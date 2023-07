Abogado Marcelo Drago: “Un ministro no le hace un sumario a un seremi, lo saca nomás del cargo”

El expresidente del CPLT expresó su desconcierto ante las declaraciones del Presidente Boric sobre el cuestionado seremi de Vivienda del Maule. El abogado cuestionó la decisión del Jefe de Estado de defender a Hernández después de haber indicado anteriormente que no metía “las manos al fuego” en el caso convenios. Además, criticó al ministro Montes por abrir un sumario en lugar de destituir al seremi maulino. Drago resaltó que no se deben transferir tantos recursos públicos a instituciones sin experiencia ni capacidad, y afirmó que estos casos no habrían ocurrido con seremis más cautelosos.

“¿No sé en qué estaban pensando los asesores del Presidente cuando le sugirieron decir eso?”, se preguntó desconcertado el abogado y expresidente del Consejo Para La Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, ante las declaraciones del Presidente Gabriel Boric (CS) sobre el cuestionado seremi de Vivienda de la Región del Maule, Rodrigo Hernández (RD).

Pese a que el pasado 22 de junio el Mandatario había señalado que no metía “las manos al fuego” en el caso de los convenios, el pasado jueves dio un giro y salió en defensa de Hernández señalando que “el seremi de Vivienda de la región del Maule declaró previamente que él se inhabilitaba de conocer todo tipo de convenios con la fundación en la que había trabajado anteriormente, una fundación que data desde 1999, en la cual no fue ni director, ni tenía un cargo directivo, solo fue trabajador y por lo tanto, con los antecedentes que yo tengo hasta la fecha (…) ni el seremi del Maule ni Daniela Dresdner (delegada presidencial del Biobío, también salpicada por el caso Democracia Viva) tienen responsabilidades políticas que pagar”.

Dos días después, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), abrió un sumario en contra de una del seremi Maulino, algo “rarísimo” para el abogado Marcelo Drago, ya que a su entender “un ministro no le hace un sumario a un seremi, lo saca nomás del cargo”. En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, Drago sostuvo que esta situación debilita la acción del Presidente. “Yo me imagino que esto va a tener aclaración estos días, pero no sé en qué estaban pensando”, cuestionó.

Respecto al denominado “caso convenios”, el expresidente del CPLT enfatizó que “no se puede traspasar tantos recursos públicos” a instituciones que no tienen “ninguna musculatura necesaria”, como se aprecia con Democracia Viva en Antofagasta. Marcelo Drago señaló que lo que se ve con algunas fundaciones es que “ni se crearon para estos fines (como en Vivienda) ni tienen ninguna expertise (…) para nada”.

Según el abogado y exseremi de Vivienda y Urbanismo (1998-2000) en la Región de los Lagos, los casos del Maule y Antofagasta, “no hubiera pasado con seremis criteriosos”.