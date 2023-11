Gonzalo Müller, coordinador del comando del A Favor: “Esta es la Constitución de la seguridad”

El coordinador del comando del A Favor, y analista político Gonzalo Müller, expresó sus argumentos por los cuáles los chilenos debieran apoyar la oposición que representa en el plebiscito constitucional del 17 de diciembre.

A 30 días de que el electorado concurra a las urnas, Gonzalo Miller, descartó que el texto propuesto por el Consejo Constitucional “divida a los chilenos”, como afirmaron los expresidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet;

Además destacó que la nueva propuesta apunta a reformar normas contra el crimen organizado y que contribuye a defender a las víctimas con una nueva institucionalidad.

Según expresó Gonzalo Müller con la propuesta anterior “se dividía a los chilenos de acuerdo a distintas características” lo cual tensionó el ambiente polìtico el año pasado, y que, pese a ello “hay personas que igual votaron Apruebo, y una mayoría de los chilenos que dijo no a esa propuesta”.

“Queremos de alguna manera mantener de que somos todos chilenos y que hay un solo Chile para todos, eso es lo que se expresa, siempre sobre la igualdad ante de la ley como una necesidad, que es algo muy querido por la ciudadanía. Eso que no se producía respecto al texto anterior, que fue aprobada por la presidenta Bachelet, y hoy día le parece que esta Constitución, que de alguna manera genera diferencias políticas, uno puede estar a favor o en contra, hay normas que uno puede compartir o no, pero ninguna de las normas generan diferencias en función de quién tú eres, diferencias arbitrarias, que generan dos tipos de chilenos

Consultado sobre las opiniones del expresidente Ricardo Lagos, que señala que es un texto “partisano” y que “no une a los chilenos”, el coordinador del comando del A Favor manifestó que “Lagos rechazó para propuesta anterior porque no quería que se reemplazara la Constitución anterior, que lleva su firma” y que le “parece razonable que hoy vuelva a hacerlo” por el mismo motivo, y descartó que se trate de un texto “partisano” y que las “12 bases de los expertos” fueron respetadas en este texto.

“Respecto del argumento de fondo yo haría la comparación entre los dos textos cuando se habla de partisano. En el texto de la Convención no había una sola norma que no tuviera origen en la izquierda que era mayoría. Hoy hay diferencias entre los estudios, algunos estudios dicen que el 25% de las normas son de consenso, otros que el 50%. Entonces esta Constitución que dice Estado Social Democrático de Derecho, cambio climático, igualdad salarial, a mí me cuesta creer honestamente alguien pueda decir que sea una Constitución que solo identifica al mundo de los Republicanos. Distinto es que dentro de la izquierda, que le tocó perder las elecciones de consejeros y tener una menor representación”, aseguró Müller.

Y agregó: “Muchos aspectos de la actual propuesta tienen su origen en la socialdemocracia, que fueron parte de las 12 bases que se presentaron, que fueron respetadas”.

El cientista político también señaló que una de las ideas fuerzas de la campaña será que “está es la constitución de la seguridad” y destacó que la norma que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas será un refuerzo contra la delincuencia y el crimen organizado.

Según manifestó el crimen organizado está desafiando al Estado y advirtió que “lo que estamos viviendo en nuestro país es un aumento explosivo en los homicidios”, pero precisó que “no se trata de estar enfrentando bandas tradicionales, sino de bandas que tienen otras capacidades respecto al acceso al armamento de guerra”.

“Se mueven desde un país a otro con absoluta facilidad. Un sicario es traído desde Perú a asesinar en Chile y al día siguiente está de vuelta en Perú. Tiene un nivel de acceso a recursos, a organización y todo. O sea, los estados nos damos cuenta de lo que estamos enfrentando o no lo vamos a poder hacer”, reparó Müller.

En relación con la norma que plantea la “expulsión de migrantes que cometan delitos en Chile en el menor tiempo posible” argumentó que es una medida que ya se usa en Perú. “Resulta que Perú, vía decreto, acaba de asumir esa misma norma. Lo que, además, pone en riesgo que muchas de esas expulsiones terminan presionando nuestras propias fronteras”. Entonces, la necesidad de fronteras asegura está en primer lugar. Lo segundo, la necesidad de entender que estamos enfrentando al crimen organizado y no a pequeñas bandas. Y en lo tercero, la posibilidad de distinguir entre aquel migrante que viene a buscar, desesperado muchas veces, de la dictadura de Venezuela, que viene a buscar un mejor futuro en Chile, de aquel que participa del crimen organizado”, concluyó.