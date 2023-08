Oficialismo pone la pelota en la cancha de la derecha tras salida de Jackson

La renuncia de Giorgio Jackson al Ministerio de Desarrollo Social copó la agenda política del viernes en la noche, generando una ola de reacciones en el oficialismo y en la oposición, como era lógico. Mientras desde este sector opinaron en forma casi unánime que la permanencia del ahora exsecretario de Estado era insostenible, desde el oficialismo optaron por pasarle la pelota a sus rivales políticos, asegurando que ahora ya no hay excusas para no respaldar las reformas del Gobierno.

En efecto, la diputada Maite Orsini (RD) afirmó que la renuncia “engrandece a nuestro compañero Giorgio Jackson. Ahora no hay excusas para no respaldar el pacto tributario y la reforma de pensiones”. Asimismo, la diputada Gael Yeomans (CS) también se refirió a la actitud de la UDI en orden a restarse de las reformas mientras Jackson siguiera en el gabinete, asegurando que “ya no hay excusas para avanzar en reforma de pensiones y pacto tributario. Gracias por tremendo gesto”.

La diputada de Comunes, Camila Rojas, calificó por su parte la decisión de Jackson como “complicada”, señalando que este “ha tomado una decisión difícil. Su salida no responde a la calidad de su trabajo, sino a poner por delante un bien mayor. Hoy ese bien mayor son las reformas que la derecha ha estado condicionando. No tienen excusas”, indicó.

“Yo lamento profundamente la renuncia del ministro Giorgio Jackson, encuentro que todas las acusaciones que se le hicieron son totalmente injustas e infundadas. Pretender hacerlo responsable de una situación que todos hemos reprochado como es el escándalo de corrupción de Democracia Viva. El ministro Jackson ha cumplido de forma perfecta con las tareas que le ha encomendado el Presidente”, sostuvo el diputado Tomás Hirsch (AH).

El PPD Raúl Soto, por su parte, agradeció el gesto de Jackson, indicando que se trata de “una renuncia que, sin duda, era necesaria. Le agradecemos, porque ayuda a descomprimir el ambiente político, a hacer control de daños a propósito de los efectos políticos de la crisis de los ‘Convenios’, y al mismo tiempo, para dar una señal de cambio de rumbo”. Asimismo, aseveró que “ahora, lo importante es dejar atrás la guerrilla política y que tengamos una tregua en el mundo político para volver a reconstruir los puentes de diálogo que permitan solucionar los problemas de los chilenos y chilenas.

Renuncia necesaria

En la oposición, en tanto, destacaron su salida, pero criticaron la demora. La RN Camila Flores definió al saliente ministro como “una persona que dificultó el trabajo del Gobierno, que le hizo gran daño al Gobierno y al país. El líder, el que creó Revolución Democrática, el principal partido político que está involucrado en todos los problemas de probidad”.

Desde Demócratas, la parlamentaria Joanna Pérez aseguró que la situación de Jackson era insostenible. “Esto viene a descomprimir el escollo que tenía con el Frente Amplio y con los problemas de corrupción que lo tienen envuelto, especialmente a Revolución Democrática, y que hoy se han tomado la agenda”, dijo.

Finalmente, el diputado republicano, Cristián Araya, destacó que “la renuncia de Giorgio Jackson es una gran noticia para Chile y nos enorgullece que la Acusación Constitucional colaborara en la remoción del peor ministro del gobierno“, sosteniendo también que “queremos dejar en claro que no dejaremos de perseguir las eventuales responsabilidades administrativas y penales del Ministro. Personalmente seguiré adelante y con firmeza en la querella que presentamos en su contra por el caso Democracia Viva”.