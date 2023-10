Marinovic en contra: “hay principios que están pasados a llevar en el texto”

“Es un error decir que con el ‘A favor’ esto se cierra. La izquierda no lo permitirá”, señaló la licenciada en Filosofía, columnista y exconvencional, Teresa Marinovic en El Mercurio. Por eso ella fijó su posición ‘En contra’. Aunque aclara que su postura no es igual que votar como la “izquierda más radical”, el problema de la propuesta son los temas que están mal y que contaminan todo el resto”.

Se refiere a que “hay cosas que son serias, principios muy fundamentales para la cultura occidental, para la República, que están pasados a llevar en el texto del que estamos hablando. Son graves y son parte de la agenda de la izquierda radical. Por ejemplo, ¿qué significa derechos sexuales y reproductivos? Porque no significa el derecho a la integridad física, aunque parece. No, va en la línea de la ideología de género y del aborto. Es como lo que conocimos (durante la Convención) respecto del precio justo. Suena súper bien de entrada. Entonces, creo que para entender este texto constitucional hay que saber derecho constitucional, pero también hay que entender de filosofía política y haber leído y conocido cuáles son las expresiones a través de las cuales se materializan ciertos principios que con muy fundamentales para la izquierda radical. Y yo creo que ese trabajo no lo han hecho, lo han pasado por alto. Entonces, tengo una queja respecto del trabajo tanto de los expertos como de los consejeros”.

Tiene las mismas aprensiones sobre la paridad. “Eso lo que hace es reconocer una dialéctica de oprimido-opresor con que suele describir el feminismo la relación entre hombre y mujeres (…) cuando reconoces esa dialéctica, abres la puerta para que eso se extienda a miles de otros grupos y para que el Estado intervenga en la vida privada o en el ámbito del mundo privado”, agrega.

Sobre Evelyn Matthei, que hace poco cambió su “En Contra” por un “A Favor” del texto constitucional, es tajante. “Los cambios de opinión en Evelyn Matthei no constituyen ningún cambio. El cambio de opinión en ella es una constante. No me sorprende”.