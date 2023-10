Rectora Elisa Araya y crisis educacional en Atacama: sin recursos, se “alarga la muerte”

La rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Elisa Araya, se refirió a lo que ocurre en la región de Atacama, donde actualmente hay 46 establecimientos del SLEP Atacama en paro, mientras que 14 centros educativos están realizando clases.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la doctora en Ciencias de la Educación hizo una reflexión crítica sobre “lo que ha pasado con los servicios locales, porque si usted tiene municipios que tienen pocas competencias técnicas para hacerse cargo de la educación, colegios, profesores, incluso la comunidad en su conjunto y los estudiantes han luchado mucho durante estas últimas décadas por desmunicipalizar”.

“Era porque justamente los municipios parecían no tener ni los recursos ni las capacidades técnicas para hacerse cargo de las escuelas y liceos”, añadió.

“Usted lo que hace es crear estos servicios locales, pero finalmente lo que hace es agregar, porque cuando tienes municipios que están debilitados, no están financiando, no alcanzan a financiar la educación y usted lo junta, lo que hace es juntar pobreza. Si no genera realmente una política que incentive a fortalecer y a que los mejores profesores, los mejores técnicos, los mejores administradores públicos, usted no va a generar la fortaleza en el sistema que se necesita”, agregó.

Sobre lo que ocurre en Atacama, dijo que esto no está ocurriendo, “porque otra vez lo que hemos hecho es generar políticas que responden a problemas reales, pero sin generar la musculatura que el sistema necesita. Y el sistema necesita ser mejor financiado, tener incentivos para que las personas con competencias y capacidades se hagan cargo del sistema y no terminen debilitando, porque cuando usted dice vamos a tener un sistema público de educación y no pone recursos ahí, lo que usted hace es alargar la muerte”.