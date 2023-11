Exministro Felipe Bulnes y su cuñado formalizados por lesiones graves contra empresario Jonás Gómez

El Juzgado de Garantía de La Ligua formalizó, por el delito de lesiones graves, al exministro de Justicia y Educación, así como embajador de Chile en Estados Unidos (en el primer Gobierno de Sebastián Piñera) y exrepresentante chileno en el litigio con Bolivia ante el Tribunal de La Haya, Felipe Bulnes Serrano (RN), acusado de haber golpeado al empresario Jonás Gómez Pacheco, en un restaurante de Zapallar, en febrero de este año. Además, fue formalizado por el mismo delito el ingeniero Marcelo de Moras, hermano de la animadora de televisión Carolina de Moras y cuñado de Bulnes.

El tribunal decretó, tanto para Bulnes como para de Moras, la prohibición de acercarse a la víctima. Además, se estableció un plazo de 60 días de investigación en el caso.

La magistrada Margarita Riquelme Clavería acogió la solicitud del Ministerio Público y precisó que “atendida la formalización que permite decretar cualquier medida cautelar personal, en este caso, solamente respecto al artículo 155 letra G, tendrán prohibición de acercarse a la víctima a su domicilio (…), estableciéndose un radio de protección de 200 metros”.

Asimismo, si bien ya hay plazo para la investigación, también se accedió a la petición de salida alternativa propuesta por Fiscalía, fijando una audiencia de suspensión condicional para el 29 de diciembre.

El fiscal adjunto de La Ligua, Mauricio Díaz, señaló que se va a promover la realización de esta audiencia que fue fijada y “también se podría explorar algún otro tipo de acercamiento entre las partes”, tanto para realizar nuevas diligencias como también, eventualmente, “para acotar los términos precisos de esta salida alternativa que se está pretendiendo”.

“En principio hay germen de posibilidad, ambas partes manifestaron voluntad de acceder aquello”, añadió el persecutor.

Además y especialmente respecto a Felipe Bulnes, el fiscal Díaz sostuvo que “en el caso de que no se resuelva la causa el día de la audiencia fijada de suspensión condicional del procedimiento, subsidiariamente la defensa podría, eventualmente, ese mismo día plantear esta solicitud de sobreseimiento. Pero creemos que la causa va a resolverse anticipadamente bajo esta modalidad que planteamos nosotros“.

“Más que palabras a la orilla del mar”

Según la querella presentada en su contra por los abogados Miguel Schürmann y Alejandro Awad, el 13 de enero de 2023 la víctima, Jonás Gómez, fue al restaurante “César”, ubicado en la avenida La Rambla, en Zapallar, junto a su amigo Ignacio Pérez Walker, exsenador por Atacama (RN), la misma región donde radica parte importante de la fortuna de Gómez, en cuya disputa se encuentra el origen del incidente en medio del cual fue agredido por Bulnes.

El libelo indica que, cuando Gómez y Pérez terminaron de cenar, el último se acercó a una mesa cercana a saludar a dos comensales que se encontraban en ella, uno de los cuales era Bulnes y el otro De Moras.

Pérez presentó a Gómez a estos, pero –según la querella– en ese momento Bulnes levantó la voz, diciendo “yo a este huevón no lo saludo”, a lo que Gómez respondió que no era problema, “porque él no trataba con bandidos”. Acto seguido, siempre de acuerdo con el escrito, “Felipe Bulnes perdió súbita y bruscamente el control abalanzándose sobre don Jonás y dándole una embestida de tal magnitud que le hizo caer en la playa misma, la que está al menos a un metro y medio bajo la pasarela. Si bien don Jonás se fracturó la mano en ese acto, procuró incorporarse rápidamente. Sin embargo, al subir a la terraza de la cual fue arrojado, fue atacado por el segundo integrante de la mesa, quien lo derribó y le dio varios puñetazos en la cara y la cabeza”.

Al retirarse de allí, aseguran los abogados, “nuestro representado se dio cuenta que el dedo mayor de su mano derecha se encontraba desencajado y torcido hacia un lado, logrando ajustarlo con la ayuda de su acompañante. Luego de ello, y todavía choqueado, se dirigió a su hogar”. Al día siguiente, tras consultar a un médico, le diagnosticaron una luxación y fractura de la falange distal del dedo mayor de la mano, así como un hematoma en el ojo, lesión (la primera) de carácter grave.

No obstante, la defensa de Felipe Bulnes –asumida por Leonardo Battaglia y Cristian Muga, del estudio jurídico de Luis Ortiz Quiroga– asegura que las lesiones no fueron de carácter grave. Según declaró el exministro a la Fiscalía, como informó Cooperativa, “le dije al señor Pérez que no iba a saludar al señor Jonás Gómez. Esto fue tal cual, sin agregar ningún insulto hacia él ni nada parecido. Se lo dije muy tranquilamente, y buscando poner fin a este encuentro ya que no quería tener ninguna interacción con el señor Gómez. Conozco su carácter agresivo y me parecía muy raro que se acercara a mi mesa buscando un saludo dada la evidente animadversión que me tiene”.

Según su versión, ante eso “el señor Jonás Gómez responde a mi negativa de saludarlo diciendo que yo era un bandido, encarándome con su rostro lleno de ira y moviendo una de las sillas de mi mesa”. Además, Bulnes asegura que él no lo golpeó y que la lesión que Gómez sufrió en la mano ocurrió al impactar este contra un quitasol.

Sin embargo, el fiscal jefe de La Ligua no creyó esta versión y hoy debió imputar cargos por lesiones graves.