Hombre que sufrió robo de bicicleta en movimiento en Recoleta: “Traté de pelear”

El joven que sufrió el robo de su bicicleta por parte de sujetos a bordo de un automóvil en movimiento afirmó que trató “de defenderse” antes de sufrir el robo.

“Tengo en el recuerdo que sentía el ruido del auto, ya que tenía estos típicos tubos de escape modificados. Así que por lo cual, era llamativo el sonido del auto. Fue totalmente sorpresivo, me interceptaron desde la espalda. Me aprisionaron contra la cuneta y ahí es donde uno de los tipos, que iba de copiloto, me tomó de parte del manubrio”, dijo en conversación con el matinal de TVN, Buenos Días a Todos.

“Yo no me había percatado, pero después de ver los videos vi que también había otra persona en la parte trasera del auto, que me tomó del sillín. Y ahí es donde me arrastraron unos 100, 200 metros, hasta que agarré una velocidad tan alta, tan pronunciada, que yo ya decidí soltarme”, añadió.

El hombre, que decidió permanecer en el anonimato, afirmó en ese sentido que “hubo un momento en el que yo igual traté de pelear, ahí traté tirar unas patadas a la persona de rojo, pero no soltó (…) Traté de forcejear y ya vi en un momento que agarraron tan alta velocidad, que ya decidí soltarme. Porque podía terminar de peor manera este tema. En el video se ve obviamente la parte final. Esto en realidad había comenzado unos 100, 200 metros antes”.

Recordemos que la víctima no sufrió lesiones mayores, mientras que las diligencias están en manos de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros.