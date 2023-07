Gobierno respalda a Jackson y apuesta por perseverar en debate previsional tras negativa de la UDI

Desde la administración, los ministros Álvaro Elizalde (Segpres), y Camila Vallejo (Segegob) fueron críticos de la retirada de la UDI para continuar participando de la mesa en la que se debate la reforma previsional en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja. Al respecto, el secretario de Estado apuntó a que “si hay quienes quieren pasar otro tipo de cuentas o se obsesionan con un determinado ministro, y renuncian a la obligación de legislar, sinceramente lo lamento”. Lo anterior, luego de que desde el gremialismo solicitaran la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, tras el robo de computadores y una caja fuerte desde el edificio de su ministerio, a cambio de persistir en el diálogo.

Luego del robo de computadores en las dependencias del ministerio de Desarrollo Social y Familia, integrantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) reaccionaron condicionando su participación en la conversación en torno a la reforma previsional, de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

En sus palabras, no estarán “disponibles para seguir conversando con la ministra Jara ni con nadie de este Gobierno que hoy día ha abandonado a los chilenos”, como sostuvo el diputado Cristián Labbé.

En concreto, los legisladores de la UDI piden la salida del ministro Giorgio Jackson (RD), quien encabeza el Mideso y ha sido objeto de cuestionamientos luego del robo que afectó las dependencias de su cartera en la noche del miércoles. Más de una veintena de computadores fueron sustraídos del edificio, y una caja fuerte que continúa en búsqueda.

Ante esto, voces como el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), reaccionaron en contra a las presiones ejercidas desde el gremialismo. De acuerdo a la autoridad ministerial “el Gobierno va a insistir en ese diálogo, y si hay quienes quieren pasar otro tipo de cuentas o se obsesionan con un determinado ministro, y renuncian a la obligación de legislar, sinceramente lo lamento”.

“Este partido en particular no ha tenido una voluntad muy constructiva en estas materias”, acusó Elizalde, respecto de la UDI. Asimismo, el titular Segpres cuestionó la decisión de los parlamentarios, ya que “quien nombra a los ministros de Estado es el Presidente de la República: esta no es una atribución del Congreso y menos de la oposición”.

“Cuando se plantea que no hay voluntad para dialogar la pregunta es ¿Vamos a dejar de dialogar para resolver los problemas en salud, educación y pensiones porque un partido político tiene una obsesión con un ministro de Estado?”, inquirió el secretario de Estado.

De forma similar se expresó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC). Acerca de los emplazamientos para la renuncia de Jackson, la secretaria de Estado apuntó que “es preocupante que estos hechos, que fueron apresuradamente e inescrupulosamente, que fueron maliciosamente además utilizados por un sector de la oposición para imputarle un delito a un ministro de Estado, sean también objeto de debate para que podamos entender que en política hay que instalar en la opinión pública argumentos que sean responsables”.