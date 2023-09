Camila Vallejo: “Nunca podemos justificar una ruptura de la democracia”

En medio del Encuentro de Organizaciones por la Democracia y Reformas Sociales, en el que participaron más de 500 organizaciones sociales para reconocer su labor dirigencial, la ministra vocera Camila Vallejo, comentó la conmemoración de los 50 años y reveló que , ante la posibilidad de que se firme una declaración conjunta de todas las fuerzas políticas condenando el quiebre de la democracia y las voliciones a los derechos humanos, “se avanza”, dijo la ministra. Nuevamente, a menos de 10 días para el 11 de septiembre, Vallejo sostuvo que el Gobierno que insistirá en la idea, pues cree que “es una responsabilidad histórica”.

Junto a la ministra, estaba el Presidente de la República Gabriel Boric el director de la División de Organizaciones Sociales y el ex convencional, Ignacio Achurra Díaz, y el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo Lizana. A parte de destacar la labor de las organizaciones sociales, la ministra reveló que “el Presidente ha estado buscando todas las maneras de poder tener este consenso civilizatorio”. Además, por su parte asumió que resulta “extraño tener esta conversación, parecería obvio que a 50 años del Golpe civil y militar nadie pudiera cuestionar el que todos condenemos los Golpe de Estado y que condenemos a las violaciones a los derechos humanos de las personas cometidas por agentes del Estado”.

A pesar de eso, Vallejo asumió que “tenemos que generar esos puentes para encontrar ese consenso civilizatorio que por ahora no parece existir aún con todas las fuerzas políticas”. La ministra insistió: “No vamos a descansar y el Presidente no va a descansar en encontrar ese encuentro porque creemos que es responsabilidad histórica de los representantes políticos, no solamente los de nuestro Gobierno, sino de todas las fuerzas políticas”. Sobre eso, agregó que ella espera que, independiente de las diferencias políticas, “podamos entregar a las futuras generaciones un pacto político en defensa de la democracia”.

La ministra destacó la labor de generar puentes y valoró el encuentro entre el ex Presidente Sebastián Piñera y el Mandatario en la Moneda. Tras esa reunión el ex presidente fue en un línea más cercana al Gobierno sobre el tema que la actual oposición: “Es una muy buena oportunidad para que en Chile renovemos nuestro compromiso con la democracia, con las leyes, con el respeto al Estado de Derecho, con la protección a los DD.HH., con la condena a la violencia, que es un cáncer en nuestro país. Y revivir los valores de la amistad cívica, de los buenos acuerdos”. Vallejo, en Pudahuel, también marcó una línea: “Nunca podemos justificar una ruptura de la democracia y menos aun justificar la tortura, las violaciones, las ejecuciones, las detenciones ilegales”.