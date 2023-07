Por “chantaje” y “mala leche”: llueven criticas a la UDI por condicionar diálogo a salida de Jackson

La UDI anunció su retiro del diálogo sobre la reforma de pensiones debido a la negativa de remover al ministro Giorgio Jackson. El Frente Amplio y partidos del oficialismo criticaron a coro la postura del gremialismo, considerándola un chantaje político que afecta a las familias chilenas. Incluso, sus propios socios de coalición en Chile Vamos se desmarcaron de sus dichos. También se cuestionaron las declaraciones del senador PS Fidel Espinoza. A pesar de la controversia, el Gobierno seguiría enfocado en avanzar en sus reformas.

Ante el anuncio del retiro de la Unión Demócrata Independiente (UDI) del diálogo sobre la reforma de pensiones, debido a la negativa de remover al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), en el contexto del robo de computadores de un edificio perteneciente a la secretaría de Estado dirigida por el exdiputado, el oficialismo se unió en bloque para criticar al gremialismo. Este amplio rechazo provino tanto desde Apruebo Dignidad como del Socialismo Democrático.

Luego del robo sufrido en dependencias del Mideso, integrantes de la UDI reaccionaron condicionando su participación en la conversación en torno a la reforma previsional que se discute en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. En sus palabras, no estarán “disponibles para seguir conversando con la ministra Jara ni con nadie de este Gobierno que hoy día ha abandonado a los chilenos”, como sostuvo el diputado Cristián Labbé.

También te puede interesar:

El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, reiteró que desde el punto de vista de su partido “nos parece que es cada vez más difícil que el Gobierno haga oídos sordos a la petición de la salida del ministro Giorgio Jackson, que llevamos muchas semanas pidiendo”.

Ante las declaraciones del timonel gremialista, desde la bancada parlamentaria del Frente Amplio recalcaron que el Congreso Nacional es un espacio democrático en donde todas las miradas deben estar puestas en la mesa para avanzar en reformas que vayan en directo beneficio de las personas. “Dialogar, conversar y parlamentar no es un favor que le hace la oposición al gobierno, sino un deber que nos encomendó la ciudadania y la Constitución. Al restarse del diálogo, no se perjudica al gobierno del Presidente Gabriel Boric, sino que afecta directamente a las familias chilenas”, fustigaron los frenteamplistas.

Según el conglomerado oficialista, “condicionar el bienestar de los y las chilenas a la permanencia de un ministro es un chantaje político que no pone al centro las necesidades y urgencias de las personas”. Y enfatizaron: “la facultad de nombrar, remover y definir la permanencia o no de un ministro en el gabinete, es privativa del Presidente de la República y no corresponde a la oposición condicionar el avance de las reformas a la continuidad o no de un ministro”.

“Declaraciones como las de la UDI resultan irresponsables. Instamos at senador Javier Macaya a no instrumentalizar las urgencias de las personas anteponiendo los intereses politicos de su partido y agenda obstruccionista a las reformas impulsadas por el gobierno. En particular, la Reforma de Pensiones, cuyo imperativo es avanzar por el bien de las y los jubilados de Chile, debe ser abordada como una responsabilidad de quienes, desde el Congreso Nacional, asumimos ponernos at servicio de las personas”, concluyeron desde el Frente Amplio.

La UDI, sola contra Jackson

El senador de la UDI, Iván Moreira, sostuvo que “vamos a ser nosotros en el Senado los que vamos resolver el tema previsional en Chile”. Dijo entender la postura de los parlamentarios de su partido, ya que considera que al gobierno “se les paso la mano”. A su juicio, La Moneda, “no puede seguir con ministros que carecen de credibilidad”.

Pero pese a la oleada de recriminaciones y peticiones de renuncia que recibió Giorgio Jackson el jueves tras el robo, la aguja varió de posición y los propios socios de coalición de la UDI se desmarcaron de los dichos que, para todo el oficialismo, son un chantaje, lo que sin duda le permitió un respiro al cuestionado secretario de Estado.

Desde Evópoli, el diputado Jorge Guzmán –quien fue foco de críticas junto a su par Francisco Undurraga por no apoyar la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila– afirmó que el senador Macaya no habló por la oposición: “Lo que señala la UDI es una decisión de la UDI”, dijo. Pese a ello, compartió que Jackson “no ha sido un ministro que esté aportando hoy día a mejorar las condiciones de acuerdos políticos para el país, su manejo ha sido bastante errático y producto de eso también se ha entorpecido muchas veces el poder avanzar en algunos temas que son relevantes”. Incluso, advirtió que el Presidente Gabriel Boric tiene que tomar una decisión respecto de su permanencia en el gabinete.

Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), aseveró que “nosotros creemos que condicionar el diálogo con la salida de un ministro solo le hace mal a Chile”. El parlamentario por Ñuble agregó que temas como los de las personas afectadas por las inundaciones, las pensiones, las listas de espera y la seguridad del país se solucionan “con diálogo en conjunto con el Gobierno y también deteniendo las malas decisiones del Ejecutivo”.

“Tenemos una oposición ociosa, mentirosa y mala leche”

El diputado Daniel Manouchehri, jefe de la bancada del Partido Socialista (PS), fustigó a la oposición por “el nulo aporte al país” y las constantes solicitudes de renuncias a ministros que “solo hacen perder tiempo que podría estar destinado a construir propuestas para el país”.

“Tenemos una oposición ociosa, mentirosa y mala leche. Han querido involucrar de manera infame al ministro Giorgio Jackson en el robo de computadores. Son poco serios. La oposición no aporta en nada al país, su única preocupación es tirar barro y mentir”, criticó Manouchehri.

El legislador del PS recordó que “a diario salen a pedirle la renuncia a ministros”, en alusión a eventos como las recientes solicitudes de dimisión y acusaciones constitucionales al propio ministro de Desarrollo Social y al jefe de la cartera de Vivienda, Carlos Montes.

“Deberían ocupar su tiempo en cosas útiles para Chile. Restarse del diálogo es una actitud poco democrática”, remató el legislador por la Región de Coquimbo.

La diputada socialista Daniella Cicardini acusó a la UDI de “chantajear al gobierno” por este caso. “A la UDI la presunción de inocencia le sirve solo en algunos casos, incluso a pesar de que al ministro Jackson la justicia no le ha imputado absolutamente nada. A diferencia del largo historial y prontuario de la propia UDI, de sus militantes y cercanos, y ni se arrugan”, indicó.

“Peor aún, es de una total pequeñez y miseria política pretender darse un gustito con un chantaje tan bajo a costa de los pensionados y pensionadas que todavía viven jubilaciones de miseria. Vergüenza les debería dar”, afirmó la diputada por la Región de Atacama.

Desde el PPD, el diputado Raúl Soto manifestó que le parece “mezquino” y “una pequeñez política” utilizar la contingencia para un tema de tanta trascendencia e importancia para los chilenos. “Llamamos a la UDI a retrotraerse y retractarse de esa decisión”, sentenció.

“El fin no justifica los medios”, añadió el diputado y jefe de la bancada DC Eric Aedo, quien incluso hizo un llamado a la alcaldesa UDI Evelyn Matthei. Según señaló, “para obtener un fin hay que usar medios lícitos moralmente y éticamente aceptables, y es por eso que llamo a la UDI a recapacitar esta que ha dicho de levantarse de la mesa para buscar un acuerdo en pensiones, si es que no sale el ministro de Jackson del gabinete”.

“Ellos tienen un objetivo político que depende de una decisión del presidente de la República”, enfatizó el diputado Aedo. Y agregó: “No pueden chantajear al país utilizando como medio el levantarse de una mesa de acuerdo que simplemente busca el bien para cientos de miles de chilenos y chilenas que hoy día viven en la miseria por estas pensiones que no alcanzan para cubrir las necesidades del mes. Ese es el objetivo principal”.

“Ayudar a los chilenos a paliar esta crisis que viven luego de pensionarse y es por eso que no es aceptable el chantaje que hace la UDI de pedir la salida de un ministro para volver a la mesa de acuerdos”, comentó Aedo. “Y quiero pedirle directamente a la alcaldesa Evelyn Matthei, que pretende ser candidata presidencial de la UDI a que ponga orden en su partido y que no se juegue con la esperanza y el dolor de cientos de miles de chilenos y chilenas que hoy pasan hambre con estas pensiones miserables”.

Tremenda irresponsabilidad

Este viernes se desarrolló la reunión de las colectividades que integran las alianzas del Gobierno en la sede del Partido Socialista, donde analizaron las distintas aristas de la contingencia y en particular la arremetida opositora contra Jackson y también las imputaciones del senador socialista, Fidel Espinoza.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, indicó que “es derechamente un chantaje que hace la UDI y que probablemente busca tapar los problemas que ellos tienen y que dicen relación, en muchos de ellos, con problemas de probidad en la derecha y a través de esto se busca tirar un volador de luces”.

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó la declaración de la UDI como un chantaje y una tremenda irresponsabilidad. Señaló que no está de acuerdo con la postura de oposición de la UDI, ya que considera que las amenazas no son efectivas en el ámbito político. Carmona también expresó la necesidad de investigar a fondo el robo de computadoras en el servicio público y espera que la fiscalía esclarezca el caso públicamente.

El senador Juan Ignacio Latorre, del mismo partido que el ministro Jackson, criticó la “obsesión patológica” de la UDI hacia él y cuestionó si su salida realmente facilitaría los acuerdos políticos. También desafió a la UDI a presentar propuestas concretas en lugar de solo oponerse al gobierno actual. Latorre enfatizó que los cambios en el gabinete son decisiones del Presidente de la República y no corresponde a la UDI u otros parlamentarios pedirlos públicamente.

Senador Espinoza en la mira

El Frente Amplio ha solicitado al Partido Socialista que tome medidas con respecto a los comentarios del senador Fidel Espinoza. Las críticas del legislador PS hacia el ministro Giorgio Jackson se han vuelto más duras, especialmente después del robo ocurrido en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social. “Son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor”, señaló en su cuenta de Twitter. Asimismo, en línea con la UDI, exigió nuevamente la renuncia de Jackson. “Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar”.

En relación a las imputaciones del senador Fidel Espinoza, el senador Latorre y la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, consideraron las declaraciones como graves y cercanas a la injuria y calumnia, ya que acusaron posibles delitos tanto a un ministro de Estado como a todo un partido. La situación fue conversada con la presidenta del PS en una carta entregada por las bancadas del Frente Amplio, prefiriendo abordar el tema con los partidos en lugar de a través de la prensa.

El timonel del partido Comunes, Marco Velarde, también manifestó su preocupación por las declaraciones irresponsables que buscan “desestabilizar” al Gobierno y “obstaculizar “su agenda. A pesar de estas cuestiones, afirmó Velarde, el partido del oficialismo se enfoca en cumplir el programa de Gobierno y avanzar en reformas importantes, como la previsional y de viviendas, a pesar de la resistencia de la derecha.

Ayer, los ministros Álvaro Elizalde (Segpres), y Camila Vallejo (Segegob) fueron críticos de la retirada de la UDI para continuar participando de la mesa en la que se debate la reforma previsional en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja. Al respecto, apuntaron que “si hay quienes quieren pasar otro tipo de cuentas o se obsesionan con un determinado ministro, y renuncian a la obligación de legislar, sinceramente lo lamento”.