienes se dejen llevar por pasiones o revanchismos del pasado”. [ EN DESARROLLO]

El Consejo Constitucional, en una breve y republicana ceremonia, con un ambiente solemne y distinto al del proceso anterior, se instaló este lunes en el ex Congreso Nacional en Santiago. El organismo comenzará, tras los juramentos, a funcionar en su tarea de redactar una propuesta de Carta Magna, para que sea plebiscitada el 17 de diciembre de este 2023.

En la ceremonia inaugural, contó con la presencia de los presidentes de los tres poderes del Estado, Gabriel Boric de la República, Juan Antonio Coloma por el Senado y Juan Eduardo Fuentes, por el Poder Judicial.

En el acto el presidente interino del Consejo Constitucional, Miguel Littin señaló en el podio un simbólico discurso: “En el momento de jurar, pensemos en Chile, en las mujeres, hombres, campesinos, obreros, en la clase media, en la gente que confió en nosotros y nos dio una misión (…) Luchemos por el acuerdo, por la paz de la nación, seamos dignos de la tarea. De lo contrario la historia no perdonará a quienes se dejen llevar por pasiones o revanchismos del pasado”, señaló.

Por su parte, el Presidente de la República, Gabriel Boric, en su alocución señaló : “Estoy convencido que a nuestro país le hará bien cerrar este ciclo, y confío en que en estos meses de intenso trabajo que les espera, piensen en esas personas que se han comprometido a representar en sus necesidades, en sus sueños, angustias y esperanzas. Y que esta propuesta logra contenerlos e incluirlos. Porque para nuestro pueblo es este trabajo y a quienes nos debemos”.

Boric agregó en su discurso una defensa política a los acuerdos y del dialogó para escribir las normativas, de modo similar a lo que ha expresado ante el Poder Legislativo.

“Este Consejo se instala hoy, porque hemos logrado recorrer un largo camino que imprime los acuerdos. Seamos conscientes de ello. Nuestra fortaleza como país es cuando somos capaces de poner el bien común por sobre nuestros intereses particulares. El proceso que hoy transitamos es producto de perseverar, incluso de manera improbable, en el diálogo. El borrador específicamente sobre el cual ustedes van a trabajar fue aprobado por unanimidad, por la comisión experta, ha sido fruto de amplios acuerdos entre quienes sostienen miradas y posturas diversas, tal como sostienen miradas y posturas diversas. La ciudadanía espera hoy un proceso de colaboración en donde las distintas partes sean capaces de ceder cuando es necesario y de encontrar los puntos comunes, en búsqueda de lo mejor para Chile”, aseguró el Mandatario.

Otro de los elementos que marcó el acto, fue el momento en que, el presidente interino del Consejo Constitucional Miguel Littin llamó al podio para tomar juramento a Aldo Sanhueza, consejero constitucional electo y exmilitante de Republicanos, que renunció a su participación luego de conocerse que fue detenido e imputado por tocaciones a una mujer en 2019.

Según se informó, Sanhueza se encuentra fuera del país y al no tomársele juramento, el Tricel aseguró que “de no asistir este miércoles al acto de investidura, no será proclamado como tal”.