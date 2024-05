Alcaldesa de Ñuñoa por candidatura de Sebastián Sichel: “Nuestra hoja de ruta sigue intacta”

Sebastián Sichel, excandidato presidencial y exministro de Desarrollo Social y Familia, lanzó esta semana su candidatura a la alcaldía de Ñuñoa por Chile Vamos, con un “enfoque centrado en un proyecto inclusivo y de cambio”.

En un video difundido en sus redes sociales, el candidato expresó su compromiso con una gestión mejorada, mayor seguridad y la creación de múltiples oportunidades para la comunidad. Según consignó Sichel, la candidatura se levantó luego de dialogar con “decenas de vecinos de Ñuñoa, de sus expectativas, de sus sueños, de sus esperanzas por vivir en una comuna mejor”, además de haber conversado sobre “sus inseguridades, de sus miedos, del terror que tienen muchas veces de vivir en una crisis de inseguridad como la que está viviendo Chile”.

En el Newsletter de El Mostrador, +Política, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), se refirió a la posibilidad de que la derecha se vuelva a adjudicar el municipio tras la candidatura de Sebastián Sichel.

–¿Salió competencia para las municipales de octubre?

-Al margen de los nombres que surjan o puedan surgir, nuestra hoja de ruta sigue intacta. Estamos en un año bien simbólico para la comuna, porque acabamos de cumplir 130 años y estamos ejecutando proyectos importantes y emblemáticos en distintos puntos de Ñuñoa. Respecto al período eleccionario, que comienza a fines de septiembre, me gustaría que todos los candidatos estemos a la altura de las circunstancias, y debemos hacerlo cuidando un ambiente de respeto y amistad cívica también por los vecinos, que están cansados de la polarización artificial que no lleva a nada. También es importante hablarles con la verdad y conocimiento de la realidad comunal.

–¿Puede volver la derecha a gobernar un municipio químicamente frenteamplista?

-La derecha estuvo en el municipio 25 años y nuestro diagnóstico es que tuvieron una gestión deficiente y corrupta. Hoy tenemos un exalcalde condenado, otro con arresto domiciliario nocturno y exdirectores formalizados. Nosotros recibimos un municipio estancado, sin ninguna planificación, sin proyectos para enfrentar el boom inmobiliario que la misma derecha creó para Ñuñoa.

En estos tres años en la municipalidad hemos construido una relación de confianza con una comunidad que se sentía abandonada y, por la historia que arrastraba la municipalidad, no era una tarea sencilla, pero lo fuimos revirtiendo con trabajo en terreno, lo que se facilita por el hecho de que yo he vivido toda mi vida en Ñuñoa y conozco de cerca sus principales necesidades, por los años de trabajo que he desarrollado en la comuna.

–¿Cómo responderás a una candidatura de Sichel?

-Yo estoy cien por ciento enfocada en mi trabajo, que es avanzar en una buena gestión municipal con la mirada en las personas y no en las candidaturas. Ñuñoa es una de las comunas con mejor calidad de vida del país y seguiremos trabajando para que esa calidad de vida sea para todos los vecinos. Seguiré defendiendo nuestra vida de barrio, con inversión en seguridad para calles iluminadas y seguras, espacios para las familias mejor equipados, poniéndonos al día en infraestructura pública y de salud.