Los happy hour del PPD: Girardi y Tohá detrás de la competencia por la presidencia del partido

Con miras a las elecciones internas del 27 de agosto y a la inscripción de candidaturas, el 28 de julio, para presidir el PPD, la tensión escaló esta semana entre sus corrientes internas, el girardismo y el lagismo, como no se había visto en una décadas y en ello se percibe el distanciamiento entre la presidenta del PPD, Natalia Piergentili y Tohá que comentan en la militancia. En medio de esa tensión hay cuatro candidatos disponibles, entre los que destaca el senador Jaime Quintana apoyado por la vicepresidenta de la República, y el diputado Raúl Soto o la actual timonel de la tienda, que son apoyados por el fundador del PPD, Guido Girardi.Pese a las diferencias y a la tensión interna, en ambos sectores de la tiendan, con más o menos entusiasmo, coinciden en que además se debe respaldar la gestión de Tohá, porque es la más probable carta presidencial del PPD y sus corrientes.

El último enfrentamiento frontal del girardismo y el laguismo, las principales corrientes internas del PPD, fue en 2012, cuando una lista apoyada por el ex senador Guido Girardi impulsó la candidatura de Jaime Quintana a la presidencia del partido, mientras que la actual Vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, respaldo la carta de la exdiputada María Antonieta Saa, quién resultó derrotada en la contienda.

A 11 años de eso, y con miras a las elecciones internas del 27 de agosto y la inscripción de candidaturas el 28 de julio, las cosas han cambiado en la colectividad y una muestra de ello es el distanciamiento entre la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, y Tohá.

Hoy la vicepresidenta respalda al senador Quintana en una lista de consenso, representando al debilitado sector laguista, mientras que Girardi -miembro de la comisión política del PPD- respalda la reelección de la actual timonel, Natalia Piergentili, o en su defecto la del ex presidente de la Cámara, Raúl Soto, en vistas a una competencia total, que de algún modo reedita lo ocurrido en 2012.

“Es efectivo que ha salido mi nombre para presidir el PPD, pero no estoy particularmente interesado”, afirmó a El Mostrador el senador Jaime Quintana, mientras un vicepresidente del PPD precisó que “el diputado Raúl Soto es uno de los nombres que está en la mesa, tiene un buen liderazgo en el girardismo. Eso, en caso de que la opción de Natalia Piergentili no se imponga”.

El debate ha estado presente en tres tertulias ocurridas esta semana. La primera tuvo lugar el domingo en casa de Guido Girardi. La segunda fue el lunes, en el departamento de Carolina Tohá y, una tercera, ocurrió el martes, también donde Guido Girardi. Según aseguran seis de los asistentesm ninguna estuvo exenta de polémica interna.

“En la reunión del domingo se logró por primera vez que los cuatro interesados en la mesa estuvieran en la misma reunión; es decir, el diputado Soto, Natalia Piergentili y los senadores Loreto Carvajal y Jaime Quintana. Y se estableció la línea política a asumir por el nuevo presidente, que se resume en tres acciones: uno, acercarse más rápido al Partido Socialista, los radicales y los liberales para pasar, ojalá, a una cosa parecida a una federación. Y digo parecida, porque la federación no existe en la legislación chilena. El segundo punto es mejorar la relación con el gobierno y el PPD. Y, tercero, el tema de las elecciones municipales y regionales, el PPD quiere empezar a a a negociar ahora este semestre alcaldes y gobernadores”, resumió la cita el ex ministro Francisco Vidal, líder de la facción tercerista del PPD.

En ese marco, con un aperitivo y un picoteo, el lunes la ministra Carolina Tohá fue la anfitriona de un grupo de huéspedes que destacaban los senadores del PPD Jaime Quintana y Ricardo Lagos Weber, más varios presidentes de los partidos del Frente Amplio y algunos de los diputados más cercanos al Presidente Gabriel Boric.

Sin embargo, la cita de camaradería generó a la anfitriona una lluvia de reclamos de parlamentarios y miembros de la mesa directiva por haber marginado a un sector de la tienda: el girardismo.

Uno de los mensajes de molestia se lo transmitió la presidenta del PPD, Natalia Piergentili. También lo hicieron los senadores Pedro Araya y Loreto Carvajal, luego de que la secretaria de Estado explicó que invitó a un grupo de senadores.

“En el PPD hay molestia por cómo se llevó adelante esa cena, y los senadores Pedro Araya y Ximena Órdenes (Ind-PPD) también transmitieron a Tohá que no los meta en el mismo saco de arreglos del Socialismo Democrático con el Frente Amplio, ni menos en definiciones estratégicas sobre política de Alianzas para enfrentar los comicios municipales”, señala uno de los parlamentarios del PPD a El Mostrador.

Según legisladores y miembros de la mesa del PPD, la ministra Tohá les explicó que había invitado a senadores del partido y que sorpresivamente se sumaron algunos presidentes del oficialismo, versión que incomodó al sector del girardismo, ya que a su juicio Jaime Quintana no los representaba.

En la colectividad de calle Santo Domingo explican que los objetivos de la reunión eran dos: buscar mejorar relaciones entre el sector cercano a Tohá y líderes de los partidos del Frente Amplio y, también, generar un espacio de conversación sobre la agenda política del oficialismo y Jaime Quintana, su candidato para presidir el PPD.

La invitación a la casa de Girardi

La noche del martes en casa de Girardi se efectuó otro encuentro, que partió con los invitados comentando lo que llamaron “el desaire de Tohá”. Luego, abordaron las definiciones políticas más estratégicas del PPD, para que, afirmaron algunas fuentes a El Mostrador, la directiva que “asuma tenga un acuerdo político definido” sobre política de “alianzas electorales sin el Frente Amplio y con una federación socialdemócrata que vaya desde el PS, si lo desea, hasta la DC”.

“Para la mesa hay gente valiosa que tiene disposición. Hay una opción desde la Cámara, el Senado y en la conducción, porque los partidos no son los puros parlamentarios Tenemos que conciliar aquello, juntando un equipo con alcaldes que son claves y los representantes de los más importantes centros de poder dentro del PPD. Y hacer un frente antirrepublicanos con fuerzas afines”, señaló Sergio Bitar a El Mostrador.

Y agregó: “la creación de una fuerza socialista democrática, nueva, amplia, más allá de los partidos, es a lo que el PPD quiere concurrir y en eso no hay posiciones. También buscamos una mesa que apoye al Gobierno entendiendo que es apoyo al gobierno y no a Apruebo Dignidad, aquí se trata que no va a haber una sola coalición y lo esencial es el avance en reformas que nosotros hemos venido desarrollando desde hace 20 años en pensiones, reforma tributaria, salud y al proyecto cuidados”.

Según los invitados a casa de Girardi, hubo apasionadas posiciones de “Natalia, Jaime, Loreto (Carvajal) y Raúl Soto, donde cada cual hizo un planteamiento sobre quienes debían asumir en la directiva”, aunque advierten que no será hasta el lunes cuando se defina la construcción de un acuerdo de competencia en vicepresidencias o una lista de consenso. Incluso, no descartan competencia total.

