Senador Insulza afirma que “el sueño de Jaime Guzmán” también está en nueva propuesta constitucional

El exsenador Pablo Longueira (exmilitante UDI) defendió la propuesta constitucional que será plebiscitada el 17 de diciembre y aseguró que cualquiera sea el resultado (A Favor o En Contra) ya hay dos ganadores: la derecha y el otrora senador y fundador del gremialismo, Jaime Guzmán, quien colaboró en asuntos jurídicos y políticos con Augusto Pinochet durante su dictadura, tomando parte en la redacción de la Constitución de 1980 y de sus leyes complementarias.

“Sin duda que Jaime Guzmán tuvo mucho que ver con la primera Constitución, era el sueño de Jaime Guzmán, desde luego, y yo creo que también está en la que se quiere aprobar ahora”, coincide el senador del Partido Socialista (PS) José Miguel Insulza, aunque cree que este es “solo uno de los ingredientes” del texto aprobado por el Partido Republicano y Chile Vamos.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el legislador socialista recordó una declaración del exdiputado UDI Darío Paya, que fue asistente de Jaime Guzmán y que también dijo que la propuesta “es como si la hubiera escrito él”. Insulza reconoció haber tenido una buena relación con el exsenador asesinado en 1991, aunque remarcó que Guzmán “no es precisamente una figura demasiado unitaria dentro del país, sino más bien una figura divisiva, querámoslo o no”.

Para el senador Insulza, lo que se propone es “una revolución neoliberal”, tal como postula el exministro de Pinochet y “padre” de las AFP José Piñera. Esto, a su juicio, es muy peligroso, porque el texto es una especie de “programa político conservador”, dijo en línea con la postura del ex Presidente Ricardo Lagos.

Insulza también lamentó que Amarillos y Demócratas consideren que el texto aprobado por el Consejo Constitucional sea “el mejor del mundo”. Dijo que es una pena, porque “es prácticamente la desaparición del centro político”.

Amarillos y Demócratas, criticó, “optan por uno de los dos caminos para sobrevivir: la extrema izquierda o la extrema derecha”. A su entender, optaron por “la Constitución del candidato de la extrema derecha por el cual votaron en las últimas elecciones presidenciales”, refiriéndose al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En caso de ganar el A Favor, según el senador Insulza, “un país no puede progresar si las reglas del juego no están claras para algunos, y no lo estarán para todos, porque hay quienes creen que son una imposición conservadora”.

“Los que pedían ‘una que nos una’, ahora quieren votar por ‘una que nos desuna’“, concluyó el militante del PS. En su opinión, la votación va a ser bastante dividida, y recalcó que se equivocan quienes creen que una Constitución que se aprueba con el 52% de los votos representa una gran victoria de la unidad de la nacional.