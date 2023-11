Marcos Barraza también cierra la puerta a otro proceso en el Gobierno de Gabriel Boric

Ex ministro de Planificación, ex convencional, figura clave en el PC y hoy jefe de gabinete de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. Marcos Barraza, uno de los principales articuladores de las izquierdas en el proceso constituyente anterior, sostiene que, como están las cosas hoy día, “no hay espacio, tras el plebiscito, para un nuevo proceso constituyente durante el Gobierno del Presidente Boric”, dice, en caso de que gano el En Contra.

Esta posición dentro del oficialismo no es novedosa. Fue el mismo Presidente Gabriel Boric quien cerró la puerta a otro proceso constituyente: “En la eventualidad de que fuera rechazado, yo por lo menos creo que durante nuestro gobierno, no habrían condiciones para llevar adelante un nuevo proceso”. Lo mismo mencionó la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo: “Difícilmente habrían condiciones para que en este Gobierno podamos iniciar y empujar un nuevo proceso”.

Hasta ahora, en el Partido Comunista esa posición tiene un matiz. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ante los dichos del Presidente y de la ministra, declaró: “No corresponde que los gobiernos que están en entredicho sean los que definan si los procesos constituyentes se hacen o no se hacen”.

Por otra parte, el Presidente del PC, Lautaro Carmona, ha evitado hablar de un tercer proceso y sobre los dichos del edil comunista sostuvo que “derecho a exponer y a opinar sobre las cosas de la vida tienen todos los líderes políticos, incluyendo a Daniel (…) Nosotros estamos concentrados en el 17, creemos que eso es lo primero”.

A pesar de que su diagnóstico de Carmona es similar al del Gobierno, el timonel comunista sostiene que el espacio para un tercer proceso es materia de debate. “Es difícil que alguien sostenga que en los dos años siguientes, que son años electorales en el plano territorial, municipal y regional, como presidencial y parlamentario, se vaya a poder instalar conviviendo con otro proceso electoral. Por tanto, el tema ya tiene una proyección de expectativa de debate”, dijo Carmona en la sede del PS tras reunirse con los otros líderes oficialistas.

Barraza, en entrevista con La Tercera, entregó una línea mucho más definitiva respecto a la imposibilidad de un tercer proceso y, con eso, una narrativa más cercana al Gobierno. Si bien sostuvo que “no se puede cerrar como una opción de futuro tener una nueva Constitución legítima de origen y de contenido, eso está siempre presente”, también explicó que no hay espacio para un tercer proceso en este gobierno. “Y ese es un dato de realidad”, agregó.

Para el ex ministro, independiente del resultado, “los énfasis tienen que estar puestos en resolver problemas acuciantes que tienen que ver con políticas públicas”. Ahora bien, Barraza si coincide con Carmona en tanto “Lo que pasa es que el día 17, efectivamente, es un hito en términos de la trayectoria que ha llevado el debate constitucional. Y el 18 de diciembre, dependiendo de cómo se den los resultados, hay que analizar el cuadro político”. No obstante, el comunista sostiene que “la ciudadanía tiene que tener la claridad de que el 18 de diciembre hay un reimpulso de las políticas sociales”.

No es novedad que Barraza votará en contra de la nueva propuesta de Constitución. Para él, el texto que se votará el 17 de diciembre “es fruto fruto de la imposición de republicanos en el Consejo Constitucional”. Más allá de eso, apunta a que es una Constitución que no revuelve los problemas del país: “Mi opinión es que es una Constitución mala, básicamente porque no resuelve los problemas sociales que el país tiene. Es una Constitución peligrosa, porque debilita los avances sociales que ya han existido. Claramente es una Constitución dañina”.