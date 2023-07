Catalina Pérez rompe el silencio y dispara contra Latorre: “Ha faltado a la verdad”

La diputada Catalina Pérez emitió una declaración en medio de la controversia del caso Democracia Viva, defendiendo su inocencia y aclarando su posición respecto a su expareja, Daniel Andrade. Manifestó haber solicitado ayuda profesional para demostrar su falta de delitos y agradeció el apoyo de su equipo y amigos. Reconoció haber cometido “errores de juicio” y no haber ponderado adecuadamente los convenios entre la fundación y el Ministerio de Vivienda. Criticó al presidente de su partido, el senador Juan Ignacio Latorre, por su falta de liderazgo y cambio de postura. Afirmó su compromiso como diputada y su disposición a participar en las investigaciones en curso para demostrar su inocencia. Llamó a poner fin a los ajusticiamientos públicos y a dejar que la justicia siga su curso.

En medio de la polémica desatada por el caso Democracia Viva, la diputada Catalina Pérez ha emitido una declaración en la que defiende su inocencia y aclara su posición en el asunto que involucra a su expareja —Daniel Andrade—. Pérez, quien ha guardado silencio durante los últimos días, ha manifestado haber solicitado ayuda profesional para demostrar que no ha cometido ningún delito.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la diputada expresó su agradecimiento a su equipo y amigos por su apoyo incondicional, especialmente a su madre. Recordó sus raíces como hija de exiliados y enfatizó que el respeto, la rectitud y la austeridad son los pilares de su formación.

Pérez se reconoció a sí misma como una luchadora contra las malas prácticas políticas, y sostuvo que desde el inicio de esta situación ha dejado en claro que nunca ha faltado a la probidad. Afirmó que jamás ha utilizado su cargo para favorecer a nadie ni ha infringido norma alguna. Desde que comenzó su militancia, afirmó, ha mantenido una conducta acorde a los principios que la guían tanto en su vida personal como política.

“Jamás he faltado a la probidad, nunca he ocupado mi cargo para favorecer a nadie, no he infringido norma alguna, ni he tenido conductas que traicionen los principios que me han guiado mi actuar personal y político desde que empecé a militar a los 12 años”, declaró.

Inicialmente, la diputada había considerado que este problema era exclusivamente entre dos adultos. Sin embargo, reconoció que también tiene una dimensión de interés público y admitió haberse equivocado en su apreciación inicial. Aclaró que su relación con Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, comenzó hace dos años en el ámbito político, pero ya no viven juntos y nunca formó parte de la fundación .”Me equivoqué”, expresó.

La diputada reconoció haber dado algunas charlas para la cuestionada organización, al igual que ha hecho con otras instituciones, recalcando que siempre fue de manera voluntaria y sin recibir remuneración alguna. Reiteró enfáticamente que nunca ha utilizado su cargo para obtener recursos del Estado en beneficio propio ni de ninguna entidad o persona.

“Nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por esta ni ninguna fundación o persona para obtener recursos del estado. Jamás he visto ni he recibido un peso, ni me he beneficiado de ninguna manera”, añadió.

Pérez admitió que no ponderó adecuadamente el impacto de los convenios entre la fundación y el Ministerio de Vivienda, y reconoció el daño que esto ha causado tanto a su imagen como al gobierno del presidente Gabriel Boric y al proyecto político que han defendido. También reconoció haber cometido un error de juicio en esta situación. “Me equivoqué, cometí un error de juicio”.

Críticas al senador y presidente de RD Juan Ignacio Latorre

La diputada Catalina Pérez expresó su profunda decepción por la forma en que ha sido tratada, asegurando que se ha puesto en duda su honra y que ha sido objeto de un trato brutal y cruel sin la oportunidad de ser escuchada. Además, apuntó al presidente de su propio partido, el senador Juan Ignacio Latorre.

Recordemos que el timonel de RD, en primera instancia, comentó que la parlamentaria “no tiene por qué hacerse responsable de acciones de otros, por más que sea su círculo cercano”, sin embargo, ahora su postura es diferente. El senador Latorre endureció el tono y sostuvo que era “poco probable” que Catalina Pérez no supiera lo ocurrido con Democracia Viva.

“Han buscado encapsular el problema en mi persona, en un intento desesperado de eximirse del juicio público, en vez de enfrentarlo de manera valiente de manera colectiva de manera racional”, manifestó la diputada Pérez en su declaración pública.

A renglón seguido, disparó contra el presidente de RD: “Como una muestra más de su falta de talento político y de liderazgo, el presidente del partido, senador la Torre ha sido errático, ha sido cambiante, y además ha faltado la verdad. No fue él, sino que fui yo quien pidió un pronunciamiento a la Contraloría sobre este y todos los convenios entre fundaciones y las Seremi de vivienda en Antofagasta”.

A pesar de su desilusión, Catalina Pérez reafirmó su compromiso como diputada de Revolución Democrática y su respeto hacia su historia política y los ciudadanos que representa en Antofagasta. Aseguró no tener nada que ocultar y que está dispuesta a responder por sus actos ante las instituciones y las instancias partidarias que la han citado.

La diputada se comprometió a participar de manera activa en las investigaciones en curso para esclarecer los hechos, demostrando su total inocencia. Asimismo, se mostró dispuesta a enfrentar la situación con liderazgo y transparencia, trabajando para poner fin a la “guerra interna” que ha surgido entre los militantes.

En su declaración, Pérez hace hincapié en que el “canibalismo político” no es propio del proyecto que ella y otros representantes de Revolución Democrática buscan construir. Hizo un llamado a poner fin a los ajusticiamientos públicos y a cuidar las declaraciones en los cargos de responsabilidad. Consideró que el conflicto está en manos de la justicia y pidió que se permita que funcione su curso.

La diputada Catalina Pérez concluyó su declaración afirmando que buscará fuerzas para recuperarse de la traición y el dolor que ha experimentado. Posteriormente, se reintegraría a la labor política con la misma determinación y frontalidad con las que —afirma— siempre ha actuado. Su compromiso, recalcó, es representar a la gente y trabajar incansablemente por un país más justo y equitativo.

Esta declaración de la diputada Catalina Pérez surge en medio de un contexto en el que se investiga la relación entre la fundación Democracia Viva y el Ministerio de Vivienda, generando interrogantes sobre posibles conflictos de interés y malas prácticas políticas. La diputada ha buscado defender su imagen y probar su inocencia, mientras se espera que las instancias correspondientes esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades en este caso.