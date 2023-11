Catalina Pérez culpa al senador Latorre de “maximizar el daño hecho a RD” tras caso Democracia Viva

“Prefiero pensar que los errores que se cometieron tienen que ver más con una mala conducción y un muy mal manejo de la crisis, más que una falta de compañerismo, mesura y responsabilidad generalizada. Creo que en eso las responsabilidades son bien claras”. Con esta declaración, la diputada Catalina Pérez, suspendida de Revolución Democrática (RD), reapareció para referirse a la arista Democracia Viva que destapó el denominado Caso Convenios. Esta vez, apuntando al entonces presidente del partido, el senador Juan Ignacio Latorre.

Cabe mencionar que la diputada se vio involucrada en el caso, tras conocerse que el entonces titular de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, fue su jefe de gabinete durante su primer período parlamentario, y el representante legal de la fundación Democracia Viva era su entonces pareja Daniel Andrade.

Catalina Pérez aseguró que se contactó con el entonces presidente de RD, y con la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, para informarles de una denuncia que circulaba sobre la fundación de su hoy expareja antes de que estallara el caso públicamente el 16 de junio de este año. Pero, más allá del mea culpa, la diputada apuntó a la conducción del partido.

“Creo que la falta de talento político, de profesionalismo, de mesura, de madurez, ha estado muy concentrada en la entonces directiva del partido, en particular en el entonces presidente del partido, que maximizó el daño que se le hizo a Revolución Democrática y, por supuesto, me hizo muchísimo daño a mí”, señaló en entrevista con La Tercera.

“Me parece deseable, necesario, que los partidos tomen medidas para luchar contra la corrupción dentro de sus filas. Pero me parece que toda medida debe ser desarrollada en el marco del respeto, de la madurez, de la mesura en las declaraciones. Y eso fue algo que no se tuvo por parte de la conducción del partido y que maximizó un daño tremendo al proyecto político al cual le he dedicado más de 10 años de mi vida, al gobierno y a mí”, añadió.

La diputada Pérez dijo que el error que cometió es “un error que no me voy a perdonar nunca”. “No haber ponderado el daño que se le estaba haciendo al gobierno, a mi proyecto, a mí. Me va a faltar tiempo para arrepentirme. Pero creo que otra cosa es cómo se manejan las crisis cuando estás a cargo de un partido que es parte de una coalición oficialista”, explicó.

La parlamentaria recordó su periodo como timonel de RD y comentó que le tocó enfrentar “situaciones complejas”, por lo que cree que “uno puede ser clara, firme, pero también mesurada y responsable con las declaraciones que se hacen”.

“Cuando se dice que yo era parte de una red de corrupción, que en el partido había una red de corrupción…, me parece una irresponsabilidad e inmadurez tremendas”, criticó.

Es importante recordar que, luego de interponer una querella contra los responsables del caso Democracia Viva, el senador Latorre, criticó a la diputada Pérez, por “desconocer” la situación de los convenios por más de $420 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, al tratarse de parte de su círculo cercano, puesto que estaba involucrado su entonces pareja. Pero eso no fue todo. El extimonel de RD declaró en dicha oportunidad que “efectivamente hay sospecha de corrupción, hay sospecha de una organización que se forma, que tiene muy poco tiempo de existencia y que empieza a buscar convenios con el Estado de muy amplia diversidad de temas para sacar provecho de los recursos públicos”.

Consultada por si ha confrontado directamente a Juan Ignacio Latorre, la diputada Catalina Pérez argumentó que “no he tenido oportunidad de conversarlo y la verdad no sé si deseo conversarlo”.

La diputada, que en ese entonces era vicepresidenta de la Cámara, afirmó en reiteradas oportunidades que no estaba involucrada en ningún ilícito y que nunca intervino en ninguna operación de Andrade.