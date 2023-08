53 días tras las rejas: rechazan solicitud de Raúl Torrealba y seguirá en prisión preventiva

La defensa del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien compareció a través de Zoom, había presentado un recurso que buscaba cambiar esa medida cautelar por una de menor graduación, debido a que, a su juicio, no existe peligro de fuga, que Torrealba cuenta con irreprochable conducta anterior y que sufre de “graves padecimientos de salud”. Sin embargo, y tal como ocurrió en la Corte de Apelaciones, su alegato no tuvo éxito, ya que el Tribunal decretó que Torrealba permanezca tras las rejas en el Anexo Capitán Yáber. Recordemos que el Ministerio Público lo acusa de los delitos de fraude al Fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos.

Al respecto, según reporta el diario La Tercera, la jueza Cecilia Villanueva indicó que “tal y como dice el Ministerio Público, no hay un cambio sustancial en el hecho punible, sino que más bien disminuyó el monto que no se encuentra justificados. Eso no altera de manera sustancial los ilícitos por los que fue formalizado”.

Sobre su estado de salud, la jueza dijo que “es preocupante, pero siempre sabe la defensa de que existen los medios necesarios para resguardar su salud”.

Tras la decisión del Tribunal, el Consejo de Defensa del Estado, parte querellante de la causa, valoró la determinación de la jueza, “considerando que no existen nuevos antecedentes que permitan cambiar su condición o acceder a una revocación de la misma”.

53 días en prisión

Debido a esta decisión del Tribunal, Torrealba seguirá en prisión preventiva, medida cautelar que comenzó el pasado 16 de junio, por lo que al día de hoy, acumula 53 días en el recinto penitenciario.

El Ministerio Público lo acusa de los delitos de fraude al Fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos.

Según la investigación de Fiscalía, a Torrealba le imputan ser el líder de una asociación ilícita que se se puso de acuerdo para defraudar al municipio entre 2011 y 2017. Dichos delitos se originaron en el marco de los programas Vita, de dicho municipio y orientados para los vecinos de esa comuna, que abarcaban áreas como salud, deporte y emprendimientos.

En la formalización del 15 de junio, la fiscalía afirmó que Torrealba desvió de manera irregular más de $ 760 millones a su bolsillo.

En caso de ser declarado culpable, Torrealba arriesga penas de cárcel, debido a que los delitos imputados se dan en grado de consumados y en calidad de reiterados.