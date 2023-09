El último éxito de Augusto Góngora

Presentado por:

¡Hola! Y llegó septiembre. Por razones históricas, un mes de carrusel de emociones como pocas en Chile, con el 11 y el 18 como antagónicos (unión y división), separados por apenas una semana, y con los 50 años como hito de 2023, a lo que se suma la llegada de la primavera y más de una alergia.

Recuerden que esta es la versión diario del newsletter que sale los viernes. Por eso, antes de arrancar, una nueva oportunidad para ser parte de la comunidad Cultívate y acá te invitamos a Inscribirte gratis. Te prometo que no te vamos a spamear. Y si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familia. ¡Comencemos!

1

EL ARROLLADOR ÉXITO DE “LA MEMORIA INFINITA”

En todo un hit se ha transformado el documental La memoria infinita, de Maite Alberdi, que retrata los últimos días del periodista Augusto Góngora –aquejado de alzhéimer– y su vida con la actriz Paulina Urrutia.

La cinta superó los 80 mil espectadores en una semana –el debut más exitoso desde 2018 para un filme chileno– y ha logrado aumentar sus plazas de exhibición en regiones, por lo que ya cuenta con más salas en Antofagasta, Rancagua, Vallenar, Coronel, y también en Santiago.

–el debut más exitoso desde 2018 para un filme chileno– y ha logrado aumentar sus plazas de exhibición en regiones, por lo que ya cuenta con más salas en Antofagasta, Rancagua, Vallenar, Coronel, y también en Santiago. “Este aumento es bastante atípico y más bien extraño. Normalmente las películas van perdiendo salas a medida que corre el tiempo de exhibición. Si abre nuevas plazas, quiere decir que hay mayor interés y un verdadero boca a boca. La gente sale emocionada y recomienda la película. Es tan extraño que, por ejemplo, ayer miércoles, vendió más de 12 mil tickets, el doble que en su jueves de estreno”, detalla Alexandra Galvis, directora de Market Chile, a cargo de su distribución.

Para celebrar el éxito, la producción también realizó el jueves, en conjunto con la Fundación Cultural Providencia, un concierto gratuito de Manuel García, quien interpreta el tema central de la película.

La periodista Emilia Aparicio además conversó con Urrutia, en una entrevista que fue muy leída esta semana, donde –entre otras cosas– le contó que fue Góngora quien la convenció de filmar la cinta.

Puedes ver la entrevista aquí.

2

LOS TELESCOPIOS CHILENOS PARADOS POR HACKERS

Ciberdelincuentes hackearon uno de los telescopios del observatorio Gemini Sur, en el cerro Pachón, Región de Coquimbo, como también a algunos de los instalados en el cerro Tololo, cerca de la capital de dicha región, ambos administrados por la Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU., informó el diario La Tercera.

En octubre del año pasado, el observatorio ALMA había sufrido un ataque similar. Esta vez fue el turno de otros dos telescopios, ubicados en el norte de Chile.

El Laboratorio Nacional de Investigación de Astronomía Óptica-Infrarroja (NOIRLab, por sus siglas en inglés), de la Fundación Nacional de Ciencias estadounidense, informó que un incidente de ciberseguridad ocurrido el 1 de agosto llevó al laboratorio a detener temporalmente las operaciones en su Telescopio Gemini Norte en Hawái y en su Telescopio Gemini Sur en nuestro país. Otros telescopios más pequeños en cerro Tololo también se vieron afectados.

“Nuestro personal está trabajando con expertos en ciberseguridad para que todos los telescopios impactados y nuestro sitio web vuelvan a estar en línea lo antes posible y estamos alentados por el progreso realizado hasta ahora”, informó NOIRLab a través de un comunicado en su sitio web el 24 de agosto.

Según el diario, no está claro exactamente cuál fue la naturaleza de los ciberataques, ni dónde se originaron. NOIRLab señaló que, debido a que la investigación aún está en curso, la organización será cautelosa sobre la información que comparta acerca de las intrusiones.

3

EL DOCUMENTAL CHILENO DESTACADO POR BBC

La BBC destacó esta semana Punto de encuentro, la película del cineasta Roberto Baeza, en donde Paulina Costa y Alfredo García reflexionan sobre sus padres, secuestrados en Villa Grimaldi. Uno de ellos sobrevivió, mientras el otro permanece desparecido hasta hoy.

El filme muestra el proceso de una gran familia que se cuenta su propia historia, pero también la de un país, según el medio británico.

Además, destaca que la cinta fue una de las películas nominadas por la Academia de Cine de Chile para representar a nuestro país en los premios Oscar y Goya.

La nota completa está aquí.

4

LARRAÍN SATIRIZA A PINOCHET EN VENECIA

Comenzó el Festival de Cine de Venecia y una de las estrellas presentes es el cineasta chileno Pablo Larraín, que fue a presentar su cinta El Conde, una sátira en la que retrata al dictador Augusto Pinochet como un vampiro, para denunciar la falta de justicia tras la dictadura, y que fue ovacionada por el público.

Durante la ocasión fue acompañado por los productores ejecutivos Juan de Dios Larraín y Rocío Jadue, así como por Gloria Münchmeyer, Paula Luchsinger y Alfredo Castro, miembros del elenco, quienes participaron de las actividades oficiales del certamen.

así como por Gloria Münchmeyer, Paula Luchsinger y Alfredo Castro, miembros del elenco, quienes participaron de las actividades oficiales del certamen. “Creo que la impunidad tiene fracturado a Chile”, sostuvo en la presentación. “Pinochet nunca enfrentó a la justicia y esa impunidad lo hizo eterno, lo convirtió en vampiro”, alegó el realizador en la rueda de prensa de la Mostra, donde compite de nuevo por el León de Oro.

Larraín –que ya pasó por Venecia con títulos como Post Mortem (2010), Jackie (2016) o Spencer (2021)– además defendió “el deber” de “retratar el mal”.

“Hay ciertas personas que creen que Pinochet no debe ser filmado, que creen que su figura no debe ser filmada, o nunca o que todavía es muy reciente. Yo creo que el mal sí puede y debe ser filmado, debe ser retratado”, sostuvo.

La cinta llegará a cines chilenos el 7 de septiembre y luego, globalmente, a Netflix el 15 de este mes.

Un mensaje de la Universidad Central

Documental Las Dawsonianas recibió un reconocimiento en Estados Unidos

La obra realizada por exestudiantes y académicos de la Universidad Central fue destacada en la sección «Environmental/Social/Political/Justice Award» de los premios Latino and Native American Film Festival (Lanaff).

Un relevante reconocimiento internacional recibió el documental Las Dawsonianas, obra dirigida por el profesor Roberto Riveros, producida por Sergio Campos y Angélica Beas, y que contó con la realización de estudiantes de la carrera de Periodismo de la Universidad Central.

Las Dawsonianas destacó con una mención especial en la sección «Environmental/Social/Political/Justice Award» de los premios Latino and Native American Film Festival (Lanaff), realizado en el evento Adanti Student Center en Estados Unidos.

El largometraje cuenta la historia de las esposas del círculo más cercano al expresidente Salvador Allende, cuyos miembros fueron hechos prisioneros tras el golpe militar, lo que las llevó a unirse para iniciar una búsqueda que las enfrentó a la dictadura de Pinochet, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias.

Ve más en: https://shorturl.at/DEMRU

5

EL HOMENAJE A VÍCTOR JARA EN ESPAÑA

La Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, junto con el Gobierno chileno, realizarán el mes que viene “uno de los homenajes más grandes fuera de Chile” a Víctor Jara.

El concierto “Mil voces para Víctor Jara” honra la memoria musical e histórica del cantante, y será realizado por personajes de la música de renombre global el 24 de septiembre de 2023, en el contexto de las fiestas de la Mercè en Barcelona.

Entre los artistas estarán las chilenas Ana Tijoux, MC Millaray, Javiera Mena, el grupo Inti Illimani y otros provenientes de distintos lugares de España, como Rusó Sala, Sílvia Tomàs, Borja Penalba, Marina Alcantud, Tere Núñez, Lucía Zambudio, Tobal Rentero, Moi Bautista, Jordi Ortolà y Mateu Martínez.

El concierto será gratuito, tendrá lugar en la Plaza de la Catedral de Barcelona, con una asistencia esperada de más de 20.000 personas y será transmitido en vivo por TV3 de Catalunya y por TVN.

A fines de julio, artistas de España, Francia y Chile ya habían rendido un homenaje al trovador en el festival español La Mar de Músicas en Cartagena.

6

MI NUEVO FILME FAVORITO: “LA URUGUAYA”

Vi hace unos días La uruguaya, la más reciente película de la realizadora argentina Ana García Blaya, basada en una novela del autor trasandino Pedro Mairal. El filme cuenta la historia de un escritor maduro, casado y con un hijo, que pasa un día en Montevideo para retirar unos ahorros y, a la vez, encontrarse con una joven que lo encandiló en una visita anterior.

El estreno fue el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde su directora ganó el Premio Astor Piazzolla a la Mejor Dirección . En el Festival de Cine Iberoamericano de Miami resultó ganadora de la sección “Visiones contemporáneas”, y en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este recibió el Premio del Público, mientras que en el Barcelona Film Fest fue galardonada con el Premio de la Crítica y el Premio Mejor Actriz para Fiorella Bottaioli.

. En el Festival de Cine Iberoamericano de Miami resultó ganadora de la sección “Visiones contemporáneas”, y en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este recibió el Premio del Público, mientras que en el Barcelona Film Fest fue galardonada con el Premio de la Crítica y el Premio Mejor Actriz para Fiorella Bottaioli. Protagonizada por Sebastián Arzeno, la verdad es que hace tiempo no me gustaba tanto una película, que además cuenta con el mérito de haber sido realizada, literalmente, gracias al aporte de miles de personas, a través de un crowdfunding impulsado por el escritor Hernán Casciari, que fungió de productor.

La crisis en plena madurez, el encandilamiento por amor, una singular banda sonora –canto a capella de los protagonistas incluido– y un sorprendente final, junto al retrato de una ciudad como Montevideo, hacen de la cinta algo muy especial.

Por cierto, Disney+ compró los derechos y la exhibirá próximamente para toda Latinoamérica.

7

DESCUBREN NUEVA ESPECIE DE ANFIBIO PREHISTÓRICO EN ARGENTINA

Un equipo de paleontólogos argentinos descubrió el cráneo fosilizado de una nueva especie de anuro, un anfibio depredador que vivió durante el Pleistoceno en la región, según informó este miércoles el Museo Paleontológico de San Pedro en Argentina.

El Grupo Conservacionista de Fósiles del museo ubicado en la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, ha descubierto el fósil en una capa sedimentaria, cuya antigüedad se estima cercana a los 100 mil años.

“Al tratarse de una especie desconocida hasta hoy, amplía el espectro de este grupo aportando información inédita sobre la diversidad de estos animales”, destacó el director del museo, José Luis Aguilar, en el comunicado difundido por la entidad.

Al haber hallado gran parte del cráneo del animal, se pudo comparar tanto con sus congéneres fósiles como actuales,y se logró determinar que “se trataba de un animal nunca antes descubierto. Una nueva especie de estos voraces depredadores que cazan por movimiento. Cualquier animal que pasa frente a sus ojos, corre el riesgo de ser devorado”, explicó Aguilar.

8

EL MILENARIO SEÑOR DE PACOPAMPA

La tumba de unos 3 mil años de antigüedad, y que pertenecería a uno de los primeros líderes sacerdotales del antiguo Perú, es el nuevo hallazgo de arqueólogos que trabajan en un yacimiento en Cajamarca, en el norte del país, informó el Ministerio de Cultura peruano.

“La Tumba del Sacerdote de 3.000 años antes del presente es el nombre con el que el equipo de investigación bautizó a un singular personaje de una antigüedad aproximada de 3.000 años y que corresponde a los primeros líderes sacerdotales de los templos de la región”,indicó la cartera de Cultura de Perú través de un comunicado.

“Este individuo fue encontrado en su contexto funerario, durante las labores de investigación iniciadas el 25 de julio del 2023, con el fin de entender el contexto y asociaciones de la ‘Tumba del Sacerdote de los Pututus’, hallada en la temporada 2022”,detalló la información difundida.

La tumba comprende un gran agujero circular de un metro de profundidad, presenta un contexto funerario correspondiente a la fase denominada Pacopampa I y el personaje podría haber sido enterrado en el 1.200 a. C.

Este marco funerario comprende también pequeños cuencos esféricos de cerámica a modo de ofrendas, los que, junto al cuerpo, fueron cubiertos con seis capas de ceniza mezclada con tierra negra.

Los investigadores destacaron que se hallaron elementos como sellos, que darían cuenta de antiguas técnicas rituales de pintura corporal para un personaje de élite, un cuenco con decoración incisa volteado y otro con el diseño de una mano.

9

DIRECTORA DEL MUSEO SALVADOR ALLENDE ACUSA CENSURA

Entrevisté a Claudia Zaldívar, directora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, entidad que se vio envuelta en una polémica por la inclusión de la artista disidente cubana Tania Bruguera en las actividades de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Bruguera iba a exponer en septiembre de este año, pero su presentación fue aplazada para octubre. Zaldívar rechazó la cultura de la “cancelación” de algunos sectores de izquierda y defendió la participación de la artista.

“Desde cierto sector se ha cuestionado la invitación a Bruguera porque no ‘estaríamos respondiendo’ a la mirada que ‘hubiera’ tenido Allende hoy. Pero, más allá de esa especulación, el museo trabaja sistemáticamente desde el legado del ex Presidente en el ámbito cultural, en sus políticas culturales, en la colección de arte que se conformó por su impulso, con una mirada humanista y popular de haber pensado ‘un museo para el pueblo de Chile’, como lo dijo en sus discursos en 1971. Así, también, rescatamos su posición democrática, de diálogo, tolerancia y respeto a la diferencia, que son los principios que están dentro de nuestro quehacer diario como museo de artes visuales”, fue una de las cosas que me dijo.

Puedes leer la entrevista completa aquí.

10

PANORAMAS REGIONALES

– 2º CONCURSO DE CORTOMETRAJES DEL FESTIVAL FÚTBOL CINE DE TOCOPILLA

Se lanzó la segunda versión del Concurso de Cortometrajes del Festival Fútbol Cine Tocopilla. El evento este año suma nuevas categorías, invitando a participar a aficionados del mundo audiovisual y del fútbol.

El ganador principal recibirá más de 1 millón de pesos y se suma el premio al ganador de Tocopilla, que recibirá pasaje y estadía para ver jugar a Alexis Sánchez.

Más información aquí.

– “BASTARDO. LA HERENCIA DE UN GENOCIDA” EN VALPARAÍSO

Pepe Rovano escribe y dirige este documental íntimo en donde retrata su proceso para conocer y vincularse afectivamente con su padre biológico, un excarabinero condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura.

Se proyectará en septiembre, los días martes 5 (18:00 hrs.) y miércoles 13 (19:00 hrs.) en el Teatro Condell (Condell 1585, Valparaíso).

Más información aquí.

– ILUSTRADORA CATALINA BU EN CONCEPCIÓN

La talentosa ilustradora Catalina Bustos Mendoza, conocida artísticamente como Catalina Bu, compartirá su enriquecedora experiencia en el mundo de la ilustración y el cómic, explorando los procesos creativos que la han llevado a desarrollar un estilo experimental y expresivo.

Los asistentes tendrán la oportunidad de adentrarse en el mundo artístico de la creadora y comprender cómo ha logrado fusionar géneros como la caricatura, el cómic y el humor gráfico en su trabajo.

El evento será el próximo martes 5 de septiembre, a las 19:00 horas, en el emblemático espacio de Artistas del Acero, ubicado en O’Higgins 1255, Concepción.

Inscripciones aquí.

Presentado por:

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. Ojalá puedan descansar.

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura

¡Que tengan un lindo fin de semana!