Exsenador Walker afirma que texto de la Convención Constitucional era “muchísimo peor” que el actual

Ignacio Walker, abogado y doctor en ciencias políticas, ex presidente y ex militante de la DC, excanciller y exsenador, votó en contra del proyecto de la extinta Convención Constitucional y formó parte de la denominada “Centroizquierda por el Rechazo”. Lo hizo debido a que, en su opinión, ese texto era “realmente pésimo” y “muchísimo peor” que el actual, el cual fue recientemente despachado por el Consejo Constitucional —dominado por el Partido Republicano—.

Cabe mencionar que los consejeros concluyeron la etapa de votación de las enmiendas de la propuesta de nueva Constitución y enviaron la propuesta a la Comisión Experta para su revisión. A partir del 7 de octubre, los comisionados expertos –24 que fueron elegidos por el Parlamento– tendrán cinco días para proponer modificaciones a la propuesta recién aprobada y, posteriormente, las indicaciones se someterán de nuevo al Pleno del Consejo.

De cara al plebiscito de salida del 17 de diciembre, las últimas encuestas señalan que los detractores del texto están aumentando y que una mayoría de los chilenos se inclina por votar “En contra”, tal y como hicieron hace un año con la primera propuesta de Carta Magna elaborada por la Convención Constitucional.

Sin embargo, según el exsenador Walker, hay un 80% de la propuesta que es “muy razonable”, por lo que hizo un llamado ante el porcentaje restante. “Como no vamos a hacer el esfuerzo para despejar estos temas, estos ripios y tratar de que finalmente después de años y décadas, ahora que hemos conmemorado 50 años del Golpe Militar, como no nos vamos a poder dar un regalo como país de tener una Constitución que sea un traje a la medida de la nación chilena y no de una parte, que no sea una Constitución partisana”, dijo en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Ignacio Walker aseguró que lo que propuso la fallida Convención fue una Constitución “partisana” y espera que el actual “ojalá que no lo sea”. Dijo tener confianza que en 30 días, hasta el 7 de noviembre, “podamos llegar a un acuerdo”.

El exparlamentario democratacristiano aseguró que hay normas aprobadas en el Consejo Constitucional que se pueden modificar en la siguiente etapa previa al plebiscito. “Tomemos el tema del derecho a vida, de la mujer, en fin. Esto es muy sencillo, al final. No podemos hacernos trampa en solitario, a propósito de borrar con el codo lo que s escribe con la mano”, sentenció. Y sostuvo que es partidario de mantener exactamente la definición de la actual Constitución, es decir, por ejemplo, de garantizar el derecho a la vida del “que” está por nacer y no del “quien” que propuso el Partido Republicano.

En pensiones, además, dijo que con proponer la propiedad de las cotizaciones que plantea el Consejo, “los proyectos de Bachelet, Piñera y Boric serían inconstitucionales”

Walker espera que Chile Vamos logre despejar estos puntos de conflicto y logre “convencer” al Partido Republicano de cambiarlos.

Viaje del Presidente Boric a China y presencia de ministra Vallejo

En su rol de excanciller, Ignacio Walker también se refirió al viaje del Presidente Gabriel Boric a China, anuncio que ha estado marcado tanto por los dichos del Mandatario sobre la situación de los derechos humanos en el país asiático como por la presencia confirmada de la ministra Camila Vallejo.

“Esta visita es muy importante para Chile, porque China tiene un interés estratégico para nuestro país”, señaló Walker, remarcando que el 30% de todas las exportaciones del país van hacia el gigante asiático y que el intercambio comercial entre Chile y China hace 18 años era de 5 mil millones de dólares mientras que ahora son cerca de 50 mil millones de dólares.

El exministro reconoció que el Presidente Boric ha tenido una “coherencia” en materia de derechos humanos de la política exterior chilena “muy grande”. Además, ante el hecho de que vaya o no vaya la ministra Vallejo, “dejemos que el Presidente de la República decida quien está en la lista que integra la delegación de Chile a China”.

“Ella (Vallejo) es parte del comité político, militante del partido comunista, y recordemos que China es un país comunista. Por lo tanto, aquí se ha hecho una tormenta en un vaso de agua”, declaró.

La próxima semana —del 12 al 20 de octubre— es el viaje del Presidente Gabriel Boric a China, para ser parte del tercer Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, al que se ha confirmado la presencia de la vocera de gobierno, Camila Vallejo, generando críticas. Desde la oposición apuntan a que la secretaria de Estado debiera estar en el país ante la ausencia del Mandatario o un supuesto intento por “posicionarla” como futura candidata presidencial. Al respecto, Vallejo indicó que “la delegación, como lo ha dicho el canciller, tiene mucho que ver con la importancia estratégica que tiene China para Chile“. En ese contexto, explicó que “el Presidente me ha pedido ir como miembro del comité político por lo que significa eso para China, que asista un ministro de Estado del comité político. Así que vamos a cumplir la tarea que el presidente nos ha señalado”, cerró.