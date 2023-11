Ximena Ossandón critica “desfachatez” y “patudez” en insólita demanda de exembajadora en Reino Unido

En una inusual situación, la exembajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, presentó una demanda laboral contra la Cancillería, alegando daño psíquico por su despido y solicitando disculpas públicas que sean notificadas a la monarquía británica. Este movimiento legal ha generado una ola de opiniones, entre ellas, la de la diputada Ximena Ossandón (RN), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores.

Recordemos que el Gobierno le pidió la renuncia a Susana Herrera por gestionar con el gobernador del Biobío -fuera de sus atribuciones- el financiamiento de 5 millones de dólares para la construcción de un mercado de maderas en la localidad de Santa Juana.

La diputada Ossandón expresó su visión sobre la situación, en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, comenzando por criticar el nombramiento de Herrera, señalando que este evidenció un error por parte de la Cancillería pero, sobre todo, del Presidente Gabriel Boric, como quien otorga el visto bueno a estos nombramientos. Para la parlamentaria, la falta de experiencia de Herrera en un cargo de tanta relevancia como la embajada en Inglaterra quedó patente desde su designación.

En cuanto a las acusaciones de malversación de fondos, la diputada reconoció que hubo una gestión cuestionable por parte de la exembajadora, remarcando la responsabilidad de los embajadores de representar al país en el extranjero, no de intervenir en asuntos internos de Chile, especialmente de forma dudosa y tras ser objeto de investigación.

Sin embargo, la postura más contundente de la diputada fue su crítica hacia la demanda presentada por Herrera, calificándola de “desfachatez” y “patudez“. Ossandón cuestionó la viabilidad y la pertinencia de la demanda, afirmando que la exembajadora parece no comprender el funcionamiento y la dinámica del entorno diplomático. Además, hizo hincapié en que no es realista esperar una interacción frecuente entre un canciller y cada individuo, sobre todo en periodos cortos.

“Encuentro que la demanda es una desfachatez de parte de ella. Además, ella dice que no habló más de dos veces con el canciller y lo mismo con la subsecretaria. De verdad, tal vez, ella no entiende cómo funciona. Yo no creo que el canciller tenga tiempo para hablar con cada una de las personas más de dos veces en un periodo que además fue un periodo corto“, señaló.

La diputada Ossandón, en un tono franco y directo, sugirió que Herrera debería haber optado por un camino más discreto. Asimismo, reiteró la necesidad de una cuidadosa selección de personal diplomático en el futuro, enfatizando la importancia de poseer conocimientos sólidos en política internacional para ocupar roles tan relevantes como el de embajador en países clave para Chile, como es el caso del Reino Unido.

“Creo que lo de la demanda tiene mucha desfachatez de ella, mucha patudez. Creo que no corresponde lo que está haciendo. Yo me hubiera ido calladita, pidiendo disculpas. Y tal vez rehacer su vida como arquitecta, pero claramente la Cancillería tiene que tener mucho cuidado de aquí en adelante sobre qué personas nombra, porque hay que saber de política internacional”, agregó.

Ante la incertidumbre sobre el desenlace de este proceso legal, la diputada Ossandón concluyó resaltando la aparente falta de fundamento en la demanda presentada por Herrera, cuestionando la relevancia de la cantidad de veces que se hubiera comunicado con el canciller y cuestionando cuál sería el problema subyacente en ese aspecto.

Seguridad y migración

Además de ser integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, Ximena Ossandón compone la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara. En este sentido, la diputada abordó la crisis migratoria que afecta al país, en medio de una controversia que mantiene el Gobierno con la oposición por la solicitud de expulsión de 12 mil migrantes con antecedentes penales.

La diputada Ossandón valoró que se retomen las expulsiones en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y, aunque reconoció que expulsar a 12 mil extranjeros “es una meta bastante difícil de hacer en el tiempo que nosotros presionamos“, señaló que esto se debe hacer “de forma parcelada”.

Hasta ahora, no se han concretado las expulsiones solicitadas. La última que se intentó, según el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, fue negada por Venezuela porque su aeropuerto “no tenía capacidad”.

“La gente necesita sentir que el Estado en este minuto la está protegiendo de personas que vienen de afuera y que están empezando a cambiar la cultura delictual en nuestro país”, resaltó la parlamentaria, junto con criticar la gestión del director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer.

Cabe mencionar que la bancada de diputados RN envió una carta a la ministra del Interior, Carolina Tohá, solicitando la salida de Thayer del servicio, tras la fallida expulsión de los 60 venezolanos, afirmando que “la incapacidad demostrada por el director nacional de Migraciones para llevar adelante su misión en el marco de esta crisis migratoria, hace imposible su continuidad”.