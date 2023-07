“Es difícil creer que ella no estaba enterada”: diputado Winter (CS) sobre Pérez (RD) y RD-Gate

El diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, habló sobre las declaraciones que emanó la parlamentaria Catalina Pérez (RD) tras revelarse traspasos millones entre la Fundación Democracia Viva (liderada por su expareja, Daniel Andrade) y la Seremi de Vivienda de Antofagasta (liderada en ese entonces por su exjefe de gabinete, Carlos Contreras). Al respecto, indicó que mientras el Ministerio Público no encuentre los pagos, aún no se puede acreditar un delito por parte de ella. Sin embargo, declaró compartir los comentarios del senador Latorre, sobre el conocimiento de Pérez en el caso. “Es muy difícil creer que ella no estaba enterada”.

El diputado de Convergencia Social (CS), Gonzalo Winter, abordó esta jornada los dichos de la parlamentaria Catalina Pérez (Revolución Democrática), quien rompió el silencio tras la relevación de los millonarios convenios entre la Fundación Democracia Viva (liderada por su expareja, Daniel Andrade) y la Seremi de Vivienda de Antofagasta (en ese tiempo a cargo de Carlos Contreras, exjefe de gabinete de Pérez).

Pérez, mediante un video publicado el día de ayer en sus redes precisó que es inocente en el caso, argumentando que no tiene injerencia alguna en la firma de los convenios. Ante esta situación, indicó que solicitó ayuda profesional para demostrar que no ha cometido delito alguno.

Por otro lado, criticó al presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre, quien de defenderla pasó a criticarla al manifestar que “era poco probable” que ella no conociera lo que sucedía con Democracia Viva.

Winter -quien estuvo en el programa Estado Nacional de TVN- habló sobre los dichos de Pérez, indicando que ella tiene la libertad de expresar su punto de vista en la situación. Asimismo, acotó que mientras el Ministerio Público no encuentre los pagos, aún no se puede acreditar un delito por parte de ella. Sin embargo, declaró compartir los comentarios del senador Latorre, sobre el conocimiento de Pérez en el caso. “Es muy difícil creer que ella no estaba enterada”.

Por otro lado, el legislador mostró su apoyo a los militantes de RD que no están involucrados en el caso y han sido cuestionados en distintas áreas. También valoró que se hayan querellado contra los responsables, y posteriormente, que hayan expulsado a Daniel Andrade y Carlos Contreras de la colectividad.

Sobre las críticas que ha generado la defensa del Presidente Gabriel Boric a la delegada Presidencial de la región del Biobío, Daniela Dresdner (RD) -fundadora de Democracia Viva- así como al seremi del Minvu del Maule, Rodrigo Hernández (RD) -acusado de firmar convenios con Fundación Urbanismo Social-. Winter señaló que todo se enmarca en el conocimiento actual de los antecedentes que maneja la justicia. En caso de que se compruebe participación de estos en delitos, sabe que el Mandatario saldrá a condenarlos como lo ha venido realizando.

“Se desnaturalizaron mis dichos”

Durante la semana, el propio diputado en entrevista en el programa Sala de Ensayo de 13C, indicó que “ningún partido político puede pretender que en la medida en que crezca, que administre el Estado, vaya a ser 100% probo porque eso es imposible en la medida en que tú tienes una gran cantidad de personas”.

A ello agregó que si como políticos solo entran en la discusión de quien es más o menos corrupto, se va a llegar a un loop inocuo que no sirve para nada, cuando “es una oportunidad para decir ya mira, ¡tajante contra la corrupción!”.

Estos comentarios lo llenaron de críticas de distintos sectores, calificándolos como una clase de justificación y normalización a la corrupción. Frente a este escenario, el parlamentario indicó que se desnaturalizaron sus dichos, puesto que solo se ocuparon frases sueltas para formar la nota publicada.

“Yo digo que ningún partido político puede decir que la esencia del partido político es entregar a la ciudadanía en caso de gobernar el Estado o los Municipios, puede garantizar un dirigente del partido que no habrá casos reñidos a la probidad, (…) porque digo que nadie puede conocer a todos los funcionarios públicos del país durante ningún Gobierno”, aclaró el legislador.