Autor de “El Loco” dice que Milei es incapaz de moderarse: “Su vida le impidió tener esa capacidad”

La revelación más impactante del libro “El Loco”, en palabras de su autor, además de lo esotérico, lo místico, los perros clonados y los mensajes divinos, es la profunda soledad que persigue a Javier Milei a lo largo de su vida. “Un hombre que tuvo una vida muy difícil, de mucha violencia y de bullying”, y que ahora es candidato a la presidencia de Argentina. Y no solo eso, sino que además fue el candidato más votado en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del país trasandino.

“Milei estuvo tan solo que pasó 15 Navidades y 15 Años Nuevos brindando solo con el perro”, comentó el periodista argentino Juan Luis González, quien observó de cerca la trayectoria del polémico diputado en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Su padre era violento y Juan Luis González no cree que sea casual que los compañeros de colegio lo apodaran “El Loco”. Y es que lo que realmente hizo conocido a Javier Milei no fue solo su aspecto físico, sino más bien su enojo.

Sobre Milei, quien se hizo conocido como un economista que por televisión se peleaba con todo el mundo, “es imposible separar su éxito mediático de su éxito político y en ambas está muy jugado lo genuino y transparente que es el personaje, ya que la violencia con la que se hizo conocido es la violencia que lo sigue desde niño”, explicó Juan Luis González.

No obstante, no es algo nuevo. Según el periodista argentino, algo está cambiando en el mundo. No es solo Milei, dice. También es Trump, Bolsonaro, Meloni, y “en otro nivel ahí lo tienen a Kast”. El tema es el factor novedad. Para Juan Luis González, “puede parecer exagerado, pero el hecho de que sea alguien que no tiene que ver con el desastre político y económico de Argentina tiene mucho que ver”, sobre todo cuando la oferta electoral que presentaron las dos grandes coaliciones de Argentina, a su juicio, “no es buena”.

“Él (Milei) propone que Argentina sea potencia y eso enamora, aunque todo está atado al contexto dramático de Argentina. Si la inflación no fuera del 150% como va a ser este año, Milei tendría votos, pero no tantos”, planteó el escritor.

Milei esotérico, el perro Conan y una hermana elegida por dios

La muerte de su perro Conan fue un duro golpe para su estabilidad emocional. Tanto así que, ante el dolor y la soledad, Milei contrata a una médium, que lo empieza a comunicar con el más allá para hablar con Conan, el perro. La misma médium que luego “entrenaría” a su hermana Karina en las artes místicas. Esto es parte de los secretos que revela “El Loco”, basado en las declaraciones que el mismo candidato ha hecho públicamente.

En sus contactos esotéricos, no solo con Conan, sino también con fallecidos exponentes del liberalismo, Javier Milei habría tenido una visión sobre meterse en política, algo que corroboraría luego con el mismo dios, quien, según relata el libro, le insiste en que entre en política para “salvar a Argentina del maligno” e incluso le dice que en 2023 va a ser presidente.

“Milei es un líder inestable” y “siempre está en la línea de lo tragicómico”, reconoce Juan Luis González, expresando que “uno no sabe si reírse o llorar”, pero asegurando que para darse cuenta de que Milei es una persona inestable no hace falta dos años y escribir un libro, sino que basta con ver tres minutos de sus entrevistas. “En un país inestable, la combinación es bastante preocupante”.

En este sentido, consultado sobre si Javier Milei podría moderarse, González recalcó que es una gran duda que recorre Argentina, sobre todo porque él hace un esfuerzo “no natural” por mostrarse moderado. “Milei no puede moderarse, porque es incapaz de moderarse. El contexto duro de su vida le impidió tener esa capacidad de moderación”, sentencia. Y agrega que esa moderación no la tuvo cuando era niño, ni cuando era un arquero “salvaje” de Chacaritas, ni tampoco cuando se hizo conocido en televisión. “No puede, no está en sus atributos”, remarca.

Además, ninguna de las personas que lo rodean le pone paños fríos, lo que es parte del problema.

La persona más cercana a Javier Milei es su hermana Karina, a quien no solo llama “El Jefe” —mismo nombre que atribuye a dios—, sino que también dice que el elegido no es él, sino que es ella. “Habla de ella como un ángel y que es una de las 10 personas con mayor desarrollo espiritual del mundo, incluso haciendo un paralelo dice que Karina es Moisés”. Para Juan Luis González, “no hay nada metafórico ahí”.

Hace dos años, Karina Milei vendía tortas por Instagram, leía las cartas del Tarot y hablaba con animales muertos. De ahí pasó a ocupar más de 15 roles de coordinación al lado de su hermano. El periodista argentino Juan Luis González cuenta que al día siguiente de las elecciones PASO, el FMI llamó a Milei y este los mandó a hablar con su hermana.

La conexión entre los hermanos es fuerte y una experiencia trágica vivida en la vida de los Milei sucedió el día que estalló la guerra de las Malvinas en Argentina. El libro de Juan Luis González relata que Javier Milei tenía 12 años cuando estaba viendo la televisión en una comida familiar, instancia en la que Javier dice que esto va a salir mal con la certeza que puede tener un chico de su edad. Acto seguido, el padre se enoja, lo golpea y su hermana, dos años menor, se desmaya y la internan en un hospital. Desde el hospital, la madre llama a Javier, que estaba solo en casa después de ser golpeado, y le dice “tu hermana se va a morir y va a ser culpa tuya”. Esto, para el autor de “El Loco”, explica el nivel de violencia que sufrió y que ningún menor merece sufrir.

¿Qué hará la derecha tradicional? La gran incógnita

En el panorama político argentino actual, la irrupción de figuras como Javier Milei ha planteado incertidumbres sobre la posición de la derecha tradicional en la escena nacional. El periodista Juan Luis González destaca cómo esta presencia ha alterado dinámicas previas y generado reacciones en su propio espacio y en el espectro político en general.

Por ejemplo, el contraste entre la figura de Patricia Bullrich, rostro actual de Juntos por el Cambio, y la energía confrontativa de Milei muestra una reconfiguración ideológica y estratégica en el partido. Además, la atención ganada por Milei, incluso de figuras establecidas como Mauricio Macri, ha suscitado especulaciones y tensiones dentro de la coalición.

La estrategia de Macri al “coquetear” con Milei podría apuntar a atraer votantes radicales y a prepararse para un posible gobierno, a pesar de las cuestiones sobre la capacidad de su partido “Libertad Avanza” para formar un gobierno con un grupo limitado de miembros.

“Estatismo bobo”

La percepción sobre el Estado argentino y su función en la sociedad también fue abordada por Juan Luis González, quien menciona a Fernando Rosso, un destacado analista argentino de izquierda. Rosso describe el problema como un “estatismo bobo”, donde el discurso estatista en palabras oficiales no se refleja en la práctica, generando complejidad y la sensación de que los impuestos no se traducen en beneficios tangibles.

El Estado ha perdido efectividad y su presencia se ha deteriorado, según González. Y, aunque el peronismo critica las propuestas de Milei, la realidad muestra problemas en la salud y educación pública, con largas esperas y deterioro en infraestructuras. Ante esto, asegura que el discurso de Milei en contra de la intervención estatal resuena porque el Estado ha fallado en satisfacer las necesidades ciudadanas, fortaleciendo la narrativa de una intervención ineficiente y respaldando la reducción de su alcance.

Sin embargo, en su opinión, si gana Milei “nada bueno puede pasar”. El autor de “El Loco” afirma que las ideas y el plan de gobierno de Milei son impracticables, pero esto le preocupa mucho menos que su estabilidad emocional.

¿Qué pasa si un país inestable lo gobierna un líder inestable? Se pregunta Juan Luis González en el prólogo de su libro. “No veo manera de que eso termine bien, por un tema de salud mental del candidato más votado en Argentina en las PASO. (Milei) toma decisiones en la realidad en base a su asesoramiento con los seres místicos que él dice hablar y me cuesta hacer un análisis político de eso”, reconoció.

Finalmente, destaca la publicación de un diario argentino que tituló ¿Puede Conan, el perro, gobernar Argentina? González dice que parece un chiste, pero no le cabe duda de que Milei “puede llegar a tomar decisiones en base a su gabinete de perros clonados”. Y “no veo un escenario donde esto termine bien”, cerró.