Exsubsecretario de Salud descarta colapso de isapres pero asegura que están en “situación crítica”

Esta semana ha habido varias novedades ligadas al sector de la salud. Por un lado, están las ganancias que lograron este primer semestre las isapres, con casi $9 mil millones, en medio del impacto que han recibido por los dos fallos de la Corte Suprema. Estos son los primeros números azules para las aseguradoras desde diciembre de 2020. Mientras, en medio de la discusión por la ley corta, la asociación de Clínicas de Chile detalló que Fonasa mantiene una deuda de cerca de $382 mil millones al 30 de junio de 2023. Y Red Dávila ya demandó a Fonasa y a 2 servicios de salud.

Expertos han advertido que los “supremazos” contra las isapres, suponen la “lápida” del sistema o por lo menos “agudiza” su crisis. Sin embargo, Patricio Silva, exsubsecretario de Salud y académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central, descarta que las aseguradoras estén al borde del colapso, aunque reconoce que la situación es crítica.

“Al borde, no creo, pero sí, sin duda, en un situación crítica. Eso es objetivo, están los números, la situacion concreta de que ha disminuido el numero de afiliados, por lo tanto ha disminuido el numero de ingresos y sigue el gasto en aumento. Eso no para porque los beneficiarios de isapre son cada día más envejecidos, consumen más salud, consumen más licencias, etc. Entonces, la ecuación está clara, disminuyen los ingresos y sigue aumentando el gasto, la situación sigue siendo critica y en aumento”, sentenció el titular de la Subsecretaría de Salud durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin.

¿Puede una ley resolver este problema? El exsubsecretario de Salud dice que no, “ya que el fallo de la Corte Suprema, si uno lo mira desde el punto de vista de las políticas de salud, de la gestión de salud, nunca debió haber ocurrido, porque eso es judicializar un problema que debió resolverse a nivel político, entre el poder Ejecutivo y el Legislativo”. Ahora bien, recalcó que eso no ocurrió a tiempo y vinieron las demandas por muchos años.

El doctor Silva insistió en que hay un problema estructural y que las isapres están con una cartera “más envejecida y con más enfermedades y por tanto con más gasto”. Según su percepción, se han ido a Fonasa los más jóvenes que no tienen mayor problemas de salud, nuevos cotizantes, mientras las isapres “se han quedado con la cartera más riesgosa, de mayor gasto en salud y se han ido los que tienen menos gasto en salud”. Si esto no se soluciona, agregó, “hay un riesgo de quiebra”.

De todas formas, el exsubsecretario de Salud señala que la ley corta del Gobierno podría no solucionar el problema de fondo.

“No se ha sincerado el tema: el sistema privado de salud chileno de isapres se impuso en dictadura sin mayor discusión y lo que pasa es que en el fondo no es un sistema de seguridad social, porque es un sistema de seguros que cobra prima de acuerdo al riesgo, y eso no ha cambiado”, sentenció el médico y académico.

Consultado por las ganancias de las isapres frente a su deuda y los fallos de la Corte Suprema, el exsusbecretario afirma que “no es significativo”, debido a la alta spam de dinero que adeudan. Y explicó: “No sacan nada con seguir diciendo que isapres ganaron tanta plata por tantos años, que es verdad, pero hoy tienen que funcionar y hay que lograr que tengan un equilibrio”.

Finalmente, el doctor Patricio Silva asegura que con mucho coraje hay que enfrentar la situación y proponer un sistema real. Sostuvo que incluso se podría bajar el 7% obligatorio y crear un plan universal “donde todos podamos sentirnos cubiertos”. Y, si alguien quiere ir a una clínica más cara, tendrá que comprar un seguro complementario o pagar de su bolsillo la diferencia.