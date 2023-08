Jackson descarta renunciar: “En cada pauta hacen la misma pregunta y la respuesta no ha variado”

“Acá estamos ante un régimen presidencial. Es el Presidente de la República quien tiene esta atribución (de decidir su salida) y yo voy a seguir trabajando sin desviar el foco de atención a las labores que la ciudadanía está demandando”, sostuvo el ministro Mideso, Giorgio Jackson. tras ser consultado acerca de la posibilidad de que renuncie a su cargo.

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson (RD), se refirió en una nueva ocasión a las presiones que se han intensificado durante las últimas semanas en torno a una eventual renuncia a su cartera, que han pedido personeros opositores y algunos oficialistas.

Esto, en el marco de los cuestionamientos a su figura por el Caso Convenios, que involucra a muchos militantes del partido del que es uno de los fundadores: Revolución Democrática.

“A cada pauta que vamos nos hacen la misma pregunta y la respuesta no ha variado: estoy súper concentrado en las tareas propias del Ministerio, y no estoy velando por mí, sino que por un proyecto que es colectivo”, manifestó el secretario de Estado.

Asimismo, la autoridad ministerial defendió su labor, e insistió en que en eso se estpa enfocando. “Cuando vamos a los espacios en donde estamos impactando con políticas sociales, la verdad es que las personas lo agradecen”, enfatizó.

“Obviamente hay un ambiente polarizado en lo político, no hay que desconocer eso, pero desde que me despierto hasta que me acuesto, estoy trabajando precisamente para las labores del Ministerio y del Gobierno en su conjunto”, añadió Jackson.

“Estoy súper concentrado en las tareas propias del Ministerio de Desarrollo Social y la parte de la contingencia política es algo que, en este caso, ya se han referido la ministra vocera, la ministra del Interior, el ministro Marcel, el ministro de Justicia y yo, por lo tanto, voy a seguir concentrado en las labores del Ministerio”, complementó.

De la misma forma, se alineó con los dichos emitidos por otros ministros, como la titular de Interior y el ministro Segpres, quienes criticaron las presiones para que el Presidente Gabriel Boric le pida disponer de su cargo.

“Acá estamos ante un régimen presidencial. Es el Presidente de la República quien tiene esta atribución (de decidir su salida) y yo voy a seguir trabajando sin desviar el foco de atención a las labores que la ciudadanía está demandando”, fueron las palabras del mismo Jackson.