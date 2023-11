Beatriz Hevia se roba los micrófonos y causa indignación en entrega de propuesta constitucional

El Consejo Constitucional, que redactó una nueva propuesta de Carta Magna entregó este martes -de la mano de su presidenta, la militante del Partido Republicano Beatriz Hevia- su texto definitivo al Presidente Gabriel Boric, en un acto protocolar que culmina el segundo proceso constituyente del país, de cara al plebiscito con voto obligatorio del 17 de diciembre.

Molestia en Chile Vamos y en el oficialismo

Las palabras de la presidenta del Consejo Constitucional, sin embargo, generaron indignación en parte de Chile Vamos, desde donde se han alineado con el Partido Republicano para votar a favor de la propuesta de nueva Constitución.

La indignación de Chile Vamos surge por los constantes emplazamientos de la militante del Partido Republicano al Presidente Gabriel Boric precisamente en un “acto republicano”. Además, considerando que la propuesta contó con el voto en contra de todo el bloque oficialista en el Consejo Constitucional, Hevia declaró que “hemos llegado a acuerdos que también reflejan la diversidad de voces y perspectivas que conforman nuestra querido país”.

Además, su discurso fue mucho más extenso que el del Mandatario y previo a saludar a las autoridades, comenzó un minuto de silencio por el incendio ocurrido la noche del 6 de noviembre en Coronel, donde 14 personas de nacionalidad venezolana fallecieron, incluyendo a menores de edad. A esto se suma que Hevia no agradeció a su ahora excolega, el vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle (PPD), sino hasta el final de la ceremonia.

Si bien agradeció a todos consejeros en general, en su discurso, destacó “su trabajo incansable”, aunque lamentó que “los muchos puntos de acuerdo que existieron, en todas las etapas, no se hayan reflejado después en las votaciones o en las opiniones de cara a los ciudadanos“. Así todo, a Beatriz Hevia le parece que el texto constituye “un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se lucha por el bien común”.

Tras la ceremonia de cierre del Consejo Constitucional, el ahora exconsejero de Convergencia Social (CS), Yerko Ljubetic, criticó el discurso pronunciado por la presidenta de la instancia, Beatriz Hevia. A su juicio, la republicana “se abanderizó con una posición, cosa que rompe la tradición con los presidentes, y nos habló de una propuesta que no es la que conocemos, nos habla de una propuesta que nos habla de diversidad, pluralidad, y esta es una propuesta que no une, que no se hace cargo de demandas de ciudadanía”. En ese sentido, Ljubetic declaró estar “muy confiado” de que la ciudadanía se pronunciará mayoritariamente por la opción “En contra” en el plebiscito de salida.

Quien también criticó el discurso de la consejera Hevia fue el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), a quien le pareció “curioso” el discurso de la presidenta del Consejo Constitucional, “sobre todo con una intención un poquito más política, creo que este no era el momento de generar una crítica política, velada además al Presidente”.

“El Presidente estuvo muy bien al no enganchar en esta discusión, él sí tuvo un tono más republicano, de convergencia y de lograr acuerdos. Ojalá esta sea la actitud permanente del Presidente de la República, si hubiésemos tenido desde el principio un Presidente con esta convocatoria probablemente hubiésemos tenido un proceso más rico incluso antes”, señaló el líder de la Cámara.

“hacerlo en el contexto republicano me parece que es un poquito excesivo, aludiendo además a la necesidad de actuar inmediatamente, me parece que ahí hay una alusión directa al gobierno”, manifestó el diputado Cifuentes.

Por su parte, la ahora exconsejera María Pardo Vergara (CS) señaló que “balance del discurso de Beatriz Hevia: propagandístico, provocador, divisivo y polarizador. ¿Qué significa que una Constitución sea para los ‘verdaderos chilenos’?”.

Los defensores del texto argumentan que garantiza “libertad” y “seguridad” y da “certezas económicas y jurídicas” al país, mientras que sus críticos lo tachan de “partisano” y dicen que perpetúa el modelo neoliberal que instaló la Constitución actual, vigente desde la dictadura (1973-1990) y reformada decenas de veces en democracia.

Hasta ahora, las principales fuerzas del oficialismo como el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista ya anunciaron su voto en contra del nuevo articulado. Para esta tarde se espera la decisión de la Democracia Cristiana, otro de los colectivos de peso en el país.

Fin del nuevo proceso

Este es el segundo proceso constitucional que vive Chile, tras el que concluyó en septiembre de 2022 con un contundente rechazo del electorado a un proyecto escrito por una convención izquierdista.

Si la propuesta finalmente se rechaza en diciembre, seguirá vigente la actual Constitución, que ha sido reformada en democracia pero es cuestionada por su origen dictatorial. El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ya ha adelantado que no impulsará un tercer proceso.

“Ahora que el trabajo del Consejo Constitucional ha concluido y tenemos una segunda propuesta de Constitución, se abre el tiempo definitivo de los ciudadanos que tendrán que decidir de qué manera este texto permitirá abordar los grandes temas de Chile”, dijo el Mandatario tras recibir el documento, sin dar señales sobre la postura del Gobierno a la espera del referéndum.

La propuesta, aprobada hace una semana por la derecha del Partido Republicano (22 escaños de 50) y Chile Vamos (11 escaños) y rechazada por los 17 consejeros de la izquierda oficialista, tiene altas probabilidades de ser descartada en las urnas, según todas las encuestas, aunque la diferencia se estrecha semana a semana.

La ceremonia, marcada por la sobriedad que ha regido a lo largo de este segundo intento constitucional, finalizó con la firma del Presidente Boric, junto a los ministros Carolina Tohá (Interior) y Álvaro Elizalde (Segpres), del decreto que convoca la votación del próximo mes.

Boric recalcó su “responsabilidad” de que la ciudadanía “pueda expresarse con plena libertad” en esa elección, lo que –dijo– implica generar las condiciones de un proceso electoral “inobjetable y expedito” y que los electores “cuenten con la información necesaria para poder tomar una decisión seria y responsable”.

“Nuestra principal responsabilidad como gobierno y la mía en particular como Presidente de la República y de todos los chilenos y chilenas es que la ciudadanía pueda expresarse con plena libertad en el plebiscito del 17 de diciembre”, remarcó el Jefe de Estado.

“Sabemos que las constituciones no solucionan los problemas inmediatos, pero debiesen dar un marco para que aquello suceda a través de la política pública”, agregó el Presidente Boric, junto con sentenciar que “cuando logramos acuerdos amplios nos va mejor como país”.

“Los chilenos tendrán que definir si esta propuesta nos une”, cerró.