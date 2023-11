Exministra Adriana Delpiano: paro de profesores en Atacama “va en contra del derecho a la educación”

La exministra de Educación del gobierno de Bachelet, Adriana Delpiano (PPD), abordó la crisis que mantiene sin clases a cerca de 30 mil estudiantes de la Región de Atacama, reconociendo que existen problemas en uno de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) del norte, pero señalando que la prolongación del paro que llevan adelante los profesores no se justifica.

“Yo diría que no, de ninguna manera”, respondió la exjefa del Mineduc, consultada por Mirna Schindler sobre la justificación del paro, en un nuevo capítulo de Al Pan Pan. Sin embargo, Adriana Delpiano consideró que estuvo bien que los profesores hicieran “una alerta ante una situación compleja en un momento determinado”.

La exministra Delpiano explicó que en Atacama hay dos SLEP en funcionamiento, uno en el sur en la zona de Huasco y otro al norte en Copiapó. “En Huasco, no hemos tenido ningún problema, están funcionando, están poniéndole el hombro los profesores, no se han ido a paro, etcétera”, comentó. No obstante, cuestionó si el problema es el sistema o la gestión.

“Y aquí hay un tema multidimensional, o sea, tiene distintas causales”, argumentó la también ministra de los gobiernos de Lagos y Frei Ruiz-Tagle. “Uno, sin lugar a dudas, es que esta prolongación de un paro claramente no se justifica, es un tema que va directamente en contra de las posibilidades del derecho a la educación de los niños de esa zona“, sentenció.

La extitular de Educación defendió la creación de los SLEP, afirmando que la educación municipal “ya no daba para más”, y sosteniendo que “ya no hay vuelta atrás, porque los municipios no están preparados para esto”.

Los municipios, recalcó, “tenían deudas enormes con los profesores, siguen teniéndola, pero se hizo una política que fuera de a poco, que fueran instalándose algunos pocos servicios locales con un consejo técnico de alto nivel que va entregando informes sobre la necesidad de mejoras”.

Delpiano recordó que el año 2021 se realizó un informe que fue entregado al entonces presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, “yo no voy a juzgar las razones, porque efectivamente estábamos saliendo de pandemia, pero no se tomó todo lo en serio que se debía haber tomado“, criticó.

Además, señaló que el 2022 se entregó un nuevo informe, porque el objetivo es entregar informes anuales, y bueno, concluyó la exministra Delpiano, “ahí está, para que se tomen las medidas del caso y una de las cuales, sin lugar a duda, es el tema de la mejora de la infraestructura”.

Cabe mencionar que la paralización que ya se extiende por dos meses se debe a la demanda de los profesores y las comunidades educativas por mejorar las condiciones de los establecimientos y los insumos necesarios para la realización de las clases.

Los profesores acusan incumplimiento de plazos presentados por el Gobierno y anunciaron un viaje a Santiago.