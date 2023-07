Insulza y caso Convenios: “Es hora de que la directiva de RD reconozca si hubo un concierto en esto”

El senador José Miguel Insulza considera que es una tontería culpar al ministro Carlos Montes por el caso Convenios. Cree que es una forma absurda de excluir o proteger al Presidente, y de evadir responsabilidades por parte de Revolución Democrática y sus líderes. Por otro parte, opina que aún no se han organizado suficientes actividades conmemorativas del golpe de Estado y espera que, próximamente, se pueda reunir a aquellos que participaron en el Gobierno de Salvador Allende para recordar esa época.

El senador José Miguel Insulza Salinas fue asesor del entonces canciller Clodomiro Almeyda en 1973. El golpe de Estado lo sorprendió mientras estaba en comisión de servicio fuera de Chile. Tras el bombardeo a La Moneda, no pudo regresar al país y, luego de la división del PS, participó en la cumbre socialista de Argelia. Vivió el exilio en Italia, México y Estados Unidos.

Casi 25 años después, Insulza, a la cabeza de Cancillería de Chile, trabajó para lograr el regreso de Augusto Pinochet al país cuando el dictador fue detenido en Londres. Ha ocupado varios cargos, incluyendo los de subsecretario, canciller y ministro Secretario General de la Presidencia, durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. También fue ministro del Interior desde 2000 hasta 2005, en el Gobierno de Ricardo Lagos. Además, ha sido secretario general de la OEA y ha ejercido una decena de puestos diplomáticos, ganándose el apodo de “el Panzer”.

Hoy, en medio de la crisis política del Gobierno relacionada con las fundaciones y a casi 60 días de cumplirse los 50 años del golpe de Estado, José Miguel Insulza entrega sus reflexiones a El Mostrador.

-¿Cuál es su impresión del rol de Revolución Democrática y el del Ejecutivo en la crisis por el caso Convenios en estas dos semanas?

-Esto se ve para largo. Uno de los desacuerdos o desentendidos entre el Gobierno y el mundo político, por así decirlo, es que el mundo de los partidos políticos puede lanzar todas las acusaciones que quiera, pero el Gobierno no puede lanzar acusaciones sin poder probarlas. Desde el Ejecutivo, una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que prueba. Y por eso es que ha habido esta discusión y por qué habrá demora en la investigación. La investigación va a durar varios meses, porque tiene que ser extensa, tiene que cubrir todas las subvenciones, todas las fundaciones y, eso, claro que va a demorar. Creo que estamos en eso y este tema nos va a acompañar durante varios meses, digamos.

-¿Piensa que fue un error o que hubo una especie de plan en torno a las fundaciones?

-Ahora se abre camino la idea de que esto fue una decisión política de un sector de un partido en concreto, Revolución Democrática, para allegar recursos para el funcionamiento de su organización y para su extensión a lo largo del país. Y esa es la responsabilidad que tiene ese sector. Hoy lo que se quiere en el mundo político es que la directiva del partido de Revolución Democrática reconozca esto, pues, que reconozca la existencia de esto, sobre si hubo o no una asociación o si hubo un concierto, porque puede ser difícil de pensar que los seremis de algunas regiones hayan operado por su cuenta, que hayan actuado sin conocimiento de los líderes del partido. Vamos a ver cómo transcurre esto y qué perjuicios le sigue creando al Gobierno del Presidente Boric.

-¿Y qué impresión le genera la actitud de los líderes de RD con el ministro Carlos Montes?

-Mire, yo la verdad encuentro que es una tontería, realmente, tratar de buscarle culpas al ministro que tuvo la desgracia de estar ahí, cuando estaban haciendo todas esas gestiones que hemos visto que se hacían a través de la Subsecretaría de Vivienda y de las seremis. Es una forma absurda de excluir o proteger al Presidente y es una forma bastante absurda de esquivar responsabilidades del partido y sus líderes. Es Revolución Democrática la que debe dar explicaciones al país y no algún ministro, ni ningún otro.

-¿Qué le parecen las explicaciones que ha dado el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre?

-Como le digo: es hora de que la directiva del partido de Revolución Democrática reconozca si hubo un concierto en esto. Es absurdo seguir eludiendo responsabilidades o justificar culpas en otra parte

– ¿Cuál es su impresión de la salida de Patricio Fernández de esta forma repentina?

-Mire, yo en realidad creo que la forma en que fue tratado Patricio Fernández fue muy injusta. Fue enconada, mala onda, todo lo demás. Pero también es cierto que yo estoy de acuerdo con que haya renunciado, porque si el público, o una parte importante de las personas que conmemoran con mucho dolor el 11 de septiembre, no querían que él estuviera ahí, era mejor no estar. No es por lo que algunos dicen, de un veto. Había sectores políticos que fueron profundamente afectados por el 11 de septiembre y algunos de esos sectores querían que esta conmemoración la dirigiera alguien que realmente tuviera recuerdos y vivencias de esa época de 1973. Y está bien, o ya está, pasó. El Presidente de la República lo dijo bien y cree que la renuncia de Patricio Fernández, la forma en que la exigieron, fue injusta, pero que la renuncia está bien.

-¿Le parece entendible que las personas más afectadas o con más dolor por lo que sucedió para el golpe sean quienes decidan cómo vamos a recordar el golpe del 11 de septiembre?

-No vamos a recordar el curso del gobierno militar, no vamos a recordar el plebiscito. Vamos a recordar a las víctimas del 11 de septiembre y los crímenes que se cometieron ahí ese día. Y naturalmente, entonces, creo que esa gente que estuvo ahí y que sufrió, por sí mismos o por sus familiares, tiene el derecho a opinar sobre esto. No hay que negar nunca eso.

-También desde el Presidente a dirigentes del Partido Socialista han planteado que podría haber una reflexión o una especie de autocrítica sobre los partidos del UP y su conducta previa al golpe. ¿A usted le parece oportuno?

-No tengo ningún problema en eso, me parece bien. Si por lo demás todo el mundo lo está haciendo, están saliendo libros al respecto. Sale el libro, ahí está el libro de este señor Daniel Mansuy, y hay otros escritos que están saliendo. Esa reflexión siempre se ha hecho y se ha seguido haciendo. La llamada corriente de la renovación socialista la hizo hace ya dos décadas o tres décadas. O sea, las discusiones acerca de por qué pasaron las cosas y todo lo demás, y cuáles fueron los errores que se cometieron, todo eso ya está hecho. Pero cosa distinta es tratar de justificar con eso un golpe de Estado. No se puede justificar un golpe de Estado en ningún caso. Usted podría explicar por qué hubo Segunda Guerra Mundial y por qué surgió el nazismo. Y hay libros escritos sobre esto, con lo cual no se puede decir que justifica las cosas que se hicieron, los crímenes que se cometieron.

-¿En esta conmemoración deberían participar los partidos de la oposición o solo las víctimas?

-Bueno, todos los que quieran participar, pero que sean los que acuerden que el golpe de Estado fue completamente ilegítimo y condenable. Si no, ¿qué van a conmemorar? Si se van a conmemorar a Pinochet, es otra cosa, que vayan a otra conmemoración. Una cosa es dialogar sobre lo sucedido, la reflexión, conversar, pero otra cosa es que alguien pretenda que hoy yo, o la gente con que yo estoy en la política, diga que estuvo bien o que no estuvo tan mal el golpe de Estado, después de todo. No, el golpe fue un crimen. El golpe fue un crimen contra la democracia y contra muchos chilenos.

-¿Qué le parece que hasta ahora no haya habido una actividad con los exministros del Presidente Allende?

-Mire, no quedan muchos, pero sería bonito que estuvieran, por cierto. Lo que pasa es que en realidad tampoco se han organizado muchas cosas todavía, yo creo que estamos atrasados en las actividades conmemorativas del golpe de Estado, pero ciertamente una actividad tendría que reunir a los que participamos en el Gobierno del Presidente Allende. Yo iría muy feliz a eso. Yo espero que lo haya, que no sean solamente los ministros, sino que otros que ocupamos cargos en el Gobierno de Salvador Allende también podamos algún día recordar ese Gobierno.