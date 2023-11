Ministro Montes tras allanamiento por Caso Convenios: “Este no es un ministerio corrupto”

Tras una reunión entre la vocera de Gobierno, la ministra Camila Vallejo (PC), y el titular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes (PS), ambas autoridades salieron al paso de los cuestionamientos surgidos luego del allanamiento de la PDI a las oficinas de la cartera, en el marco del denominado “Caso Convenios”.

Esta mañana, la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, en conjunto con la Fiscalía de Tarapacá, iniciaron un procedimiento para allanar las dependencias del Minvu, en la comuna de Santiago. El procedimiento se determinó luego de que desde el ministerio no contestaran uno de los oficios enviados por el Ministerio Público.

La ministra Vallejo fue la primera en hablar. Recalcó que la diligencia es fruto de una denuncia que el mismo ministro Montes y el ministerio interpusieron contra un exfuncionario del Minvu, quien renunció con la llegada del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. “Se trata de un exfuncionario que provenía de la administración anterior y que renunció en mayo del año pasado”, explicó la vocera del Ejecutivo.

Vallejo señaló que el Minvu, además, ha realizado una serie de acciones para enfrentar el Caso Convenios, implementando mejoras en las instituciones, presentando denuncias y querellas, y estableciendo responsabilidades políticas desde el primer momento. Además, añadió que la cartera “ha emprendido acciones de carácter administrativo para determinar responsabilidades, pero también ha presentado denuncias para investigaciones de carácter penal”.

Cabe mencionar que el operativo fue solicitado por el fiscal de Tarapacá Eduardo Ríos, quien a comienzos de agosto inició una investigación por los traspasos realizados por la Secretaría Regional del Minvu de la zona a las fundaciones Enlace Urbano y EnRed Social. A ellas se suma otro cuestionado traspaso a la fundación Arquiduc en la Región de O’Higgins.

“El Presidente Gabriel Boric va a empujar todas las acciones necesarias para enfrentar hechos de corrupción en el país“, sentenció la ministra Vallejo, junto con insistir en que habían solicitudes de oficio precisamente a propósito de denuncias iniciadas por el Ministerio de Vivienda.

La vocera Camila Vallejo dijo que se respondieron tres oficios, pero frente a otro se necesitaba complementar información y no hubo respuesta oportuna. Sin embargo, tras el allanamiento, enfatizó, “ya se ha resuelto”. La titular de la Secretaría General de Gobierno agregó que el ministro Montes incluso se reunió con el fiscal para establecer cómo avanzar en esta denuncia, que —recalcó— fue presentada por el propio ministerio contra fundaciones y un exfuncionario.

Montes: “No voy a renunciar”

El jefe del Minvu también se hizo cargo de los cuestionamientos a su gestión. Reconoció la diligencia y reiteró que esta se produjo por la denuncia que su ministerio realizó el 14 de agosto del año pasado. “Denuncia que surgió de una serie de dudas y antecedentes que teníamos respecto a ciertas acciones”, comentó el secretario de Estado.

Montes sostuvo que es el Ministerio Público el que puede llegar al fondo del Caso Convenios. En este sentido, igualmente mencionó que se respondieron tres oficios oportunamente, pero uno complementario a los anteriores “quedó en el camino”. El ministro aseguró ya se está entregando toda la información.

“La Fiscalía de Tarapacá consideró que requiere información adicional y por eso viene a recabar antecedentes de la subsecretaría, del Programa de Política Habitacional y del Programa de Asentamientos Precarios. Esto nos parece muy bien, tanto así que dimos el consentimiento voluntario para esta acción”, argumentó Carlos Montes.

El titular del Minvu afirmó que lo principal para ellos es que se clarifiquen las cosas, que se llegue al fondo, y poder establecer quienes fueron los responsables y sancionarlos.

“Creemos que para el país lo peor es pensar que un ministerio tan importante como el Ministerio de Vivienda es un ministerio corrupto. Este no es un ministerio corrupto. Aquí trabajan personas muy honorables, que han dedicado su vida a trabajar en temas sociales, y creemos que en ese sentido que toda imagen que se da en esa dirección es un error”, declaró el ministro.

Montes reconoció “faltas administrativas“, responsabilizó a la administración anterior y remarcó que en el caso está involucrado “un modelo de operación del Programa de Asentamientos Precarios que era el que venía del año 2019 y este modelo que venía de antes era aplicado a lo que se hacía con las fundaciones, dejaba forados y permitió que hubiera casos de corrupción como el de la fundación Democracia Viva en Antofagasta”.

No obstante, para el ministro, no es verdad que en cada región de este país haya un Democracia Viva. “Eso no es verdad, es un error, lo que sí hay son faltas administrativas, y creemos que es importante que la labor fundamental de este ministerio, producir viviendas, siga adelante”, planteó.

Carlos Montes también se hizo cargo nuevamente de las peticiones de renuncia que se han esgrimido desde la oposición. El ministro de Vivienda defendió su gestión: “Algunos dicen que renuncie, yo soy testigo en este caso, porque hicimos la denuncia. Seamos serios. Yo no voy a renunciar porque quiero clarificar este caso. Los que lo piden es porque no tienen otros argumentos”.

Gabriel Boric: “Cuando hay noticias duras hay que dar la cara”

El Presidente Gabriel Boric abordó el tema de forma escueta, para remarcar lo expuesto por sus ministros. El Mandatario enfatizó que el allanamiento se instruyó a propósito de una denuncia que realizó el mismo Montes y “da cuenta de que en Chile no hay instituciones por sobre la ley”.

“Donde haya personas que tratando de beneficiarse con recursos de todos chilenos, esas personas serán investigadas, perseguidas y condenadas”, declaró el Presidente Boric, además de señalar que su Gobierno es el primer interesado en que se resuelva este caso.

“Cuando hay noticias duras, hay que dar la cara y hacerse cargo de los problemas del país“, cerró el Jefe de Estado.