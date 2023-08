Oposición critica designación de Nicolás Cataldo (PC) en el Ministerio de Educación

Los diputados de Renovación Nacional (RN) Frank Sauerbaum y Marcia Raphael, jefe y subjefe de bancada respectivamente, reaccionaron tras el cambio de gabinete realizado en La Moneda, que incluyó cambios en los ministerios de Desarrollo Social con la ministra Javiera Toro, Nicolás Cataldo en Educación, Aurora Williams en Minería, Marcela Sandoval en Bienes Nacionales y Carolina Arredondo en el ministerio de las Culturas.

Tras los nuevos nombramientos, el diputado Frank Sauerbaum fue enfático en aprobar el cambio y “erradicar” a los ministros de Revolución Democrática (RD) del gabinete, pero llamó a las autoridades gubernamentales a “cambiar la agenda ideológica” que ha su juicio ha prevalecido hasta hoy, poniendo el foco en el recién nombrado ministro de Educación, Nicolás Cataldo, primer militante comunista en ejercer como jefe de dicha cartera, en reemplazo del ahora exministro Marco Antonio Ávila (RD).

“Nos parece una buena señal que el Presidente haya marginado a la Revolución Democrática del gabinete por estar involucrado en hechos de corrupción, pero es absolutamente insuficiente porque aquí hay que cambiar no solamente el gabinete, sino que también la agenda”, planteó el diputado Sauerbaum.

Y agregó que “hoy día tenemos una agenda ideológica, con proyectos que la gran mayoría de los chilenos no comparte como la reforma previsional y tributaria que se ha planteado, porque no resuelve los problemas cotidianos de los chilenos. No resuelve el tema del millón de cesantes que tenemos hoy día en Chile, las listas de espera, la delincuencia y un largo etcétera. Por lo tanto, llamamos al gobierno a retomar una agenda que sea mucho más práctica en beneficio de los chilenos. Mientras más se aleje del octubrismo va a poder contar con Chile Vamos”.

“Un partido que introdujo y promovió la violencia en los colegios”

La diputada por Aysén e integrante de la comisión de Educación, Marcia Raphael, llamó al nuevo ministro de la cartera, Nicolás Cataldo (PC) a no caer en los mismos errores de su antecesor. “Al parecer tuvimos razón en acusar al ministro Ávila, pero cuando el mayor problema de la Educación es la violencia escolar, es una muy mala noticia que el nuevo ministro sea militante Comunista, un partido que introdujo y promovió la violencia en los colegios y particularmente en los liceos emblemáticos”, planteó.

Y añadió que “la cartera de Educación tiene enormes desafíos ad portas de la ley de presupuesto, por lo que esperamos que el nuevo ministro esté a la altura y no imponga una ideología extremista desde la mirada del Partido Comunista que pueda poner en jaque las verdaderas urgencias que existen en la educación”.

En esa misma línea se expresó el senador Francisco Chahuán, para quien el ajuste ministerial que no tocó la troika del Presidente Boric se trató de un “cambio cosmético”. De cara a la reunión con el Mandatario este jueves en La Moneda, para destrabar las negociaciones en torno a las reformas del Ejecutivo, diálogo que había estado condicionado a la permanencia de Giorgio Jackson en el gabinete, el senador Chahuán recalcó que RN “defenderá la propiedad de los fondos previsionales y una reforma a la salud que permita la provisión mixta, fortaleciendo la sinergia publico-privada”. El senador de RN reiteró que además le pedirán excusas publicas al Presidente Boric, por sus dichos sobre el fundador del partido Sergio Onofre Jarpa. Según Chahuán, el Presidente Boric “no está escuchando a la ciudadanía”.

Para la UDI, un cambio “irrelevante”

El presidente de la UDI, Javier Macaya, manifestó que el cambio de gabinete “es más de lo mismo”. En línea con sus pares de RN, el senador dijo que fue “un cambio cosmético para zafar de los problemas y no un cambio de rumbo para enfrentarlos”. A su juicio, “es reparto de poder entre sus militantes”, ya que “deben cambiar las malas ideas”. “Chile no perdonará la corrupción, la inseguridad y el estancamiento económico”, señaló en la red social X.

El jefe de la bancada de diputados de la Unión Democrática Independiente, Guillermo Ramírez, planteó que la idea del cambio de gabinete surgió para hacer frente al Caso Convenios y también para dar un nuevo impulso a la agenda del Gobierno. Sin embargo, probablemente, criticó, “por las negociaciones internas, este cambio terminó siendo completamente irrelevante”.

“A las urgencias de la ciudadanía, que son delincuencia y economía, este cambio de gabinete no significa nada. Para las urgencias que ha fijado el gobierno, como la reforma de pensiones y la reforma tributaria, tampoco ayuda en absolutamente nada. Y lo peor es que el Presidente deja pasar la oportunidad de sacar al ministro de Vivienda, Carlos Montes, con lo cual habría dado una señal muy potente en relación al caso de convenios. Lo que probablemente partió como una buena idea, producto de las negociaciones internas y el forcejeo de las dos almas, terminó siendo un cambio de gabinete completamente irrelevante”, fustigó el diputado Ramírez.

“No se tocó el comité político”

Desde la bancada del Partido Republicano, el diputado Luis Sánchez remarcó que “no se tocó el comité político”. Esto llama la atención de los republicanos por lo que consideran son las dimensiones de la crisis que estamos viviendo. “Llama la atención que no ha pasado nada en el Ministerio de Vivienda, que es el que quizás se ha visto más afectado por el Caso Convenios, llama la atención que nadie del comité político haya salido, y pareciera ser que el Gobierno quiso hacer algo un poco forzado y al final lo que hemos visto es cambios en unos pocos ministerios, pero que son muy relevantes porque representan esos temas fundamentales sobre los cuales el gobierno dijo que iba a impulsar su gestión”.

Según el diputado Sánchez, “podemos ver en este cambio de gabinete que por ejemplo el Gobierno no ha tomado el control de la agenda de Educación, de abordar la crisis que surgió luego de la pandemia”. En este sentido, lamentó, “vemos un cambio con el ministro Cataldo, que va en una linea aún peor, porque lo hemos conocido por sus afirmaciones destempladas en el pasado contra Carabineros, por su octubrismo, entones preocupa que alguien de ese perfil tome las riendas de la Educación Pública”.

El diputado republicano de la Comisión de Educación Stephan Schubert, tras la confirmación del comunista Nicolás Cataldo como nuevo jefe del Mineduc, afirmó que “el Ministerio de Educación requería de un ministro dialogante, conocedor de la cartera y libre de ideologías”. En su opinión, “el señor Cataldo no es la persona apropiada, militante y activista del Partido Comunista, plagado de ideología dicho partido y fuertemente politizado”.

“Aquí se requería una persona técnica, con condiciones y el ánimo de avanzar en grandes acuerdos en materia educacional, lamentablemente eso no va a ser posible con una persona como el actual ministro Cataldo, quien ya había sido subsecretario y sacado de la cartera de educación. Es lamentable haber perdido una oportunidad como esta, luego de la salida del ministro Ávila era indispensable hacer un cambio total, radical y no dejar en la extrema izquierda algo tan importante como la educación, aquí no se ve ni vislumbra que se va a salir de la fuerte ideologización. Muy mal nombramiento señor Presidente”, criticó el diputado Schubert.

“Vamos a ver cómo se desempeñan los nuevos ministros”

Por su parte, la presidenta de Evópoli, la consejera constitucional Gloria Hutt, señaló que “vamos a ver cómo se desempeñan los nuevos ministros y veremos qué apertura hay para los cambios que el país necesita”.

“La reunión con el Gobierno es para ver algunos temas bien específicos. Espero que eso pueda fluir y encontremos condiciones para poder avanzar en conjunto. Esas condiciones tienen que ver con dialogo, apertura, con que tengamos la posibilidad de presentar nuestras propuestas, lo que ha estado en cierta forma limitado y no hemos podido sentarnos a conversar sobre cada uno de los componentes que proponemos”, agregó.

Fidel Espinoza: “Hasta la propia Evelyn Matthei ha destacado sus virtudes”

El senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, principal crítico en el oficialismo del exministro Giorgio Jackson y del Caso Convenios, defendió la designación del nuevo titular de la cartera de Educación. “Que Cataldo sea comunista no lo inhabilita para poder dirigir Educación. Hasta la propia Evelyn Matthei ha destacado sus virtudes”.

El senador Espinoza sostuvo que ojalá el nuevo ministro adopte medidas en regiones donde hay “nepotismo” y miembros de Democracia Viva en esta cartera. “Fuerza y éxito”.

Cabe mencionar que, en octubre del año pasado, tras la firma del convenio para la intervención de fachadas y mejoras en el entorno urbano entre la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, el entonces subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, y la jefa comunal de Providencia, Evelyn Matthei, esta última se tomó unos minutos para elogiar al ahora exsubdere Cataldo, a quien en un momento criticó en redes sociales.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), expresó que “lo he ido conociendo y es una persona encantadora”. Luego de esto agradeció “fuertemente al subsecretario Cataldo, a quien yo en su minuto critiqué. Quiero ser muy clara, lo critiqué, tuiteé de que cómo podían poner a un señor que había escrito las cosas que había escrito en la Subsecretaría del Interior”.

“Lo he ido conociendo y es una persona encantadora, preocupado de que las cosas se hagan bien. Hemos tenido muy buenas conversaciones y yo creo que ese es el clima que tiene que prevalecer en nuestro país, el del diálogo, aunque hayamos tenido diferencias en el pasado, el poder construir de forma conjunta y el tener una ciudad más grata, más amable”, manifestó la exministra del Trabajo y potencial candidata presidencial de Chile Vamos.