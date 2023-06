Comisionado Alfredo Moreno reconoce “momento dramático” tanto de víctimas mapuche como no mapuche

El exministro y actual miembro de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, Alfredo Moreno destacó la diversidad de los integrantes de la instancia anunciada por el Presidente Gabriel Boric, el análisis de políticas y lecciones aprendidas de otros países, así como la inclusión de las víctimas como elementos cruciales en el trabajo de la comisión. Estos aspectos, aseguró el exsecretario de Estado, representan una esperanza de cambio y una oportunidad para abordar los desafíos en la región de manera más efectiva y constructiva.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el exministro de Obras Públicas del segundo gobierno de Sebastián Piñera y actual integrante de la Comisión para La Paz y el Entendimiento, Alfredo Moreno, compartió su visión sobre la instancia que busca una salida al conflicto en el sur y resaltó tres elementos que considera fundamentales para su éxito.

En primer lugar, Moreno destacó la diversidad de integrantes de la comisión, a pesar de su reducido tamaño de tan solo ocho personas. Sin embargo, aseguró que lo que realmente llama la atención es el amplio apoyo transversal de todos los partidos políticos, quienes no solo expresarían su respaldo, sino que también manifiestan dicho apoyo en un documento que establece claramente las tareas y plazos a seguir.

“En vez de decir, ¿Cómo seguimos avanzando y profundizando en lo que estamos haciendo? ¿Por qué no miramos lo que hemos hecho y veamos qué ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado? Porque, digámoslo, lo que estamos viviendo en La Araucanía, en el Biobío, Los Ríos, Los Lagos, cada vez en una zona más extensa, es increíble porque muchos países tuvieron el problema o la realidad de que vinieron los colonizadores europeos, se enfrentaron con los pueblos originarios, redujeron las reservaciones, hubo cosas violentas, todas esas cosas sucedieron en muchas partes. Los otros países lo han enfrentado y lo han resuelto”, comentó el exministro Moreno en El Mostrador Vodcast.

El segundo elemento destacado por el exsecretario de Estado y actual comisionado es la necesidad de revisar la legislación indígena y la institucionalidad existente en el país. Según el también extitular de Desarrollo Social, es fundamental examinar detenidamente cada aspecto de las políticas implementadas hasta ahora y considerar las lecciones aprendidas en otros países que han logrado resolver conflictos similares de manera exitosa. El exministro reconoce que en Chile existe cierta desesperanza en relación con este tema, pero ve en la comisión una “pequeña luz de esperanza” para generar un cambio y abordar los desafíos de manera diferente.

Por último, Moreno resaltó la importancia de incluir a las víctimas en el proceso de diálogo y desarrollo en el sur del país. Reconoció que tanto personas de origen mapuche como no mapuche han sido afectadas por la violencia en la región, perdiendo sus hogares, seres queridos y medios de subsistencia. Moreno enfatizó la necesidad de mostrar empatía y solidaridad hacia estas víctimas, ofreciéndoles apoyo y reconociendo el impacto de lo ocurrido en sus vidas.

“Esto que ha sucedido ha ido creando víctimas mapuche y no mapuche que han tenido un momento dramático, le han quemado sus casas, le han matado a sus hijos o a sus padres, han sufrido la pérdida de sus maquinarias, los han dejado sin algo de lo cual puedan vivir. Bueno, esa gente necesita que el resto de los chilenos le digamos, mire, no puedo compensar totalmente ni puedo volver la historia atrás, pero si te puedo dar una mano, sí me importa lo que te pasa”, concluyó.