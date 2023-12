Diputado Castro (RN) acusa “fisuras” en el Minvu por Caso Convenios y pide “reseteo” a Montes

El diputado RN José Miguel Castro afirmó que hubo “fisuras” en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que encabeza Carlos Montes en el marco del Caso Convenios.

“Aquí efectivamente hubo fisuras en el sistema, hubo fisuras también en el Minvu”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En ese sentido, Castro agrega que el ministro Montes se equivocó porque “hay un ítem de control en cada una de las regiones, hay una cierta contraloría interna dentro de cada uno de los servicios. Me parece impresentable que no se hayan movido estas personas, que estas personas no se hayan dado cuenta de que efectivamente se estaban produciendo estos ilícitos o estas faltas a la propiedad como mínimo”.

“Si eso pasó en Antofagasta y los mismos funcionarios pudieron decir lo que estaba pasando, ¿cómo los mecanismos de control no funcionaron?”, cuestionó.

“En ese sentido, las responsabilidades de los Seremis de las 15 regiones involucradas, según el informe de la Contraloría, no están siendo cuestionados por el ministro. Aquí el hilo se ha empezado a cortar por lo más débil y por aquellos que más sabían”.

“Yo lo que hubiera esperado del ministro Montes hace mucho tiempo, con las declaraciones de ayer, es un reseteo total del ministerio, entendiendo que este no es un ministerio corrupto, como se ha querido poner en la palestra, jamás hemos dicho eso, nunca lo hemos dicho, pero sí yo creo que no hay un grupo pequeño, sino que son grandes personas que se aprovechó del sistema”, sentenció.

Sobre el Caso Convenios, dijo que el tema es transversal y no sólo apunta a un color político. “Estas platas para mí se ocuparon para hacer campaña. Se ocuparon para hacer campañas políticas, la plata de los más pobres. Y eso es lo grave, lo gravísimo de esto. Además de que se utilizaron mañosamente las fisuras que habían, se utilizaron para justamente llegar a los territorios con un discurso pluricultural”, cerró.