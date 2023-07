Nueva investigación de traspasos pone bajo presión al ministro Giorgio Jackson (RD)

El titular de Desarrollo Social enfrenta una segunda investigación que pone nuevamente en el foco al Frente Amplio y, en particular, a su figura. Aunque aún no hay pruebas de su implicación en casos, la oposición viene exigiendo su salida desde hace semanas. Una nueva pesquisa indaga contratos entre la Conadi y una firma de consultorías y, desde ahí, se abre una arista que puede complicar la cartera del ministro. Desde el Gobierno han descartado los cambios de gabinete y han respaldado al ministro, y por lo pronto su salida no es algo cierto, pues el Presidente Gabriel Boric inicia este miércoles una gira en Europa.

En medio de toda la tensión que se vive en el Frente Amplio (FA), el lunes se vivió un punto de inflexión, luego de que la Fiscalía Regional de la Araucanía comenzara una segunda investigación que apunta al Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por Giorgio Jackson Drago.

El mismo día, el ministro Jackson había señalado que él no iba a renunciar a su cargo, y aseveró que “no existe absolutamente ningún antecedente o dato que me relacione con el gravísimo caso de Democracia Viva (…) más allá de de compartir la militancia con quienes organizaron esa fundación”.

Esto fue seguido por un comunicado que su partido, Revolución Democrática (RD), en el cual se señalaba que el Caso Fundaciones “bajo ningún punto de vista es una política dirigida, ni instruida, ni coordinada por el partido”.

Lo cierto es que la oposición hace rato que vienen pidiendo la cabeza del ministro Jackson, pero no existe un vínculo directo entre el Caso Convenios y el fundador de RD. Sin embargo, con la apertura de esta investigación, el foco está en el ministro, y le agrega más presión.

Investigaciones

El lunes, el diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, presentó a la Contraloría General de la República un oficio en el que solicita que se comience una investigación respecto a seis contratos realizados entre la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), y una firma de consultorías.

A ello se sumó una denuncia efectuada por la diputada Karen Medina (PDG), quien presentó un oficio ante el Gobierno Regional (GORE) metropolitano, pidiendo detalles “del convenio celebrado entre el Gobierno Regional de la Región Metropolitana y la Fundación Programa Presente”, en la cual la hermana del Ministro de Desarrollo Social, Carmen Gloria Jackson Drago, se desempeña como directora de administración y proyectos.

En el documento, la parlamentaria solicita “que se incluyan todas las cláusulas, términos y condiciones establecidos en dicho convenio, así como cualquier enmienda o modificación posterior que se haya realizado”. Además, pide el detalle de “la vinculación contractual existente entre el Gobierno Regional de la Región Metropolitana y la Fundación Programa Presente”.

Araucanía

En la Araucanía, en tanto, la nueva indagatoria tiene que ver con las licitaciones que fueron adjudicadas por la Corporación Nacional Indígena (Conadi), a través de Mercado Público (la plataforma de compras del Estado) a una entidad que recién fue creada en febrero de este año, la Sociedad Profesional Chicawal Ltda., conformada por Ana Cecilia Chicahual Neculhual y Claudio Chicahual Herrera.

Lo anterior fue puesto en conocimiento de la Contraloría por el diputado Jouannet, quien envió un mail con copia de dichos antecedentes al Fiscal Regional, Roberto Garrido, el cual inició una investigación al respecto, la que se suma a las dos causas que ya existen por situaciones del mismo tipo en dicha región.

Una de ellas fue iniciada luego de la denuncia de un particular por el traspaso de dineros desde el Gobierno Regional (encabezado por Luciano Rivas, RN) a la Fundación Local, lo que implicó más de dos mil millones de pesos. A dicha causa se agregaron antecedentes que fueron aportados a la Fiscalía por la diputada Ericka Ñanco (RD).

Una segunda investigación se abrió luego de una denuncia del diputado Mauricio Ojeda (Republicano), por una fundación que el año pasado recibió fondos del Ministerio de Desarrollo Social, la cual tendría su centro de operación en el mismo terreno donde vive la Delegada Presidencial Provincial de Malleco, en Angol.

La tercera investigación, en tanto, es la que comenzó respecto de la Sociedad de profesionales Chicawal Limitada, la cual debutó en Mercado Público adjudicándose (el 23 de febrero recién pasado) 80 millones de pesos, para un proyecto sobre enseñanza de lengua mapuche en jardines infantiles, en Bío Bío. Pese a que todos los profesionales de Conadi que participaron de la evaluación le dieron cero puntos en lo relativo a experiencia en el tema, Chicawal fue la única oferente.

El 27 de marzo, la misma sociedad se adjudicó una licitación por 44 millones, en San Pedro de Atacama (para enseñar las lenguas Lengua Kunza y las culturas Lickanantay y quechua en establecimientos educacionales de la Región de Antofagasta). El 12 de mayo ganaron otra licitación, esta vez en la Conadi Osorno, por 80 millones más, para enseñar lengua y cultura huilliche en jardines infantiles. El 28 de junio volvieron a ser beneficiados con una licitación en el norte, pues se adjudicaron 37 millones para el proyecto “Masificación del uso de las lenguas quechua y kunza en la Región de Antofagasta” y ese mismo día les aprobaron una orden de compra por 4 millones más, por el curso “Cultura, cosmovisión y patrimonio indígena”, destinado a funcionarios de la Conadi.

El 3 julio, en tanto, ganaron una licitación más modesta, en la Región de Ñuble, por 3.5 millones de pesos, destinados a capacitar a “educadores tradicionales” sobre lengua, historia y cosmovisión mapuche.

La Conadi, por su parte, emitió un comunicado en el que asegura que se “ha dado cumplimiento a los mecanismos de adquisición de servicios contemplados por la legislación vigente, buscando proveer los servicios requeridos a través del oferente más conveniente, resultante de un proceso público de evaluación administrativo y técnico”.

Sin embargo, “en aras de la transparencia de los procesos y la debida investigación de toda denuncia”, agregaron que “Conadi se encuentra revisando los antecedentes de cada proceso de licitación cuestionado, en concreto, para así confirmar su apego a los principios y normas que los rigen”.

La tres investigaciones quedaron en manos del fiscal Carlos Cornejo, quien pertenece a la Fiscalía de Alta Complejidad de esa región, donde ha desarrollado toda su carrera profesional, pues ingresó como abogado asistente allí, en 2014.

Es fiscal adjunto y ha tenido a su cargo la investigación de causas de violencia rural y de violaciones a los derechos humanos. A contar de este año investiga delitos de corrupción. Entre otras causas de alto perfil en las cuales ha trabajado se cuentan el homicidio de Alex Lemún y el asalto a la Caja de Compensación Los Héroes de Galvarino.

El nuevo flanco que se abre

En medio del trajín parlamentario, el ministro Jackson se encontraba este martes en el Congreso, donde asistió a diferentes comisiones para llevar a cabo la agenda de su cartera. Ahí fue consultado por la prensa y sostuvo que, ante el oficio presentado por el PDG, “el ministerio no tiene absolutamente nada que ver”. Además, calificó de “grave” el hecho de que la oposición tratara “de confundir los temas” e involucrarlo “en acciones en las que yo no tengo absolutamente nada que ver y que buscan distraer”.

Incluso, el ministro Jackson fue a la ofensiva, al decir que “si es que tienen algún antecedente, que lo presenten a fiscalía o a la Contraloría y que se despeje. Pero que no se intente tratar de confundir a la ciudadanía, tratando de mezclar temas para tratar de enlodar la imagen de uno u otro integrante del gabinete o del gobierno y de esa manera tratar de sacar un provecho político”.

Este miércoles, a eso de las 20:00 horas, el Presidente Gabriel Boric comienza su gira por Europa para participar en la cumbre CELAC-UE enfocada en la inversión extranjera. Por lo tanto, está descartado que se lleve a cabo un cambio de gabinete por los próximos días.

Desde el oficialismo advierten que la salida del ministro Jackson implicaría un duro golpe para el Gobierno, pero hasta ahora no hay margen para que sea retirado de su cartera. De hecho, diferentes personajes del oficialismo y del Gobierno han respaldado al ministro y han advertido que la renuncia de ministros no solucionará nada por el momento y que, lo que hace la oposición, según diversos presidentes de los partidos de Gobierno, es aprovechamiento político.