“No entendieron el mandato”: Rincón critica Constitución “identitaria” del Partido Republicano

La senadora y presidenta del partido Demócratas, Ximena Rincón, compartió sus inquietudes y perspectivas sobre el camino que se está trazando en el Consejo Constitucional de la mano de la mayoría del Partido Republicano. La legisladora, vocera de lo que fue la “Centroizquierda por el Rechazo” en el proceso anterior, se mostró preocupada pero a la vez esperanzada en lograr un texto constitucional que acoja a todos los chilenos, depositando su fe en el rol de Chile Vamos y de la Comisión Experta.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, la senadora Rincón comenzó destacando la importancia de este nuevo proceso, enfatizando que “no nos jugamos una elección presidencial ni un programa de Gobierno, sino que el país tenga una Carta Fundamental que nos pueda albergar a todos”. Pese a expresar sus preocupaciones, la parlamentaria hizo referencia a las palabras de la expresidenta Michelle Bachelet, manifestando que es “rehén de la esperanza”.

“Chile Vamos tiene un rol muy importante”

La lideresa de Demócratas reconoció que el anteproyecto elaborado por la Comisión Experta se alinea con los 12 bordes, pero hizo un llamado a los consejeros electos y a la oposición en el Consejo a construir un texto consensuado que evite que el proceso termine en un callejón sin salida. En este sentido, subrayó el papel crucial de Chile Vamos, instándolos a jugar su rol sin cálculos ni apuestas, ya que su decisión será clave.

“Chile Vamos tiene un rol muy importante, porque le da mayoría a republicanos para que las normas se puedan consolidar. Son y juegan un rol de bisagra que tienen que jugarlo sin cálculos y sin apuestas. Hay esperanza puesta en el rol de Chile Vamos. Su decisión es clave”, planteó.

Sin embargo, Rincón también recordó que esta es la tercera oportunidad para cambiar la Constitución, y remarcó que si se insiste en enfoques identitarios o partidistas, se corre el riesgo de un rechazo por parte de la ciudadanía.

“Chile Vamos tiene un rol que jugar y el Partido Republicano también. Pero si los republicanos insisten en algo identitario, si insisten en que esto es una propuesta de programa de gobierno, no está entendiendo nada de lo que el mandato constitucional le otorgó“, sentenció la senadora. No obstante, destacó la necesidad de encontrar un término medio en materias sensibles.

“Vamos a esperar el texto”

La senadora hizo hincapié en que Demócratas y Amarillos no aprobarán cualquier texto y que su decisión dependerá de si el texto final realmente representa “la casa” para todos los chilenos.

“Al igual que la oportunidad anterior, como Demócratas, vamos a esperar el texto, que se termine todo el proceso, porque no solo estamos ante la votación del pleno. Después viene la intervención de la Comisión Experta y las comisiones mixtas. Hay todavía camino que recorrer. Nuestra opción, de la Centroizquierda por el Rechazo, va a depender del texto que se presente al país y no tendremos duda en manifestar nuestra opinión si el texto no logra ser la casa para todos”, declaró la timonel del partido fundado por exmilitantes del Partido Demócrata Cristiano (DC), Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Radical.

Rincón también se refirió a los temas sensibles, como la protección de la vida del no nacido y la objeción de conciencia institucional —ambas impulsadas por el Partido Republicano y aprobadas en el Consejo Constitucional—, llamando a la claridad y rectificación en estos asuntos para evitar un rechazo del proceso constitucional completo. Explicó: “Espero que en lo que queda este tipo de cosas se aclaren y se rectifiquen, porque si no el camino al voto ‘En Contra’ va a ser inevitable y creo que el país no se merece que termine el proceso de esa manera”.

“Vamos a llamar a votar a favor o en contra, dependiendo de lo que este proceso le ofrezca a Chile. Estamos revisando. Vamos a hacer un proceso de conversación y de revisión de normas”, reiteró.

Cabe mencionar que, tal como fue en el pasado plebiscito del pasado 4 de septiembre de 2022, desde Demócratas y Amarillos advirtieron que podrían votar por la opción ‘En Contra’ en caso que no exista “moderación” al interior del Consejo Constitucional.

“Tenemos que resolver qué ocurre con Codelco”

Finalmente, Ximena Rincón destacó la urgencia de abordar los desafíos económicos, de seguridad y de salud que enfrenta Chile, independientemente de la resolución del proceso constitucional, y enfatizó la importancia de aclarar asuntos pendientes, como el rol de Codelco en la economía nacional, ad portas de la discusión del Presupuesto 2024.

Esta última, dijo, “va a ser una discusión compleja, porque tenemos temas que no se han aclarado como el tema de las platas públicas, que es uno de los temas, pero no es el único. Tenemos el tema de Codelco. Tenemos que resolver qué ocurre con Codelco, que acumula varios cuestionamientos de gestión y productividad, cuando vemos además que se le entrega el litio a la cuprífera estatal mientras se crea una nueva institucionalidad en la materia. Uno dice, cuidado, por qué se le pasa esto a Codelco si no tiene buenos números ni buena gestión. Y algunos expertos dicen que producir cátodos va a ser más caro que el valor que se obtenga por esos catados”.

“Estamos metidos en un zapato chino y pareciera que nadie lo ve. Codelco es el gran sostenedor del presupuesto de la nación o lo era en el pasado”, concluyó.