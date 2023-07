Canciller tras reconocimiento del Presidente Boric a exjuez Garzón: “Fue una decisión presidencial”

El resposable de la cartera de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, respondió a los cuestionamientos que surgieron luego de que el Presidente Gabriel Boric otorgara un reconocimiento al exjurista Baltasar Garzón. Según el canciller, este surge por “su trabajo en términos de luchar contra la impunidad de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en distintos países del mundo”, y es distinto de las condecoraciones que brinda el Estado chileno.

En el marco de la gira europea del Presidente Gabriel Boric, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, abordó los cuestionamientos al reconocimiento que el Mandatario entregó al exjuez español Baltasar Garzón, debido a su rol en la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres, Inglaterra, en 1998.

Desde Bruselas, en Bélgica, el canciller explicó la naturaleza del homenaje que el jefe de Estado entregó al jurista. En sus palabras, “en ningún momento se condecoró a Baltazar Garzón. Chile tiene dos condecoraciones, una de ellas es la Orden al Mérito y la otra es la Orden Bernardo O’Higgins. Y las condecoraciones obviamente siguen un procedimiento bastante establecido”.

De la misma forma, indicó que la entrega fue “una decisión presidencial. Como Ministro de Relaciones Exteriores y parte del gabinete, obviamente, respeto una decisión de carácter presidencial”.

“El tema de quién estuvo informado, yo creo que es un tema absolutamente irrelevante. Ustedes imaginarán que yo como ministro de Relaciones Exteriores no puedo revelar las conversaciones que he tenido o las opiniones que he emitido respecto a distintos acto”, manifestó el ministro.

En ese sentido, el secretario de Estado argumentó que “en este caso fue un reconocimiento, la entrega de una medalla, por lo demás la misma medalla que se le entregó a Joan Manuel Serrat”, y que a propósito de la conmemoración de los 50 años desde el Golpe de Estado en Chile, se entregará también a otras figuras en el ámbito del arte, la política, y otros juristas.

De acuerdo al ministro de RR.EE, en concreto, “el reconocimiento que se le hizo a Baltazar Garzón fue por su trabajo en términos de luchar contra la impunidad de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en distintos países del mundo”.

Además, respondió a los cuestionamientos en torno a la asesoría del juez Garzón al Estado boliviano, en el contexto de la demanda marítima con Chile ante la Corte Internacional de Justicia, mejor conocida como Corte de La Haya.

“El señor Baltazar Garzón es un jurista, es un abogado, los abogados justamente ejercen su profesión y cuando es a nivel internacional, a veces asesoran a distintos países, no es un caso tan excepcional”, fue la respuesta del canciller.