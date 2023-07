Presidente Boric y reducción de la pobreza: Resultados muestran que “no es el mercado actuando solo”

“Los resultados no son fruto de la fortuna ni de alguna decisión coyuntural, sino de un trabajo constante y coordinado que ha considerado importantes medidas impulsadas por administraciones anteriores y también por nuestro Gobierno”, explicó el Presidente Gabriel Boric, y apuntó a medidas como la Pensión Básica Solidaria, de la pensión Garantizada Universal, el establecimiento de la gratuidad total en la salud pública y el plan de recuperación Chile Apoya.

El Presidente Gabriel Boric partició hoy viernes de la conmemoración del Día de las Campesinas y Campesinos en la Plaza de La Constitución. Desde dicha instancia abordó uno de los resultados que se dieron a conocer ayer jueves tras la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), realizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En concreto, la medición arrojó que la pobreza por ingresos bajó al 6,5% de la población, reducción que se traduce en 1.292.521 personas y que se distancia del 10,7% registrado en 2020, además de ser la mayor caída desde 1990.

En ese sentido, el Mandatario afirmó que “esta es la tasa más baja que hemos tenido en la historia de Chile y nos sitúa como el país con menos pobreza en América Latina, pero los resultados no son fruto de la fortuna ni de alguna decisión coyuntural, sino de un trabajo constante y coordinado que ha considerado importantes medidas impulsadas por administraciones anteriores y también por nuestro Gobierno”.

Según el jefe de Estado, el “establecimiento de la Pensión Básica Solidaria, de la pensión Garantizada Universal, el establecimiento de la gratuidad total en la salud pública, el plan de recuperación Chile Apoya, que entre sus 25 iniciativas consideró entre otras, el aumento histórico del sueldo mínimo, el bono invierno de 120 mil pesos, la contención de los precios de la parafina y las bencinas y el bono canasta básica” son medidas que explican esta baja.

Además, el Presidente Boric sostuvo que “acá se muestra que no es el mercado actuando solo, que no es solamente el crecimiento y el chorreo lo que termina con la pobreza, si no también la acción decidida del Estado y la generación de condiciones de igualdad y de dignidad de todo nuestro pueblo por parte de los gobiernos y eso es tremendamente importante y no lo podemos olvidar”.

Sin embargo, apuntó al porcentaje de personas que se mantienen en la pobreza en Chile, e indicó que es una de las preocupaciones de su administración.

“Nos preocupa la gente que hoy día está en esa condición, por lo tanto, aquí estas son buenas noticias pero no podemos descansar ni soslayarnos en ellas, tenemos que seguir trabajando firmes para que en la próxima medición que se haga a fines de nuestro Gobierno, decir con orgullo que ha disminuido aún más”, explicó.