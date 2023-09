El misterio acerca del paradero de los líderes del Tren de Aragua y la embestida venezolana

Durante más de una década, el Tren de Aragua operó con completa impunidad desde el penal de Tocorón, hasta que hace una semana el gobierno de Nicolás Maduro decidió intervenirlo, mostrando como un éxito el operativo, en el cual participaron 11 mil efectivos militares y policiales, según lo informado por las autoridades.

Sin embargo, no fue capturado el líder máximo de la organización criminal, Héctor “Niño” Guerrero, ni ninguno de sus lugartenientes. Todos habían salido antes (algunas versiones incluso hablan de días) por medio de túneles, aunque también es perfectamente factible que lo hicieran caminando, dado que ellos controlaban incluso los accesos de la cárcel, en connivencia con los guardias allí apostados.

En efecto, el Tren de Aragua se originó a inicios de la década pasada en la cárcel de Tocorón, justo cuando asumía (en 2012) como gobernador de ese Estado el abogado de padres sirios Tareck el Aissami, alguien que se definía así mismo en su cuenta de Twitter como “chavista radical”.

Fue, además, el impulsor de una de las medidas más polémicas adoptadas por el gobierno de Nicolás Maduro: la instalación de las llamadas “zonas de paz”; es decir, lugares en los cuales se prohibió la actuación de las fuerzas de orden y seguridad. Una de ellas fue el barrio de San Vicente (en Maracay), que se convirtió en el centro de operaciones extramuros de la banda, a tal punto que en 2015 debió ser intervenido por la policía, en un operativo que dejó varios muertos. De hecho, entre ellos supuestamente estaban los líderes del Tren de Aragua: Guerrero, “John Petrica” y “Larry Changa”, cuyo nombre verdadero es Larry Amaury Alvarez Núñez. Sin embargo, ninguno de ellos había fallecido. Al contrario: la operación solo terminó fortaleciendo al grupo y tres años más tarde “Larry Changa” aterrizaba en Santiago, donde vivió hasta inicios de 2022, con su nombre real, como ya informóEl Mostrador,

Si bien nadie ha probado un vínculo directo entre El Aissami y el Tren de Aragua, es un hecho que este eclosionó y se afianzó mientras el primero fue gobernador, y por ello siempre se le ha mencionado como un aliado de dicha organización. Ante ello, fuentes investigativas chilenas aseguran que una de las tesis que se baraja respecto del sorpresivo embate en contra del penal de Tocorón es que se trata, en realidad, de un ataque en contra del último bastión de apoyo que le iba quedando a El Aissami, el que luego de llegar a ser uno de los hombres más poderosos de Venezuela, hace seis meses cayó en desgracia, a tal punto que hoy incluso se desconoce su paradero.

Desde 2015 que El Aissami era objeto de acusaciones de todo tipo: desde vínculos con grandes envíos de drogas al extranjero hasta tener vínculos con el grupo terrorista iraní Hezbolláh, pero el gobierno de Nicolás Maduro no solo lo blindó, sino que lo siguió apoyando: en 2017 fue nombrado vicepresidente del país y en 2018 quedó a cargo del ministerio de Industria. Luego de ello asumió como ministro del Petróleo.

En el intertanto, en Estados Unidos fue puesto en la lista de los más buscados, acusado de traficar más de una tonelada de drogas hacia ese país, y además fue acusado de lavado de activos. En 2019 las autoridades norteamericanas emitieron una orden de detención en su contra y fue además sindicado como integrante del cartel de los Soles, uno de los grupos narco más importantes de Venezuela.

En marzo de este año varios miembros del círculo cercano a El Aissami fueron detenidos, acusados de haber sustraído cerca de 3.500 millones de dólares de las arcas fiscales. El todopoderoso abogado renunció el mismo día de las detenciones y desde entonces nadie sabe donde está. Las especulaciones lo sitúan en Estados Unidos, declarando contra su exjefe, hasta en las mazmorras del Servicio de Inteligencia en Caracas, pero nadie lo sabe a ciencia cierta.

Lo que sí sería claro, aseguran fuentes chilenas a El Mostrador, es que el golpe al Tren de Aragua busca terminar con cualquier posible aliado del defenestrado ministro.

El cientista político venezolano Gustavo Azócar, de hecho, formuló la idea públicamente en su cuenta de Twitter, en la cual, junto con recordar que el asalto contra el penal se produjo seis meses exactos desde la desaparición del exgobernador, hay una pregunta obligada al respecto: “¿La toma de la cárcel de Tocorón y la huida del pran conocido como ‘El niño’ Guerrero (amigo de El Aissami) guarda algún tipo de relación con la batalla que el gobierno de Maduro inició a comienzos de 2023 con todos aquellos personajes vinculados a Tareck El Aissami? ¿O es pura y mera coincidencia?”

Un desafío al Estado

Consultado al respecto el analista político y académico de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzman, señaló que a su gusto el tema de fondo era que el Tren de Aragua se estaba convirtiendo en un riesgo para la hegemonía del Estado y, por ende, para Maduro. En dicho contexto, señala que además se trataba de un grupo que necesitaba de un líder de otra entidad (además del “Niño” Guerrero) “y ese líder podía ser Tareck, a mí me hace sentido”.

En el mismo orden, puntualiza que “yo creo que lo principal es que el Tren de Aragua se empezó a transformar en un poder fáctico de tal magnitud, que empezaba a colocar en cuestionamiento el control social del gobierno de Maduro en Venezuela. Entonces, lo que hacen al entrar a la cárcel de Tocorón para poder neutralizarlo es demostrar quién tiene el poder: es llamativo que sean 11 mil soldados o policías en un despliegue impresionante, y eso significa que hay un poder que es capaz de poder“.

En otras palabras, explicó el especialista, la organización criminal se estaba convirtiendo en “un contrapeso al poder de Maduro, yo creo que ahí hay un tema, y eso está claramente en el contexto de lo que hizo también con Tareck”.

¿Dónde están?

Ayer, tanto la PDI como Carabineros emitieron alertas a nivel nacional, luego de que la Interpol emitiera una difusión roja internacional respecto de “Niño” Guerrero y sus lugartenientes. Sin embargo, no solo no existen antecedentes objetivos que permitan situarlo a él, a “Larry Changa” o incluso a Tareck el Aissami en Chile o en cualquier otro país, pero una opción ha ido tomando fuerza en las últimas horas es Brasil, dado no solo el gran tamaño del país, sino por los estrechos vínculos del Tren de Aragua con el Primer Comando de la Capital (PCC), grupo también de origen carcelario que controla la mayoría de las favelas en Sao Paulo y que, además, posee una importante presencia en Paraguay y otros países, incluido Chile.

Las mismas fuentes indicaron, además, que si “Niño” Guerrero no logra asentarse en algún lado y seguir dando instrucciones como siempre lo ha hecho (enviando mensajes de audio por whatsapp a sus subordinados), en cualquier momento va a estallar una guerra entre las distintas facciones del Tren de Aragua, en orden a quedarse con la dirección de dicha organización criminal.