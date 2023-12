“Preocupante”: Presidente Boric critica a la oposición que justificó golpe de Estado

El Presidente Gabriel Boric criticó a la oposición por haber justificado el Golpe de Estado, durante la entrega del informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

“Comparto lo lamentable y triste que resulta que en el último tiempo, porque no sé si esto pasaba con tanta frecuencia antes, pero se cuestione por parte de algunos parlamentarios el financiamiento a instancias como esta que seguramente no han visitado”, cuestionó.

“No puedo dejar de mencionar lo preocupante que resulta que haya sectores de la política chilena que hayan retrocedido respecto a su evaluación de los sucesos históricos”, agregó.

En ese sentido, el Mandatario acusó que “este año algunos de ellos justificaron abiertamente el Golpe de Estado”.

“El golpe de Estado es esencialmente indisociable de las violaciones a los Derechos Humanos y por lo tanto, no es posible justificar uno y condenar otro. Son parte del mismo entramado esencial”, dijo.

Crisis de seguridad

Sobre la crisis de seguridad del país, dijo que “necesitamos unidad de la sociedad chilena, no peleas”. “No me cabe ninguna duda que para poder enfrentarlo, la mejor receta, el punto de partida, es la unidad de la sociedad y no el tratar de hacer política electoral o política pequeña en torno a los problemas de seguridad”, agregó.

“Cuando la sociedad se divide y cuando sus fuerzas políticas se dividen en un tema que nos convoca a todos, el crimen organizado encuentra grietas para avanzar”, cerró.