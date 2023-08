La catarsis política entre Gobierno y Chile Vamos: pusieron sus puntos pero no se avanzó nada

Durante dos horas se reunió el Presidente Gabriel Boric, su comité político, el ministro de Economía, Nicolás Grau, y distintas autoridades de los tres partidos que integran Chile Vamos en la Moneda durante la mañana. En medio de un contexto trabado por la reforma de pensiones, el pacto fiscal y tras un cambio de gabinete que significó un duro golpe para el Gobierno, ambos sectores políticos se reunieron para tratar romper el hielo y avanzar en reformas sociales, en seguridad y en la agenda de probidad. El avance programático, sin embargo, fue nulo y no se conversó nada respecto a estas materias. La reunión se convirtió en una especie de catarsis, donde cada sector puso sus puntos y términos bien chilenos: se cantaron la claras.

“Estoy plenamente consciente de lo difícil que ha sido que esta reunión se produzca, para todos, y por eso creo que es tremendamente positivo que se produzca. Me parece que todos somos conscientes que cuando conversamos en nuestros territorios o vemos las encuestas y vemos que la gente quiere y exige acuerdos, se trata de que, justamente, en reuniones como esta, salgamos con buenas noticias y no con malas. Eso no es obvio, no es fácil, pero los invito y sé que el hecho de que estén acá es una muestra de aquello, que trabajemos de buena fe para que sea posible”.

Esa fue la frase con que el Mandatario dio inicio a la reunión que, en lo que se coincidió por ambas partes, es que fue tensa. Sin faltas de respeto y muy lejos de que alguien se parara y se fuera, pero “se dijeron las cosas de frente”, advirtió un asistente.

La idea principal de la reunión era dialogar sobre la formas en que se pudiese destrabar la agenda de pensiones, el pacto tributario, agenda de probidad y reafirmar la agenda de seguridad. Pero de eso se habló poco y nada. Asistentes calificaron el hecho de juntarse en sí mismo como un avance, pues aún cuando no se adentraron en las materias que estaban comprometidas, sí se pudieron sincerar las posiciones y las molestias que generaban entre un sector a otro. Una reunión “sub cero”, en donde “se pusieron las fichas en el tablero”, advirtió uno de los presentes.

Francisco Chahuán y Diego Schalper representaron a RN, María José Hoffman y el jefe de bancada de diputados, Guillermo Ramírez, a la UDI y Gloria Hutt junto a su secretario general Juan Carlos González representaron a Evópoli. Todos coincidieron en que el ánimo de franqueza que hubo en la reunión fue positivo, pues estuvo muy lejos de los insultos y de que alguien se parara de la mesa, pero sí sentó un paso previo a generar los acuerdos.

La misma ministra vocera, Camila Vallejo, luego de la reunión, coincidió: “Fue una conversación muy franca y necesaria, a ratos bastante dura. Creemos que nos permite sincerar posiciones y detectar puntos de encuentro”.

Entre los dichos que tensionaron el ambiente fue el hecho de que la oposición le dijera al Presidente que estaba “desconectado con la realidad de los chilenos”, también criticaron al Presidente por sus dichos sobre Sergio Onofre Jarpa, uno de los fundadores de Renovación Nacional, cuando pretendía establecer puentes con ellos. Desde el Ejecutivo tensionaron a la oposición criticando a la UDI por no participar de las mesas de diálogo y por haber endurecido su discurso ante la arremetida republicana, revelaron asistentes.

Desde Chile Vamos admitieron que previo a la reunión venían con un sensación de hastío. Entre muchas razones, por los dichos de Jarpa, pero también porque al momento en el que el ministerio del Interior llamó a los partidos de Chile Vamos para enterarse de la disponibilidad para reunirse, la ministra Carolina Tohá anunció la reunión por la prensa antes de recibir alguna respuesta.

El tema del fundador de RN, que generó mucha molestia en ese partido en particular, fue destrabado de manera “extraordinaria”, dijo una fuente del mismo partido, por la ministra Vallejo. En medio de los cuestionamientos que recibía el Presidente por sus dichos, ayer, la ministra vocera reconoció que “el Gobierno tiene una valoración positiva del rol que ha jugado históricamente Renovación Nacional en la capacidad de generar puentes y diálogo. En momentos donde se necesita que los partidos puedan ser capaces de cruzar el río y conversar con los que piensan distinto, RN lo ha hecho y este es un nuevo ejemplo de eso. Hemos tenido una buena disposición para la reunión convocada el día de mañana por su parte y en eso no nos perdemos”.

Esa frase puso paños fríos a los dichos que había emitido el Presidente y también, incluso desde otros partidos de Chile Vamos, se reconoció que ese gesto era suficiente para enmendar el daño, no se podía pedir más. Sin embargo, desde RN aseguraron que ese tipo de dichos no se van a repetir, aludiendo a que se habría llegado a un consenso en ese tema para no dinamitar los puentes que el Gobierno pretendía construir.

Vallejo, de todas maneras, salió a defender el punto: “La franqueza muchas veces lleva también a las tensiones, pero que son necesarias. Cuando somos claros y transparentes, las cosas avanzan más de lo que uno supone, y eso es lo que primó en esta ocasión”

Si bien no se logró una agenda de trabajo ni tampoco los puntos en los que se podrían asentar los acuerdos, la oposición sí le solicitó al Ejecutivo que pusiera celeridad en las acciones judiciales en contra de los involucrados en el Caso Convenios y reforzar las medidas de seguridad. Sobre los puntos centrales de la agenda de Gobierno, aún está en ascuas. La Secretaria General de la UDI advirtió que para Chile Vamos la propiedad de los fondos de los trabajadores es una línea roja, sin embargo, también dijo que “el sentarse a la mesa implica ceder, por su puesto que implica ceder, pero en este tema puntual va a ser muy difícil”.

El Gobierno, por su parte, a modo de gesto, suspendió el ingreso de indicaciones por pensiones que estaban presupuestadas para la semana siguiente. Esto, según Vallejo, tiene por objetivo seguir conversando con la oposición sobre un acuerdo por el 6% de cotización adicional.

La próxima reunión no tiene definido un lugar, una hora o incluso los posibles participantes. No fue una materia a definir, pero varios de los que hoy asistieron se imaginan que se bajarán las conversaciones a través de ministerios sectoriales con representantes de partidos, ya sean parlamentarios o técnicos. Ahora, lo que sí se definió es que será el ministro Segpres, Álvaro Elizalde, quien está encargado de hacer una propuesta que logre darle conducción a las conversaciones venideras.