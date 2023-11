Beatriz Hevia emplaza a ministra Vallejo acusando falta de copias de la propuesta constitucional

La expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, lanzó un llamado de atención a la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, denunciando la ausencia de copias de la propuesta constitucional a pocos días del plebiscito programado para el 17 de diciembre.

En un video difundido a través de la red social X, Hevia, militante del Partido Republicano, expresó su preocupación e inquietud por la falta de acceso al texto, de cara al proceso democrático.

“En cada lugar que recorrí estos días me reclamaron porque no hay copias de la propuesta constitucional, y me preguntaban cómo y cuándo podrían tener una”, afirmó Hevia.

La extitular del Consejo Constitucional hizo hincapié en que, según su experiencia, en regiones no se encuentran disponibles en kioscos ni se distribuyen copias de la propuesta constitucional.

“La ministra Vallejo dijo que cumplirían con el deber de informar. Meses tuvieron para prepararse. Lo mínimo es poner las copias al acceso de todos desde ya”, añadió.

La ministra de la Segegob, Camila Vallejo, ya se había referido a este asunto en octubre, asegurando que su cartera había solicitado recursos extraordinarios para llevar a cabo la campaña informativa. Sin embargo, Vallejo indicó que aún esperaban la aprobación de Contraloría para proceder con la apertura de las bases de licitación.

“Estamos trabajando en eso para adelantarnos. Postulan las agencias, la adjudicamos lo más rápido posible para que podamos estar ese mes de campaña informativa cumpliéndolo en su totalidad”, declaró en ese entonces a CNN Chile. Vallejo subrayó que el objetivo de la campaña es “informar con prescindencia, no marcando posturas ni a favor ni en contra”.