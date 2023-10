Jouannet evade definición ante plebiscito pero destaca 12 bordes como fundamentos de la democracia

El diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, evitó referirse a la postura que tomará su partido -considerando que en el anterior proceso constitucional estuvieron apoyando a la opción “Rechazo”- pero destacó 12 bordes de la actual propuesta como fundamentos de la democracia.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Jouannet deslizó inicialmente que esta propuesta constitucional no es una que una completamente al país, pero que los 12 bordes son “un gran avance” porque “son los elementos fundantes de una democracia. La democracia no es más o menos semi-democracia. La democracia es democracia, no existe la semi-democracia. Entonces, tú tienes democracia y tienes no democracia”.

“Estos doce bordes -que Chile es un Estado Social de Derecho y respetar los emblemas patrios, entre otros- garantizaban una democracia de alta intensidad. Dicho eso, la construcción, de alguna manera regulaba la discusión, porque los que teníamos miedo también decían que aquí esto se ponía para cualquier parte”, agregó. Por lo mismo, no adelantó una posible postura de Amarillos en torno a este nuevo proceso constituyente, pero apuntó a un posible respaldo a la opción “A favor”, porque rescata “esos doce bordes, que son muy importantes”.

En cuanto a posibles críticas, Jouannet dijo que “hay cosas que efectivamente no deben estar en la Constitución. Pero hay que poner un contrapeso y yo si me sigo pronunciando, voy a empezar a pronunciarme sobre esto. Yo prefiero no pronunciarme sobre eso. Lo que sí creo es que aquí perdimos la oportunidad (…) una vez que fue la elección de los consejeros de que nos hubiéramos puesto a trabajar todos para que sacaran un texto consensuado como el de los expertos”.

Sobre la posibilidad de reformar el texto una vez que se apruebe, Jouannet nuevamente evitó el tema, porque a su juicio, “hay muchas materias. Vamos a tener que hablar en el parlamento porque lo que tenemos que hacer ahora si es que se aprueba (…) vamos a tener mucho trabajo los próximos dos años si se aprueba, mucho trabajo, porque en el fondo, hay mucha oportunidad también para mejorar, sin lugar a dudas, porque todo es mejorable, todo es perfectible porque la realidad va cambiando”.

En el mismo tono, Jouannet rechazó las críticas de que la propuesta constitucional era más afín con la centro derecha -como lo plantearon distintos consejeros, como Luis Silva- y dijo que si alguien apoya la propuesta, no significa que sea de derecha.

“Yo invito a quien quiera a un debate ideológico de izquierda y de derecha. Los Amarillos creemos en la defensa de los derechos humanos aquí y en la quebrada del ají. ¿Somos de izquierda por eso? No, somos Amarillos. Creemos también en la posibilidad de emprendimiento, en que la gente tenga la posibilidad de emprendimiento. ¿Somos de derecha por eso?”, cuestionó.

“Yo me he jugado por el tema de la seguridad hace muchos años, en la Araucanía y acá. Yo creo que la seguridad afecta fundamentalmente a la gente más carenciada porque es justamente la que más sufre de la violencia y de la delincuencia. ¿Soy de derecha por eso? No. Yo diría que soy Amarillo porque en el fondo creo que esos son los grandes temas de la sociedad. Soy una persona internacionalista. Yo creo que por ejemplo el tema de los migrantes no es un tema baladí que tengamos que tratar así, blanco y negro. No es blanco y negro el tema de los migrantes. ¿Soy por eso de izquierda? No, soy amarillo”, cerró.

¿Cuáles son las 12 bases?

Las 12 bases o bordes que se acordaron son los siguientes: