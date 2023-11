Andrés Celis a contramano de RN sobre Crispi: “Fue una presentación bastante correcta”

El panorama fue el esperado. Luego de que Miguel Crispi (RD), jefe de asesores del Segundo Piso, asistiera ayer en la mañana a la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara sobre el caso Convenios, fue ampliamente criticado por la oposición y juzgaron malamente sus declaraciones. Básicamente dudaron de sus palabras y creen que Crispi no despejó del todo las dudas. Sin embargo, hubo un parlamentario que declaró a contramano de lo anterior: el RN Andrés Celis. Para el parlamentario, Crispi hizo un buen trabajo: “Creo que fue una presentación bastante correcta”, dijo.

La citación del jefe de los asesores del Presidente Gabriel Boric a la CEI contenía en sí misma un alto interés, pues nunca antes había asistido esa autoridad a dicha instancia de manera presencial. De hecho, esa razón fue la que esgrimió Crispi respecto a su no comparecencia ante la comisión las dos veces anteriores: “Mi principal responsabilidad es con el Presidente de la República. Hay un espacio que yo debo cuidar con mi jefe de mantener cierta reserva”.

Sin embargo, el principal foco de tensión estaba en cómo las declaraciones del RD podían vincular al Presidente Boric con el caso Democracia Viva y, en particular, la fecha exacta en la que el Mandatario se habría enterado del escándalo. Tras ser consultado al respecto, Crispi respondió que “el Presidente de la República se enteró el día 16 de junio” –mismo día en que el medio Timeline de Antofagasta publicó la noticia–, y sobre él, en su calidad de jefe de asesores, dijo: “Tomé conocimiento de un rumor el día 7 de junio”.

Crispi, con este “rumor” en sus manos, reveló que derivó los antecedentes a la ahora exsubsecretaria de Vivienda y Urbanismo Tatiana Rojas (RD): “Le digo a la subsecretaria que tome el caso, que lo investigue”, señaló.

“Nos parece, a lo menos, negligente el actuar de Miguel Crispi cuando señala que 10 días antes de que se hiciera público el caso Democracia Viva él ya tenía antecedentes al respecto y no hizo nada, más que preguntarle a una subsecretaria”, dijo el diputado UDI y miembro de la comisión, Juan Antonio Coloma. Antes, en dicha instancia, Coloma ya había advertido que esa versión era “poco creíble”.

La diputada del Partido Republicano Chiara Barchiesi fue más allá: “Vemos que, más que querer ayudar a esclarecer los traspasos millonarios a las fundaciones pro Boric, la razón por la que vino Miguel Crispi es simplemente para evitar la sanción de la Contraloría”. Esto, a propósito de la no comparecencia del RD a la comisión en las oportunidades pasadas.

Para la diputada, la presentación generó más confusiones, esto –sostuvo– “porque el senador Latorre, en ese momento presidente de Revolución Democrática, dijo que ningún asesor del Presidente sabía. Pero Miguel Crispi hoy día nos dijo que él sí sabía. Y luego, habíamos visto noticias del Presidente Boric diciendo que sí sabía. Pero después salieron los ministros en defensa corporativa a decir que el Presidente no sabía. La verdad es que siguen quedando muchísimas dudas que el Gobierno no ha ayudado a esclarecer”.

Desde Renovación Nacional, incluso, elaboraron una carta para el Presidente. En ella, se le solicita al Mandatario que “se evalúe la continuidad del señor Crispi y se disponga una investigación para determinar si hubo una infracción de deberes legales”.

Además, cuestionan la forma en la que actuó el jefe de asesores: “¿Por qué el máximo asesor presidencial no puso en conocimiento del Presidente de la República el que se ha transformado en el mayor escándalo de corrupción de los últimos años?”. Sobre esto, agregaron que Crispi “prefirió manejar el asunto con la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, coincidentemente, también militante del partido político Revolución Democrática”. La misiva lleva la firma de dos diputados de Renovación Nacional: José Miguel Castro, presidente de la CEI, y Juan Carlos Beltrán.

Sin embargo, otro diputado del partido, Andrés Celis, quien no forma parte de la señalada comisión, pero que sí asistió a la instancia, apareció rápidamente a mostrar su conformidad con lo declarado por el jefe de asesores del Segundo Piso.

“Creo que Miguel Crispi solamente erró en no haber venido cuando se le invitó o citó por primera vez, porque según mi parecer despejó toda duda en cuanto a su participación. El documento que en definitiva él validó venía del anterior Gobierno, es decir, solamente él certificó que se cumpliera con los requisitos que establece la ley, y si el trabajo no se hizo, bueno, tendrán que responder aquellas personas, en este caso aquella fundación, que no hizo lo que correspondía”, dijo el parlamentario.

Además, Celis agregó que se fue “con la sensación que no hay nada que ocultar desde el punto de vista administrativo o desde el punto de vista de su rol como exsubdere. Creo que fue una presentación bastante correcta”, afirmó. Según el diputado RN, a Crispi “se le vio muy tranquilo, y en la parte penal, bueno, seré en los tribunales que él tendrá que responder, pero yo al menos vi que no tiene nada que esconder y lo vi muy, muy seguro.”

Esa tesis es la que se maneja en La Moneda. Hay tranquilidad con las declaraciones del jefe de asesores del Segundo Piso, y el hecho de que tomara conocimiento de “un rumor” 9 días antes de que el Presidente se enterara, no implica una negligencia. La ministra vocera, Camila Vallejo, incluso declaró que “las informaciones que llegan al Gobierno, a los equipos de asesores, todos los días, de distintas materias, son millones. ¿Y qué es lo que hacen los equipos siempre? Es tomar información, preguntar más, considerar más elementos para que luego se tomen decisiones. Eso es natural y normal”, afirmó.

Al interior de Renovación Nacional, además, comentan que efectivamente Crispi hizo un buen desempeño en la comisión en términos políticos y que la vehemencia de las declaraciones opositoras no son tan graves como las que en verdad se muestran. Ahora bien, creen que el hecho de haber calificado los antecedentes como “rumor” fue un error.