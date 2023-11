Leitao y contribuciones en texto constitucional: “El A favor le pone un dulce para buscar adhesión”

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC), asumió la vocería del comando del “En contra” de cara al plebiscito del 17 de diciembre de la propuesta constitucional, donde uno de los puntos que más cuestiona es el no pago de contribuciones para la vivienda principal. Incluso, apuntó que habría molestia también entre sus colegas de Chile Vamos, pero “los pobres alcaldes de derecha tienen que quedarse callados porque no pueden decirlo”.

“Lo que estamos haciendo es poner en evidencia las debilidades que tiene este mal texto”, señaló la también presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler. En medio de acusaciones cruzadas, Leitao, apuntó directamente a la campaña de sus contrincantes, asegurando que son quienes faltan a la verdad, sobre todo en el tema de las contribuciones.

“Nos dimos cuenta que quienes son los que mienten o entregan mensajes falsos es la campaña del A Favor”, sentenció Leitao, advirtiendo que “el texto está mal escrito y por lo tanto se presta para interpretaciones que en definitiva lo que hacen es poner la debilidad sobre el texto mismo”. A su juicio, “si vamos a ir a discutir después al Tribunal Constitucional determinadas cosas o si vamos a necesitar 10 abogados para interpretar algo, la verdad es que es un mal texto”.

En este sentido, la alcaldesa de Peñalolén manifestó que la propuesta tiene “cosas que duelen”. “A mí no me pueden decir que eliminar el pago de contribuciones no va a significar disminuir los ingresos para las comunas más pobres de nuestro país”, declaró, cuestionando el articulado aprobado por el Partido Republicano, el que calificó como una medida “absolutamente populista y que en la práctica, si se llegara a ejercer, tendría grandes efectos nocivos para las comunas de nuestro país”.

Leitao sostuvo que los municipios se financian principalmente a través del impuesto territorial, los permisos de circulación y las patentes comerciales, siendo el impuesto territorial la principal fuente de ingresos, aportando el 58% de los recursos al fondo común municipal. La eliminación de este ingreso, sin un reemplazo adecuado, mencionó, podría generar una mayor distorsión y desigualdad territorial.

“La campaña del A favor le está poniendo un dulce a algo, a un proyecto, para buscar adhesión a un texto que no lo tiene, con una norma que o no se va a cumplir. Eso es mentirle a la ciudadanía, o si se cumple, las personas van a terminar, los mismos que hoy día pagan contribuciones, van a terminar pagando otro impuesto para poder reemplazar ese ingreso. Entonces, ¿quién le está mintiendo a la gente? Yo creo que esto es con pera y manzana”, planteó la jefa comunal DC.

La titular de la AChM remarcó que si se le quitan ingresos a un fondo, se tiene que reemplazar con otro. “Y estamos hablando de un billón de pesos. No son mil millones, no, no. Es un billón de pesos que hay que reemplazar del fondo”, alertó.

Tampoco es la Constitución de la seguridad

La alcaldesa Carolina Leitao también rechazó enérgicamente la noción de que la nueva propuesta de Constitución aprobada por la derecha sea la solución definitiva a los problemas de seguridad en Chile. En una declaración contundente, Leitao desacreditó la idea de que un cambio constitucional inmediato resolvería las problemáticas sociales y de seguridad de forma rápida y efectiva.

“Obviamente que ninguna Constitución va a resolver los problemas de inmediato, eso es bastante populista”, expresó la edil, desestimando la promesa de solución instantánea que algunos intentan asociar al cambio constitucional.

Carolina Leitao destacó que las acciones legislativas actuales, tanto del Parlamento como del Gobierno, tienen un impacto mucho más significativo y directo en cuestiones de seguridad y corrupción que un texto constitucional que, según ella, más bien ordena la casa sin abordar los problemas concretos.

La crítica de Leitao hacia la propuesta de la derecha se centra en la percepción de debilitamiento del Estado en su rol fundamental. “El texto propuesto debilita las tareas del Estado en general, y en fenómenos como la seguridad, el rol del Estado es esencial”, añadió la alcaldesa.

La militante DC no titubeó al señalar que, si bien el texto propone ideas “atractivas superficialmente”, su análisis integral revela su falta de incidencia real en la actual situación delictual. Para Leitao, se trata más de una estrategia electoral que de una solución sustancial. “Es una constitución que perjudica a las personas, que tiene titulares llamativos pero que en la práctica implican mayor burocracia”, subrayó.

Leitao también advirtió sobre las implicaciones sociales y económicas que esta propuesta conlleva, destacando que no garantiza derechos fundamentales como una pensión digna o acceso a la salud. “Estamos frente a un problema de fondo, nos prometieron un sistema que no se está cumpliendo. Se nos aseguró un cambio para mejorar las pensiones, pero lo que se está proponiendo constitucionaliza un modelo que es una aberración”, denunció.

La alcaldesa concluyó su declaración planteando la pregunta crucial: ¿Quién está mintiendo sobre las promesas y el verdadero contenido de esta propuesta constitucional?