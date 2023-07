Fricción entre el PS y Gabriel Boric llega al pináculo: “Montes no pagará el costo político del FA”

Una imagen de Alto Biobío, del pasado martes 27, hizo que la tensión política entre el Presidente Gabriel Boric y el Partido Socialista alcanzará su punto máximo. Mientras el ministro de Vivienda, Carlos Montes, viajaba a Antofagasta para entregar un dossier de información con 15 irregularidades detectadas, a esa misma hora, en la televisión, una de las creadoras de esta entidad, la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner (RD), acompañaba al Mandatario en un punto de prensa, donde la defendió. En el PS responden. “Para que esta crisis acabe, se tiene que ir Jackson. Boric prefiere defender a una amiga de Jackson que fundó Democracia Viva, y tiene boletas de Daniel Andrade y nexos con Urbanismo Social, pero esto puede generar una herida muy grande en la relación del PS con el Gobierno”. “Montes no va pagar el costo político por cagadas del Frente Amplio”, sentencian.

Esa noche, mientras el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS) viajaba a Antofagasta para entregar un dossier de cuatro tomos con información de 15 irregularidades detectadas por militantes de RD en Minvu -tras el escándalo de los millonarios traspasos a Fundación Democracia Viva-, a esa misma hora, una de las creadoras de esta entidad, la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner (RD), acompañaba al Mandatario en un punto de prensa, donde Boric la defendió y deslizó un mensaje al secretario de Estado.

“He instruido al gobierno, en particular a los ministerios, que hay que anticiparse y no esperar que llegue la prensa (…) Yo he instruido que acá se revisen los mecanismos (…) para que no paguen justos por pecadores (…) la gente que hace bien la pega, que bueno que se mantenga”, afirmó el Mandatario.

Las palabras de Boric no le cayeron bien al secretario de Estado socialista, quien se comunicó con el senador José Miguel Insulza, de quien es cercano, y con su par en el Gabinete, Álvaro Elizalde, para intercambiar impresiones de la escena.

Incluso, aseguran en el círculo más cercano de Montes, que el ex militante del MAPU pensó en dejar su cargo en el gabinete. A la mañana siguiente, en el comité de senadores y en la bancada de diputados socialistas, había que detener lo que a su juicio era una ofensiva contra uno de sus principales cuadros.

En medio de la semana distrital, analizaron la crisis y acordaron cerrar filas con el hombre que derrotó a Soledad Alvear en las senatoriales de 2014.

En el PS aseguraban que el Presidente Boric cometía un error. Según advertían los socialistas, Montes había asumido la cartera de Vivienda tras una carrera política intachable, que incluía una trayectoria legislativa de 24 años como diputado y ocho como senador en las comisiones de Economía y de Vivienda.

“Montes derrotó a Soledad Alvear en su carrera senatorial casi sin presupuesto, estructuró trabajo político en diversos campamentos de Santiago, sobrevivió a la detención y torturas de la DINA, tiene el respeto de la derecha y los ex presidentes. Decirle que no se había anticipado a la viveza del RD, al partido de la superioridad moral, es algo que los socialistas no vamos a aceptar. El Presidente está haciendo algo peligroso con el partido que ha sostenido su Gobierno”, asegura uno de los senadores más influyentes del PS.

En la Cámara los parlamentarios del Socialismo Democrático también cerraron filas con Montes. “Es una bajeza involucrar al ministro, él es una autoridad presente, lo he visto en mi región, jamás ha estado ligado a la corrupción”, sentenció el diputado Daniel Manouchehri, del sector socialista de Montes.

“Carlos Montes ha actuado de manera impecable en representación del Gobierno en esta materia y lo ha hecho con un estándar que no se conocía, el hecho de que el mismo viaje a presentar los antecedentes a la Fiscalía no tiene precedentes”, acotó su par del PPD Jaime Araya a El Mostrador.

Incluso el ex ministro de Vivienda de Sebastián Piñera, Cristian Monckeberg (RN), fue más allá: “Yo no buscaría fórmulas para desbancar al ministro Montes”, dijo.

Pese a que la tensión entre la tienda de París 873 iba en aumento, el Presidente Boric se mantuvo firme en su posición acerca de que Montes había actuado tarde.

Según explican en Palacio, para el Jefe de Estado, la debacle estaba circunscrita únicamente en Democracia Viva y con la querella presentada por el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, mencionando a 12 militantes del partido, incluida la delegada presidencial de Biobío, el Gobierno debía mantener como foco prioritario la ayuda a los damnificados por los temporales en la zona sur.

De hecho, solicitó al ministro Jackson que lo acompañara a las localidades que seguían afectadas, aunque finalmente se desplegaron por separado.

La región del Maule fue la escogida por Boric para insistir en su mirada, defendiendo a la delegada Dresdner. Y con un tono que el PS cree fue “desafiante” al abordar una pregunta, en otro punto de prensa, sobre el nexo de Daniela Dresdner con boletas de Daniel Andrade, el representante de Democracia Viva y exnovio de la diputada Catalina Pérez, rendidas en su campaña a senadora por Concepción en 2021.

También se le consultó por el paso de la delegada por la Fundación Urbanismo Social, la cual sumó cuestionamientos por otras tres transferencias directas desde reparticiones públicas.

“¿Cuál es la situación de la delegada Daniela Dresdner de la región del Biobío, ante este tipo de situaciones? (…) ¿Qué es lo que se le imputa a Daniela Dresdner? ¿Qué es lo que se le imputa a Daniela Dresdner concretamente? ¿De qué la están acusando? O en el caso del Seremi de Vivienda de El Maule. Él declaró previamente que se inhabilitaba de conocer todo tipo de convenios con la fundación en la que había trabajado anteriormente. Es importante que seamos capaces de distinguir y no metamos a todo el mundo en el mismo saco”, manifestó Boric.

Según explican en el PS, en el ambiente oficialista se han instalado dos tesis. Una, es que Boric está convencido de que en el caso del seremi de Maule, Rodrigo Hernández y el de Dresdner no existen elementos que ameritan su renuncia.

La otra, es que por alguna razón, detrás de Dresdner y su influencia, los caminos podrían conducir al ministro Giorgio Jackson, con quien la une una amistad de más de 10 años, desde que recolectaban firmas en Concepción para formar RD.

A eso se agrega la amistad de décadas de ella con la diputada Catalina Pérez: ambas nacieron en Suecia durante el exilio de sus padres y habrían comenzado a trabajar juntas desde que dejaron la JJCC. Dresdner es considerada una pieza clave. Hace pocos meses uno de sus asesores, Victor Bascur, arribó a la unidad de anticipación de conflictos de La Moneda, una unidad creada por Mahmud Aleuy en la era Bachelet. Otro miembro de su equipo Vicente Guzmán, arribó como Encargado Regional Asentamientos Precarios en la Seremi de Vivienda de El Maule.

Para el oficialismo, la defensa de Dresdner no es viable ni comprensible. Y esa defensa se convirtió en un gallito, donde incluso desde el viernes el PC se inclinó por apoyar a Montes.

“Para que esta crisis acabe, se tiene que ir Giorgio Jackson, pero Boric prefiere defender a una amiga de Jackson que fundó Democracia Viva, tiene boletas de Daniel Andrade y nexos con Urbanismo Social. Eso puede generar una herida muy grande en la relación del PS con el Gobierno. Montes no va pagar el costo político por cagadas del Frente Amplio”, aseguró a El Mostrador un miembro de la directiva socialista. Esa reflexión gráfica la molestia y la horadada relación que por estos días mantiene la tienda de Salvador Allende con La Moneda.